Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dall'8 al 14 dicembre 2025, i Pesci sono accompagnati dalla carta della Luna. Simbolo di intuizione, mistero e profondità emotiva, la Luna ispira l'anima dei Pesci, così predisposta alle dimensioni sognanti e intuitive. Quest'arcano maggiore invita a esplorare l'inconscio e a rivelare ciò che è nascosto nelle ombre, guidati dalle sensazioni e dai sogni.

Per i Pesci, la presenza della Luna suggerisce una settimana in cui le parole non dette e i messaggi sottili troveranno il loro spazio. La vostra natura empatica vi permette di percepire sfumature che sfuggono agli altri.

La Luna intensifica questa capacità e accende l'immaginazione, spalancando porte verso nuove percezioni. Il suo richiamo potente potrebbe risvegliare anche insicurezze, quesiti interne e, di riflesso, un desiderio di chiarezza.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione africana Yoruba, il sistema divinatorio dell'Ifá incoraggia l'esplorazione dei sogni e dei simboli come mezzi per comprendere il mondo e il sé. Come la Luna nei tarocchi, Ifá riconosce l'importanza dei messaggi nascosti e della guida intuitiva, spingendo a cercare risposte nell'invisibile. In Giappone, lo spirito della volpe Inari, associato anche alla luna, rappresenta l'equilibrio fra illusione e saggezza, e la capacità di vedere oltre le apparenze ingannevoli.

Anche nei miti aborigeni australiani, la Luna è vista non solo come un corpo celeste, ma come un'entità che influenza i sogni e l'equilibrio della natura, dove le cicatrici dell'anima possono essere viste al chiaro di luna.

Consiglio delle stelle per i Pesci: accogliete l'intuizione

Nell'oroscopo dei tarocchi, la Luna consiglia di farsi guidare dall'intuizione per sviluppare un rapporto più autentico con se stessi e con gli altri. Dedicate del tempo a pratiche che vi permettano di connettervi con il vostro mondo interiore, come la meditazione o semplici passeggiate al chiaro di luna, che possono rivelare verità sottaciute. Sappiate che ciò che appare fuorviante potrebbe avere un significato più profondo di quanto immaginato.

In questo periodo, abbracciare l'incertezza può rappresentare l'opportunità di una trasformazione interna, aiutandovi a navigare le acque emotive con grazia e sicurezza. Lasciate che la Luna vi guidi oltre le apparenze, per scoprire la luce nascosta dentro le ombre della vostra complessità emotiva.