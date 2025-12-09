Le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre invitano i nati sotto il segno della Vergine a fidarsi un po’ di più del proprio istinto. La Bilancia, invece, dovrebbe riflettere con attenzione prima di prendere decisioni importanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: ci sono alti e bassi per quanto riguarda la sfera emotiva secondo l'oroscopo. Se avete delle situazioni in sospeso da risolvere, forse è il caso di aspettare un attimo prima di compiere scelte affrettate. Sul lavoro dovete essere pazienti prima di avanzare richieste con maggiore chiarezza.

11° Toro: le previsioni dell'oroscopo della settimana di Natale, che va dal 22 al 28 dicembre, vi invitano a fermarvi un attimo e a concentrarvi sulle persone care. Spesso nella vita quotidiana si è spinti a trascurare gli affetti a causa degli impegni e del lavoro. Ebbene, adesso è giunto il momento di fermarsi un attimo e di concentrarsi di più sui rapporti umani. Questo farà bene alla vostra mente e al vostro cuore.

10° Leone: non permettete a nessuno di dirvi ciò che potete o non potete fare. Questo è il momento adatto per rimboccarsi le maniche e per dimostrare a tutti quanto valete. Ci sono delle belle sorprese in arrivo per l'anno nuovo, ma per il momento è necessario portare ancora un po' di pazienza.

9° Bilancia: in amore potrebbe nascere qualche piccolo disguido in grado di mettere in discussione una relazione, anche duratura. Cercate di contare fino a 100 prima di compiere un passo falso. Nel lavoro è importante essere concentrati e non accettare proposte all'apparenza allettanti, che potrebbero poi rivelarsi un buco nell'acqua.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: il coraggio e la determinazione vi aiuteranno ad arrivare lontano e a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Ci sono delle questioni sentimentali che sarebbe il caso di affrontare, ma nulla di preoccupante.

7° Capricorno: novità all'orizzonte per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle interessanti proposte che dovreste valutare, ma cercate di non farvi prendere troppo dall'entusiasmo del primo momento.

Valutate attentamente i pro e i contro di ogni situazione per non commettere degli errori.

6° Sagittario: l'oroscopo della settimana di Natale fino al 28 dicembre vi invita ad ascoltare un po’ di più i vostri ritmi e le vostre esigenze personali. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano la professione, ma per il momento è importante avere i piedi ben saldi per terra.

5° Scorpione: dopo un periodo un po' burrascoso dal punto di vista del lavoro, adesso stanno per arrivare delle interessanti opportunità che fareste bene a valutare con attenzione ed eventualmente cogliere. Fidatevi del vostro sesto senso. Nelle relazioni sentimentali metteteci più passione, poiché ultimamente il vostro fuoco interiore si è un po' affievolito.

Previsioni astrologiche primi quattro segni

4° in classifica Cancro: anche se siete un po' stanchi lavorativamente, siete molto soddisfatti del vostro operato, e questa è la cosa più importante. In amore, invece, stanno per accadere delle cose inaspettate, quindi, cercate di essere pronti a tutto.

3° Gemelli: cambiamenti interessanti sul fronte del lavoro. L'anno si concluderà nel migliore dei modi per quanto riguarda i rapporti professionali. In amore, invece, è importante che vi decidiate a fare un passo importante al quale state pensando da tempo.

2° Vergine: fidatevi di più del vostro istinto, che spesso tende a non sbagliare. Ci sono dei cambiamenti importanti in arrivo per voi per quanto riguarda l'assetto familiare, quindi, è necessario essere attenti.

L'oroscopo vi invita a non sottovalutare una possibile proposta lavorativa.

1° Ariete: ottimo momento per voi, sia in amore sia nella sfera professionale. Le previsioni dell’oroscopo dal 22 al 28 dicembre vi invitano a essere audaci e a non fermarvi dinanzi alle apparenze, sia nel lavoro sia nei sentimenti. Cogliete l’attimo.