L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 dicembre si apre con un'energia propulsiva capace di ispirare nuove idee e iniziative. Tra tutti i segni, i Pesci si distinguono per la loro proattività e capacità di trasformare i sogni in realtà, mentre la Bilancia trova il suo centro stabilendo un equilibrio tra lavoro e sentimentalismi.

Ispirazione e intraprendenza

Ariete: Impetuosità di idee e progetti, ma non scordate di fermarvi a valutare ogni prospettiva. Sul lavoro, preparatevi a proposte inaspettate che potrete cavalcare con destrezza. L'amore riserva sorprese con nuove dinamiche pronte a svelarsi.

La settimana è favorevole a revisioni e strategie.

Toro: La vostra tendenza alla praticità vi darà vantaggi nel gestire situazioni finanziarie, ma ricordate che la serenità personale è altrettanto fondamentale. In amore, fate attenzione a non sottovalutare i piccoli gesti che potrebbero rafforzare i legami. Sul lavoro, è il momento di consolidare le basi, aspirando a obiettivi più alti.

Gemelli: Settimana vivace dove l'intelletto gioca un ruolo chiave; dialoghi e scambi creativi saranno il vostro forte. L'amore si tinge di nuove sfumature e, nel lavoro, sarete chiamati a dimostrare la vostra flessibilità e adattabilità alle novità. Consigliati film che solletichino l’intelletto come Inception.

Cancro: La famiglia e gli amici saranno il vostro rifugio e fonte di energia. Tuttavia i cambiamenti imminenti nel lavoro potrebbero richiedervi un pizzico di audacia in più. L'amore chiede un approccio più sereno e comprensivo. Ricordate che anche i piccoli passi possono portare lontano.

Leone: Siete carismatici come sempre, con una settimana che vi porta a brillare in campo professionale. L'agire con decisione vi porterà a raccogliere consensi e conferme. In amore, la vostra generosità è contagiosa ma cercate di ascoltare anche le esigenze altrui. Magari una puntata di Suits vi ispirerà.

Equilibrio Interiore

Vergine: Sarete spinti a riflettere sulle vostre priorità, con cambiamenti che potrebbero sconvolgere i piani, ma si riveleranno vantaggiosi.

In amore, dò l'allargamento degli orizzonti è ben visto, mentre il lavoro vi regalerà soddisfazioni godibili. Idealizzate la vostra settimana con influenze estetiche in stile Mad Men.

Bilancia: Un periodo di stabilizzazione che vi illumina su equilibri e scelte coscienti. Sentimentale e lavorativo si fondono in armonioso equilibrio. Lasciatevi trasportare anche da piccole follie, senza dimenticare cosa è davvero importante per voi. Un tocco di La La Land può regalarvi il giusto mood.

Scorpione: La vostra capacità di leggere tra le righe sarà essenziale in rivelazioni e situazioni complesse che si presenteranno. L'amore chiede sincerità senza ombre, e il lavoro una dose di creatività. La settimana scorre con intensità, proprio come un episodio di Breaking Bad.

Trasformazioni Creative

Sagittario: La libertà è il vostro mantra e in questa settimana vi si presenteranno occasioni per sviluppare nuove competenze. Sul lavoro, movimenti decisivi illuminano la via ma attenzione all'impulsività. In amore, la vostra verve può portare gioia ma anche scompiglio.

Capricorno: Rigore e determinazione saranno le vostre armi migliori mentre vi dirigete verso obiettivi chiari e specifici. Le relazioni sentimentali richiedono un approccio pragmatico ma non privo di calore. Il lavoro offre venti favorevoli per carriera e successo. Portate con voi un letto di ispirazione da The Office.

Acquario: L'originalità sarà il vostro tocco magico che colora l'intera settimana. Innovazioni e idee nuove stimoleranno il vostro lavoro, mentre in amore vi attende un terreno fertile per crescita e condivisioni.

È un tempo positivo per alzare l'asticella e guardare oltre. Prendete spunti da Black Mirror per vedere il mondo sotto nuove luci.

Pesci: Un'ondata di creatività e intuizione vi guida in un crescendo di stabilità personale e opportunità professionali. Le emozioni si intrecciano armoniosamente con le vostre ambizioni. Ricordate che è essenziale rimanere fedeli a voi stessi e non aver paura di sperimentare. Consigliamo una visione emotivamente coinvolgente come Call Me by Your Name.