L’oroscopo di gennaio 2026 afferma che i nativi del Leone avranno un ambiente lavorativo fervido, ottime occasioni per stabilizzare le relazioni significative e la possibilità di intraprendere lunghi viaggi. I nati sotto il segno dell’Ariete inizieranno l'anno con opportunità importanti per la carriera e la realizzazione personale, vedranno la loro vita sociale intensificarsi e avranno un lungo ciclo per esplorare la dimensione spirituale. Infine, i nati in Toro godranno di numerose occasioni per viaggiare, miglioreranno la loro immagine pubblica e riceveranno un notevole impulso nella vita professionale, spinti anche da una profonda ricerca interiore.

Il mese di gennaio secondo l'oroscopo: pagelle per Ariete e Toro

Ariete – Il mese di gennaio si apre con il botto per la carriera. Con questa concentrazione di pianeti, vi trovate in una posizione privilegiata. Le opportunità per realizzare le aspirazioni più importanti sono concrete. Una Luna Piena, attesa per il 3, è perfetta per mettere ordine nel vostro ambiente domestico. Se le decorazioni natalizie sono ancora al loro posto, questo è il momento ideale per procedere con l'eliminazione. Intorno al 7, l'unione tra Venere e Marte suggerisce l'occasione ideale per una serata romantica. Prenotate un tavolo o pianificate una cena speciale. La ll vita affettiva si ravviva dal 17, quando Venere si sposta nell'Acquario, segno dell'amicizia.

Se siete single, potreste fare incontri sentimentali stimolanti. Se siete in coppia, le uscite serali rafforzeranno il vostro legame. Una nuova opportunità lavorativa o una promozione potrebbero arrivare inaspettatamente attorno alla Luna Nuova del 18. Potrebbe essere proprio la svolta che attendevate. A partire dal 19, il vostro programma sociale si intensifica: Sole, Mercurio e Marte si uniscono a Venere nella vostra area delle amicizie. Prevedete inviti a eventi, spettacoli o ritrovi che renderanno l'inverno più piacevole. Dal 26, l'ingresso di Nettuno nel segno inaugura un lungo ciclo. Avrete l'opportunità, nei prossimi tredici anni, di esplorare la dimensione spirituale. Una maggiore sensibilità e l'intuizione vi consentiranno di sognare, relazionarvi e vivere le emozioni con una profondità inedita.

Voto: 8

Toro – Questo mese vi offre opportunità di fare bei viaggi. Molti corpi celesti si trovano in posizione favorevole nel settore dei viaggi, dandovi il pretesto ideale per una fuga invernale. La Luna Piena del 3 è perfetta per un'escursione ravvicinata, magari in auto, mentre la Luna Nuova del 18 è più indicata per mete remote. Se potete permettervelo, approfittate di entrambe le occasioni. Siete alla ricerca del momento ideale per un viaggio romantico? Le giornate del 6 e 7 sono particolarmente propizie, grazie al vostro astro guida, Venere, che formerà configurazioni armoniose con il Sole e Marte. La vostra immagine pubblica subirà un miglioramento quando Venere, il vostro pianeta dominante, transiterà in Acquario il 17.

Sia nell'ambiente lavorativo che in quello sociale, conquisterete ammirazione e stima. La vita professionale riceverà un impulso notevole quando Sole, Mercurio e Marte entreranno nella vostra decima casa intorno al 19. Avrete abbondanti occasioni per dimostrare il vostro valore, in linea con le vostre aspirazioni. Infine, con l'ingresso di Nettuno nel settore dell'introspezione, potreste porvi domande esistenziali come: "C'è qualcosa di più?". Il desiderio di condurre una vita appagante vi spingerà a una ricerca interiore che durerà per i prossimi dieci anni. Voto: 8

Astrologia dedicata al mese di gennaio: pagelle per Gemelli e Cancro

Gemelli – Questo mese, fate il punto sulla vostra situazione finanziaria per assicurarvi un inizio 2026 davvero ottimale.

Domandatevi: “A che punto siete con i risparmi? State accumulando fondi a sufficienza? Avete troppi debiti?” La Luna Piena del 3 vi offre il momento perfetto per affrontare la vostra attuale situazione economica con il partner. Fate attenzione, però, a possibili attriti attorno al 14, quando Mercurio si opporrà a Giove. Potreste scoprire di avere visioni molto diverse su ciò che costituisce una spesa necessaria. Sfruttate la Luna Nuova del 18 per stilare il nuovo budget. Togliete il superfluo e affronterete l'anno che viene con determinazione ed efficacia. Attorno al 17, una concentrazione planetaria anima la sezione dei viaggi, offrendovi l'ispirazione ideale per prenotare una vacanza. Un lungo viaggio o una crociera potrebbero rivelarsi il rimedio perfetto contro la malinconia invernale.

Inoltre, dal 26, Nettuno entra nel settore dell'amicizia: questo transito attirerà nella vostra vita persone creative e molto artistiche. Potreste anche sentirvi chiamati a dedicarvi ad attività di beneficenza. In ogni caso, la vostra vita sociale diventerà decisamente più ricca ed emozionante nei prossimi tredici anni. Voto: 7,5

Cancro – Le vostre relazioni saranno vivaci e piene di emozioni questo mese. Con ben quattro pianeti che illuminano l'area delle "partnership" nel vostro cielo astrale, preparatevi a un mix di romanticismo, intensità e potenziale drammatico. Sebbene l'amore si faccia più ardente, potreste anche affrontare qualche battibecco. Scegliete la via della pace anziché il conflitto: questo potrebbe rendere i vostri legami molto più solidi.

Con la Luna Piena del 3, esprimete chiaramente le vostre necessità. Non esitate a porre dei sani limiti se le circostanze lo richiedono. Se siete in cerca dell'anima gemella, segnatevi la Luna Nuova del 18: è l'occasione perfetta per aggiornare il profilo sulle piattaforme di incontri. Le vostre risorse economiche condivise saranno messe in primo piano attorno al 17, quando Venere, Sole, Mercurio e Marte si incontreranno. Potrebbero emergere questioni legate al dare e avere all'interno di gestioni comuni, richiedendo forse dei compromessi. Nonostante queste sfide, questo periodo vi offre l'opportunità di un guadagno economico proveniente da fonti come tasse, collaborazioni, affari o entrate inattese.

Le prossime quattro settimane potrebbero rafforzare la vostra stabilità finanziaria. L'arrivo di Nettuno nel settore della carriera il 26 segna l'inizio di un decennio dedicato alla costruzione della vostra reputazione professionale. Il fascino vi guiderà verso il successo, mentre il vostro acume vi aiuterà a evitare passi falsi. Voto: 8

Previsioni astrologiche per il mese di gennaio: pagelle per Leone e Vergine

Leone – Il vostro ambiente lavorativo sarà molto dinamico all'inizio di quest'anno. Nelle prime tre settimane, potrete aspettarvi un gran fermento, poiché diversi pianeti transiteranno attivamente nel settore della carriera. Nonostante il trambusto, la Luna Piena del 3 vi offrirà un'ottima occasione per staccare la spina.

Se vi è possibile, concedetevi un giorno di pausa. A partire dalla settimana del 17, l'amore e le relazioni occuperanno un posto centrale, con l'ingresso di Venere, il Sole, Mercurio e Marte nella vostra area dedicata alle relazioni. Avrete diverse settimane per approfondire, rinnovare o stabilizzare i rapporti con le persone per voi significative. Questa stessa settimana segnerà anche la comparsa di una nuova possibilità professionale, grazie alla Luna Nuova in Capricorno del 18. Se aspirate a una nuova mansione o a un cambiamento di vocazione, questo è il momento ideale per agire. La congiunzione tra Sole e Mercurio del 21 è perfetta per le trattative. Che si tratti di definire i termini di un incarico o di una collaborazione, troverete le argomentazioni più convincenti proprio in questa giornata.

Se sognate di intraprendere viaggi importanti, Nettuno farà il suo ingresso nella vostra nona casa il 26 gennaio, dove rimarrà per ben tredici anni. Durante questo lungo periodo, avrete moltissime occasioni per esplorare il mondo. Tenete il passaporto a portata di mano: vi servirà spesso. Voto: 10

Vergine – Il settore sentimentale si illumina notevolmente questo mese. Avrete un vero e proprio vortice cosmico nella vostra casa dell'amore, grazie all'energia combinata di Sole, Mercurio, Venere e Marte. Questi influssi aumenteranno le vostre opportunità di stabilire un legame profondo. Questa concentrazione planetaria può anche portare benefici alla vostra creatività o alle possibilità di allargare la vostra famiglia.

In ogni caso, questo ritmo favorevole vi accompagnerà per circa tre settimane. La Luna Piena del giorno 3 gennaio è l'occasione perfetta per una serata divertente con le vostre amiche più care. Organizzate un evento piacevole e riunite il gruppo. Se desiderate fare una nuova conoscenza o dare il via a progetti familiari, segnatevi il giorno 18: la Luna Nuova vi invierà un fascio di luce abbagliante, creando le circostanze ideali per entrambi gli obiettivi. Dalla settimana del 17 inizia un periodo più dinamico: l'allineamento planetario si sposta verso la vostra sesta casa, quella dedicata al lavoro e alle attività quotidiane. Preparatevi a diverse settimane di maggiore produttività. Avrete più incarichi del solito, quindi sarà fondamentale agire con efficienza.

Poiché questa è una vostra dote naturale, non dovreste incontrare difficoltà. I giorni 21 e 22 sono i migliori per confrontarvi con i vostri superiori. Grazie al vostro pianeta guida, Mercurio, che forma aspetti potenti con il Sole e Plutone, potrete negoziare un aumento o una promozione. La vostra intuizione riceverà un'enorme spinta quando Nettuno invertirà la sua orbita il giorno 29. Abbiate fiducia nel vostro istinto per il prossimo futuro, potrete così raggiungere il successo evitando complicazioni inutili. Voto: 9.