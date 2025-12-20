L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 dicembre 2025 evidenzia un periodo variegato, come una lente d’ingrandimento puntata sulle priorità personali, emotive e materiali. In primo piano si colloca l’Acquario, sostenuto da una Luna favorevole che rafforza intuizioni, scelte rapide e una visione più libera delle dinamiche in corso, rendendo queste giornate particolarmente produttive e brillanti. Ottimi segnali arrivano anche per Pesci, fortunato soprattutto il 25 dicembre, per un Natale al top. Subito dietro emerge il Capricorno, protagonista di un assetto solido e concreto, capace di trasformare il clima delle feste in un’occasione utile per consolidare accordi, rapporti familiari e obiettivi a medio termine.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. La settimana si muoverà come una salita costante che, giorno dopo giorno, permetterà di ritrovare tono, presenza e capacità decisionale. Lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25 dicembre offriranno un terreno stabile sul quale sistemare questioni pratiche, chiarire ruoli e rimettere ordine in accordi che richiedono maggiore definizione. Mercoledì 24 scorrerà con un’andatura più lenta, utile per osservare ciò che funziona davvero e ciò che invece va ridimensionato senza forzature. Venerdì 26 e domenica 28 rappresenteranno le giornate più produttive, ideali per azioni dirette, confronti risolutivi e scelte che non possono più essere rimandate.

Sabato 27, indicato come vertice della settimana, porterà una spinta netta sul piano dell’iniziativa personale, con lucidità e prontezza di riflessi. L’intero periodo favorirà ripresa, determinazione e una gestione più matura delle energie, soprattutto nei rapporti e nelle decisioni professionali.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

sabato 27 dicembre (Luna in Ariete); ★★★★★ venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25;

★★★ mercoledì 24 dicembre.

♉ Toro: voto 6. La settimana avrà un andamento regolare ma non privo di piccoli rallentamenti, come un percorso che alterna tratti lineari a curve strette da affrontare con attenzione. Lunedì 22 e domenica 28 offriranno le condizioni migliori per stabilizzare situazioni familiari, economiche o lavorative che necessitano di continuità.

Martedì 23, venerdì 26 e sabato 27 garantiranno un supporto concreto, adatto a portare avanti impegni già avviati senza strappi. Giovedì 25 richiederà maggiore concentrazione nella gestione del tempo, mentre mercoledì 24 risulterà la giornata più faticosa, con una sensazione di dispersione che inviterà a ridurre le aspettative. Nel complesso la settimana chiederà disciplina, misura e una selezione accurata delle priorità. Sarà possibile ottenere risultati, ma solo evitando di sovraccaricarsi e mantenendo una linea pratica nelle decisioni.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 22 e domenica 28;

★★★★ martedì 23, venerdì 26 e sabato 27;

★★★ giovedì 25 dicembre;

★★ mercoledì 24 dicembre.

♊ Gemelli: voto 6.

La settimana si presenterà come un susseguirsi di scambi, riflessioni e piccoli aggiustamenti, in cui la rapidità mentale dovrà convivere con la necessità di maggiore ordine. Lunedì 22, giovedì 25 e venerdì 26 offriranno una base affidabile per gestire comunicazioni, appuntamenti e questioni organizzative. Martedì 23 e mercoledì 24 costituiranno i momenti più incisivi, utili per chiarire un nodo rimasto in sospeso o per rimettere in circolo idee che aspettavano spazio. Sabato 27 porterà un rallentamento fisiologico, mentre domenica 28 richiederà prudenza nelle relazioni, evitando parole superflue o promesse difficili da mantenere. Il periodo complessivo inviterà a distinguere ciò che è essenziale da ciò che distrae, favorendo un uso più selettivo delle energie mentali.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 23 e mercoledì 24;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25 e venerdì 26;

★★★ sabato 27 dicembre;

★★ domenica 28 dicembre.

♋ Cancro: voto 7. La settimana assumerà la forma di un ciclo emotivo ben definito, in cui ogni giornata contribuirà a rafforzare sicurezza e senso di direzione. Lunedì 22 aprirà con un ritmo contenuto, adatto a sistemare questioni domestiche o personali senza pressioni. Martedì 23 mostrerà qualche incertezza, mentre mercoledì 24 e domenica 28 offriranno un clima più disteso, favorevole ai dialoghi e alle intese. Giovedì 25 e sabato 27 rappresenteranno i giorni più solidi, ideali per prendere decisioni pratiche e rafforzare una posizione già acquisita.

Venerdì 26 si distinguerà come punto più alto della settimana, con una maggiore capacità di incidere sugli eventi e di farsi ascoltare. L’intero periodo favorirà protezione, concretezza e una gestione più serena delle responsabilità.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

venerdì 26 dicembre; ★★★★★ giovedì 25 e sabato 27;

★★★★ mercoledì 24 e domenica 28;

★★★ lunedì 22 dicembre;

★★ martedì 23 dicembre.

♌ Leone: voto 7. Il periodo settimanale si svilupperà come una progressione graduale, in cui la visibilità personale crescerà senza bisogno di forzature. Lunedì 22 e sabato 27 garantiranno energia e capacità di iniziativa, utili per rilanciare un progetto o per riaffermare una posizione.

Martedì 23 e venerdì 26 offriranno stabilità nei rapporti e una gestione efficace delle attività quotidiane. Giovedì 25 porterà una fase interlocutoria, mentre mercoledì 24 richiederà attenzione per evitare tensioni inutili. Domenica 28 costituirà il momento migliore per raccogliere risultati, chiarire dinamiche relazionali e rafforzare la fiducia reciproca. La settimana inviterà a usare carisma e autorevolezza con equilibrio, evitando eccessi e mantenendo una linea coerente nelle scelte.

La valutazione della settimana:

domenica 28 dicembre; ★★★★★ lunedì 22 e sabato 27;

★★★★ martedì 23 e venerdì 26;

★★★ giovedì 25 dicembre;

★★ mercoledì 24 dicembre.

♍ Vergine: voto 6. La settimana si muoverà lungo binari pratici, richiedendo attenzione ai dettagli e una gestione accurata delle priorità.

Lunedì 22, giovedì 25 e domenica 28 offriranno un equilibrio funzionale, utile per organizzare impegni e sistemare questioni rimaste in sospeso. Martedì 23 e mercoledì 24 rappresenteranno i giorni più produttivi, ideali per affrontare compiti complessi con precisione e metodo. Sabato 27 introdurrà un ritmo più lento, mentre venerdì 26 si presenterà come la giornata meno fluida, con piccoli intoppi da risolvere con pazienza. Nel complesso il periodo favorirà disciplina, razionalità e capacità di costruire risultati solidi, a patto di non pretendere risposte immediate.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ martedì 23 e mercoledì 24;

★★★★ lunedì 22, giovedì 25 e domenica 28;

★★★ sabato 27 dicembre;

★★ venerdì 26 dicembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 5.

L'oroscopo settimanale dal 22 al 28 dicembre indica giornate a fasi alterne e con un andamento diseguale, alternando momenti di chiarezza ad altri più faticosi sul piano decisionale. Lunedì 22 offrirà il quadro più favorevole per rimettere ordine in relazioni e impegni, grazie a una maggiore capacità di mediazione e senso dell’equilibrio. Martedì 23, mercoledì 24, venerdì 26 e sabato 27 garantiranno una tenuta discreta, utile per portare avanti ciò che è già avviato senza introdurre cambiamenti rischiosi. Giovedì 25 rappresenterà il punto più delicato, con tensioni sottili che richiederanno autocontrollo e misura nelle parole. Domenica 28 scorrerà in modo più leggero, adatta a recuperare serenità emotiva e distacco dalle pressioni.

L’intero periodo chiederà realismo, capacità di rinuncia e una selezione attenta delle priorità, evitando di disperdere energie in dinamiche poco produttive.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 22 dicembre;

★★★★ martedì 23, mercoledì 24, venerdì 26 e sabato 27;

★★★ domenica 28 dicembre;

★★ giovedì 25 dicembre.

♏ Scorpione: voto 7. La settimana assumerà un tono intenso ma ben gestibile, con una progressiva crescita della lucidità e del controllo sugli eventi. Lunedì 22 e mercoledì 24 offriranno una base solida per affrontare questioni complesse, soprattutto in ambito lavorativo o organizzativo. Martedì 23 emergerà come il momento più incisivo, ideale per decisioni nette, chiarimenti risolutivi e prese di posizione efficaci.

Giovedì 25 e domenica 28 manterranno un buon livello di stabilità, favorendo accordi e consolidamenti. Venerdì 26 richiederà maggiore prudenza nella gestione delle relazioni, mentre sabato 27 risulterà più dispersivo, suggerendo di rallentare il ritmo. Nel complesso il periodo premierà determinazione, coerenza e capacità di leggere in profondità le situazioni senza esporsi inutilmente.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

martedì 23 dicembre; ★★★★★ lunedì 22 e mercoledì 24;

★★★★ giovedì 25 e domenica 28;

★★★ venerdì 26 dicembre;

★★ sabato 27 dicembre.

♐ Sagittario: voto 6. Il periodo settimanale si svilupperà in modo altalenante, richiedendo adattamento e una gestione più attenta delle energie.

Lunedì 22 partirà sottotono, con una sensazione di rallentamento che inviterà a non forzare i tempi. Martedì 23 porterà un lieve miglioramento, utile per rimettere ordine nei programmi. Mercoledì 24, giovedì 25 e sabato 27 offriranno un equilibrio discreto, adatto a portare avanti impegni pratici e mantenere una buona continuità. Venerdì 26 e domenica 28 rappresenteranno i momenti più favorevoli, ideali per recuperare entusiasmo, fiducia e una visione più ampia delle prospettive future. La settimana nel complesso favorirà una crescita graduale, purché venga evitata l’impulsività e venga mantenuta una linea coerente nelle scelte.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ mercoledì 24, giovedì 25 e sabato 27;

★★★ martedì 23 dicembre;

★★ lunedì 22 dicembre.

♑ Capricorno: voto 8.

La settimana mostrerà una struttura solida e ben organizzata, con una capacità crescente di incidere sulle situazioni concrete. Lunedì 22, martedì 23 e venerdì 26 offriranno continuità e affidabilità, utili per consolidare posizioni professionali e gestire responsabilità con metodo. Mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale, l'arrivo di Venere nel segno farà la differenza, favorendo accordi, decisioni strategiche e una maggiore sicurezza nelle relazioni, grazie a un clima di ritrovata armonia. Giovedì 25 e domenica 28 manterranno un’ottima tenuta, ideali per rafforzare risultati già ottenuti. Sabato 27 inviterà a rallentare leggermente, senza compromettere l’andamento generale. L’intero periodo premierà disciplina, visione a lungo termine e capacità di costruire basi stabili senza dispersioni.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

mercoledì 24 dicembre (Venere in Capricorno); ★★★★★ giovedì 25 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e venerdì 26;

★★★ sabato 27 dicembre.

♒ Acquario: voto 10. La settimana si presenterà come una delle più brillanti del periodo, con un flusso costante di occasioni favorevoli e una forte sintonia tra mente e azione. Lunedì 22, con l'ingresso della Luna nel settore, segnerà un avvio eccellente, ideale per dare forma a idee innovative e avviare iniziative ambiziose. Martedì 23, giovedì 25 e sabato 27 manterranno un livello altissimo, sostenendo decisioni rapide, scelte originali e una comunicazione particolarmente efficace. Mercoledì 24, venerdì 26 e domenica 28 garantiranno continuità e stabilità, permettendo di consolidare risultati e rafforzare alleanze. L’intero arco settimanale favorirà autonomia, creatività e capacità di anticipare gli eventi, con un senso di libertà che si tradurrà in concrete opportunità.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

lunedì 22 dicembre (Luna in Acquario); ★★★★★ martedì 23, giovedì 25 e sabato 27;

★★★★ mercoledì 24, venerdì 26 e domenica 28.

♓ Pesci: voto 9. La settimana assumerà un tono ispirato e profondo, con una sensibilità capace di trasformarsi in forza concreta. Lunedì 22 e martedì 23 offriranno un buon equilibrio emotivo, utile per gestire rapporti e impegni con maggiore consapevolezza. Mercoledì 24 e venerdì 26 risulteranno particolarmente favorevoli, ideali per dare spazio all’intuizione, alle relazioni sincere e a decisioni che richiedono empatia. Giovedì 25, giornata di Natale, rappresenterà il momento più significativo, con una chiarezza interiore capace di orientare scelte importanti grazie alla Luna nel segno. Sabato 27 e domenica 28 manterranno una buona stabilità, permettendo di chiudere la settimana con serenità e fiducia. Il periodo complessivo favorirà crescita personale, ascolto interiore e una gestione più armonica delle emozioni.

La graduatoria settimanale con le stelle: