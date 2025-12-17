Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, il Capricorno deve affrontare l'arcano maggiore del Diavolo. Questa carta rappresenta le tentazioni, il materialismo e le passioni che, se non equilibrate, possono portare a una forma di schiavitù emotiva o mentale. Spesso si associa l'idea di perdere la propria libertà di scelta quando si è travolti da desideri incontrollati. Tuttavia, il Diavolo ci ricorda che molto del potere che esso sembra detenere è soltanto illusorio: il vero potere si trova nella vostra capacità di riconoscere e disinnescare queste catene invisibili.

Per i Capricorno, oggi l'incontro col Diavolo può essere un momento di introspezione riguardo alle vostre priorità e attaccamenti. Noti per la vostra disciplina e ambizione, oggi potreste sentirvi sfidati da ciò che desiderate più di ogni altra cosa, siano esse ambizioni materiali o il desiderio di superare limiti autoimposti. Questa carta potrebbe apparire per chiedervi di considerare quanto vi state sacrificando nelle vostre ambizioni e se state perdendo qualcosa di prezioso nel rincorrere determinate conquiste. Riconoscere la vostra vulnerabilità è, paradossalmente, un atto di grande forza.

Parallelismi con altre culture

In molte culture, il tema della tentazione e della lotta interiore è centrale.

Nei racconti dell'antica Grecia, il mito di Ulisse e le sirene illustra perfettamente il conflitto con il desiderio ingannevole. Ulisse, legato al suo albero maestro, ascolta il canto delle sirene senza cedere alle loro lusinghe, rappresentando la capacità umana di resistere con l'aiuto della ragione. Allo stesso modo, nella tradizione buddhista, Mara tenta Siddhartha sotto l'albero della Bodhi, cercando di distoglierlo dall'illuminazione promettendogli piaceri e poteri mondani. In India, il concetto di Maya rappresenta le illusioni del mondo sensoriale che possono distrarre l'anima dal raggiungimento del proprio scopo spirituale. Questi racconti offrono una prospettiva su come affrontare le battaglie interiori con discernimento e saggezza.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: riconoscete le vostre tentazioni

L'oroscopo dei tarocchi invita il segno del Capricorno a fermarsi un attimo e riflettere sulla propria vita e sugli attaccamenti che potrebbero non servire più al vostro benessere. Pausa e riflessione potrebbero rivelare che alcune conquiste non portano la felicità aspettata se accompagnate da eccessiva stress o compromessi. Concentratevi sull'essenziale e tentate di lasciar andare ciò che non vi serve più. Considerate di investire in attività che rinforzino la vostra sensazione di libertà, come attività fisica o passatempi creativi. Alla fine, ricordate che spesso il potere reale sta nella scelta e nella capacità di liberarsi da vincoli autoimposti.