L'oroscopo di giovedì 1° gennaio 2026 ci accoglie con l'energia vibrante di un nuovo inizio, aprendo il sipario su un anno che promette di essere trasformativo e ricco di colpi di scena celesti. Il primo giorno dell'anno non è mai una data qualunque: è il momento in cui le intenzioni si cristallizzano e i sogni iniziano a tracciare la loro rotta nel cielo invernale. Sotto l'influenza di un Sole saldo nel segno del Capricorno, sentirete forte il richiamo alla concretezza, ma la Luna e i transiti del giorno sapranno aggiungere quel pizzico di magia necessario per guardare al futuro con occhi nuovi.

Sarà una giornata in cui il silenzio del mattino dopo i festeggiamenti lascerà spazio a una progettualità profonda, spingendo molti di voi a riflettere su ciò che davvero conta.

In questo avvio di 2026, l'universo sembra voler premiare l'audacia e la visione a lungo termine. I segni che godranno di una marcia in più e che risulteranno i più favoriti dalle stelle sono il Leone, il Sagittario e l'Ariete: per loro, il fuoco sacro dell'entusiasmo brucerà alto, illuminando la strada verso grandi traguardi. Mentre alcuni cercheranno il riposo rigenerante, altri si sentiranno già pronti a scalare le vette dell'ambizione. Scoprirete che ogni segno vivrà questa transizione in modo unico, tra chi dovrà fare i conti con la stanchezza delle festività e chi, invece, troverà in questo primo gennaio la scintilla per una rinascita totale.

Oroscopo di domani, giovedì 1° gennaio 2026 e la classifica dei 12 segni zodiacali: entusiasmo alle stelle per il Sagittario, Cancro in cerca di riposo

CANCRO (22 giugno - 22 luglio) Voto 5,5. Parola chiave: i bagordi delle feste vi hanno appesantito, pausa necessaria.

Inizierete questo 2026 con una sensazione di stanchezza che non potrete ignorare. Le lunghe tavolate e le ore piccole degli ultimi giorni si faranno sentire tutte insieme, lasciandovi con poca voglia di socializzare. Sentirete che i bagordi delle feste vi hanno appesantito e il vostro corpo vi invierà segnali chiari: una pausa necessaria sarà l'unico vero obiettivo della giornata. Non forzerete la mano cercando di apparire brillanti a tutti i costi; piuttosto, vi rifugerete sotto le coperte con un buon libro o un film rilassante.

Eviterete i pranzi infiniti se possibile, preferendo la solitudine delle vostre mura domestiche per ricaricare le pile. Sarà un inizio sottotono, ma fondamentale per recuperare l'equilibrio psicofisico.

VERGINE (23 agosto - 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: giornata introspettiva e di riflessione, riorganizzatevi.

Il primo giorno dell'anno vi troverà in una bolla di silenzio. Non avrete fretta di lanciarvi in nuovi progetti, poiché preferirete vivere una giornata introspettiva e di riflessione. Guarderete ai mesi passati con occhio critico, cercando di capire cosa tenere e cosa lasciare andare. Le stelle vi suggeriranno: riorganizzatevi mentalmente prima di agire. Sentirete il bisogno di mettere ordine tra i vostri pensieri e, forse, anche tra i vostri spazi fisici, convinti che un ambiente pulito rispecchi una mente lucida.

Non sarà una giornata di grandi eventi esterni, ma di profondi movimenti interiori. Verso sera, la chiarezza inizierà a farsi strada, regalandovi una visione più netta dei vostri prossimi passi.

GEMELLI (21 maggio - 21 giugno) Voto 6,5. Parola chiave: atmosfera tranquilla e stabile.

Per voi che solitamente siete il sale di ogni festa, questo 1° gennaio si presenterà in modo insolitamente pacato. Godrete di un'atmosfera tranquilla e stabile, che vi permetterà di godervi i piccoli piaceri senza l'ansia di dover essere ovunque. Non sentirete il bisogno di strafare o di cercare stimoli continui; vi accontenterete della compagnia di poche persone fidate. Sarà il momento ideale per conversazioni pacate che non avreste potuto avere nel caos del Veglione.

Questa stabilità vi darà un senso di sicurezza che vi servirà per affrontare le sfide del mese. Approfitterete di questa calma per osservare il mondo da una prospettiva più distaccata e serena, preparando il terreno per le vostre future incursioni sociali.

ACQUARIO (21 gennaio - 19 febbraio) Voto 6,5. Parola chiave: emozioni contrastanti, è il momento di stabilire cosa si vuole davvero.

Il risveglio nel nuovo anno porterà con sé un turbinio interiore non indifferente. Vi troverete a gestire emozioni contrastanti: da una parte la voglia di rivoluzione tipica del vostro segno, dall'altra una strana nostalgia per ciò che state lasciando indietro. Le stelle vi indicheranno chiaramente che è il momento di stabilire cosa si vuole davvero.

Non potrete più procedere per inerzia; dovrete fare una scelta di campo, soprattutto per quanto riguarda la vostra vita privata. Sarà una giornata utile per fare pulizia nei vostri contatti e nelle vostre priorità. Anche se vi sentirete un po' confusi, questa nebbia mattutina si diraderà presto se avrete il coraggio di essere onesti con voi stessi davanti allo specchio.

SCORPIONE (23 ottobre - 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: inizio anno intrigante, c'è tanta curiosità specialmente in amore.

Il vostro 2026 si aprirà sotto il segno del mistero e del fascino. Vivrete un inizio anno intrigante, dove ogni sguardo e ogni parola sembreranno nascondere un significato profondo. Sentirete che c'è tanta curiosità specialmente in amore: se siete single, un nuovo incontro fatto durante i festeggiamenti continuerà a ronzarvi in testa; se siete in coppia, cercherete nuovi modi per stuzzicare il partner.

La vostra intuizione sarà ai massimi livelli, permettendovi di leggere tra le righe di ogni situazione. Non vi accontenterete della superficie delle cose e scaverete alla ricerca di emozioni forti. Sarà una giornata magnetica, in cui il vostro carisma attirerà l'attenzione di chi vi circonda senza che dobbiate fare il minimo sforzo.

CAPRICORNO (22 dicembre - 20 gennaio) Voto 7. Parola chiave: è il momento di rilassarsi e di pensare a se stessi.

Dopo aver orchestrato tutto alla perfezione per le festività, finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo. Le stelle vi ricorderanno che ora è il momento di rilassarsi e di pensare a se stessi. Avrete dato tanto agli altri in termini di tempo e organizzazione, ma questo 1° gennaio esigerà che mettiate le vostre esigenze al primo posto.

Vi concederete qualche lusso, che sia un lungo bagno caldo o una passeggiata solitaria nella natura. Sentirete il bisogno di ricollegarvi con il vostro centro interiore per preparare le strategie del nuovo anno. Non permetterete a nessuno di invadere i vostri spazi; la vostra priorità sarà il benessere personale, essenziale per mantenere la vostra proverbiale solidità nei giorni a venire.

PESCI (20 febbraio - 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: possibili nuovi incontri e cambiamenti.

Le correnti astrali di questo inizio anno si muoveranno veloci nel vostro mare interiore. Sarete proiettati verso l'esterno e vi sentirete aperti a possibili nuovi incontri e cambiamenti che potrebbero dare una svolta inaspettata al vostro percorso.

Non avrete paura delle novità; al contrario, le accoglierete con quella dolcezza e fluidità che vi contraddistinguono. Qualcuno che entrerà nella vostra vita oggi, anche solo virtualmente, potrebbe rivelarsi fondamentale nei prossimi mesi. Lascerete che il destino faccia il suo corso senza opporre resistenza, fiduciosi che l'universo abbia in serbo per voi qualcosa di speciale. La vostra sensibilità vi guiderà verso situazioni e persone affini alla vostra anima sognatrice.

TORO (20 aprile - 20 maggio) Voto 7,5. Parola chiave: relax e creatività per un capodanno in famiglia.

Il calore domestico sarà il vostro rifugio ideale per questo primo giorno dell'anno. Cercherete relax e creatività per un capodanno in famiglia, trovando gioia nel preparare un pranzo curato o nel decorare la casa insieme ai vostri cari.

La vostra vena artistica si manifesterà nei piccoli gesti quotidiani, rendendo l'atmosfera attorno a voi magica e accogliente. Vi sentirete gratificati dalla vicinanza delle persone che amate e userete questa giornata per rinsaldare i legami affettivi. La stabilità che costruirete oggi vi darà la forza necessaria per affrontare le sfide lavorative che vi attendono nei prossimi giorni. Sarà una giornata di puro godimento dei sensi e del cuore, in pieno stile taurino.

BILANCIA (23 settembre - 22 ottobre) Voto 7,5. Parola chiave: ambiente romantico e sereno, godetevi la tranquillità.

Il vostro ideale di bellezza troverà piena espressione in questo inizio 2026. Sarete immersi in un ambiente romantico e sereno, perfetto per chi come voi cerca l'armonia sopra ogni cosa.

Le stelle vi consiglieranno caldamente: godetevi la tranquillità di questi momenti senza lasciarvi distrarre da pensieri superflui. Sarà il giorno perfetto per scambiarvi promesse d'amore o per trascorrere ore liete con il partner in un clima di totale complicità. La vostra capacità di mediazione renderà piacevole ogni incontro sociale, appianando eventuali piccoli attriti residui tra parenti o amici. Vi sentirete leggeri, eleganti e in pace con il mondo, pronti a ricevere tutto il bello che l'anno ha da offrire.

ARIETE (21 marzo - 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: nuovo anno, nuove idee per partire col piede giusto.

Il fuoco dell'iniziativa brucerà intensamente dentro di voi fin dalle prime ore del mattino.

Sentirete che questo è un vero nuovo anno, nuove idee per partire col piede giusto affolleranno la vostra mente, rendendovi impazienti di agire. Non perderete tempo lasciandovi assalire dalla pigrizia: sarete già pronti a stilare liste di obiettivi e a fare le prime telefonate importanti. La vostra energia sarà contagiosa e trascinerete chi vi sta accanto nei vostri nuovi, entusiasmanti progetti. Sentirete una spinta vitale fortissima che vi porterà a superare ogni pigrizia residua. Sarete dei pionieri, pronti a tracciare sentieri inesplorati e a prendervi ciò che vi spetta con la grinta che vi rende unici nello zodiaco.

LEONE (23 luglio - 22 agosto) Voto 8,5. Parola chiave: è il momento di puntare in alto per realizzare le vostre ambizioni.

Il ruggito del re della foresta risuonerà forte in questo inizio di 2026. Vi sentirete investiti da un'autorità naturale e da una fiducia incrollabile nei vostri mezzi. Le stelle vi diranno chiaramente che è il momento di puntare in alto per realizzare le vostre ambizioni. Non vi accontenterete di piccoli traguardi; vorrete il palcoscenico principale e le luci della ribalta. La vostra determinazione sarà ferrea e userete questa giornata per pianificare l'ascesa al successo che sognate da tempo. Nessun ostacolo vi sembrerà insormontabile e la vostra generosità d'animo vi attirerà alleati preziosi. Sarete luminosi, magnetici e assolutamente inarrestabili nel vostro cammino verso la gloria.

SAGITTARIO (22 novembre - 21 dicembre) Voto 8,5. Parola chiave: ispirati e pronti a nuove avventure, grande entusiasmo.

Sarete i veri campioni di questo inizio d'anno, con lo sguardo già rivolto verso orizzonti lontani. Vi sentirete incredibilmente ispirati e pronti a nuove avventure, sentendo che il mondo è troppo piccolo per i vostri desideri. Un grande entusiasmo accompagnerà ogni vostra azione, rendendo questo 1° gennaio una vera esplosione di gioia e ottimismo. Potreste già trovarvi in viaggio o star pianificando la vostra prossima fuga verso mete sconosciute. La vostra sete di conoscenza e di libertà sarà il motore che vi spingerà a superare ogni limite. Sarà una giornata memorabile, in cui la fortuna sembrerà sorridervi a ogni angolo, confermandovi che il 2026 sarà l'anno della vostra grande espansione.