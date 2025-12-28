Il mese di gennaio offre al Capricorno l'influenza del numero 71 della Smorfia napoletana, associato all'uomo di merda. Questo simbolo non deve essere interpretato in modo troppo letterale o negativo, ma piuttosto come un invito a riflettere sugli aspetti meno visibili e più profondi della vita, spingendo a diffidare delle apparenze ingannevoli. La Smorfia, con la sua ironia tipicamente napoletana, invita a guardare oltre le convenzioni e a individuare ciò che è realmente autentico.

L’energia del numero 71 spinge il Capricorno a esplorare la necessità di autenticità nelle proprie relazioni e ambizioni.

Durante questo mese, verranno a galla vecchi schemi che richiedono un rinnovamento. Sarà un tempo propizio per riconoscere chi, nella vostra vita, veste la maschera dell'apparenza e chi, invece, si presenta con trasparenza e sincerità. Questa conoscenza porterà nuovi orizzonti e possibilità di crescita. Evitare conflitti inutili e concentrarsi sulla costruzione di relazioni genuine sarà fondamentale.

Parallelismi con culture estere: scoperta della verità

Nella tradizione giapponese, una celebrazione che richiede l’identificazione della verità è il Setsubun, che si tiene all'inizio di febbraio. Durante questa festa si celebra l'espulsione degli spiriti maligni e la purificazione del cuore per accogliere la primavera.

Con il lancio di fagioli e la colorita espressione "Oni wa soto, fuku wa uchi" ("Fuori i demoni, dentro la fortuna"), si promuove la rimozione delle menzogne e delle negatività, simile al messaggio della Smorfia.

In Africa, presso alcune popolazioni indigene, vi è la tradizione dei Palaver Tree, luogo dove le persone si riuniscono per discutere pubblicamente dei problemi della comunità e risolvere i conflitti con sincerità e apertura. Proprio come il numero 71 invita il Capricorno a diffidare delle apparenze, il Palaver Tree incoraggia il dialogo guardando oltre le superfici per trovare la verità e raggiungere una soluzione condivisa.

Consiglio delle stelle per i Capricorno: autenticità e saggezza

Le stelle consigliano di abbracciare l’autenticità in ogni aspetto della vita. Concentratevi sulla verità interiore e lasciate che guidi le vostre scelte. L'incontro con persone autentiche e affidabili sarà fondamentale per il vostro percorso. Inoltre, sarà utile evitare situazioni e individui che portano inquietudine o suscitano disillusione.

Il mese di gennaio non è solo un periodo di sfide, ma anche di opportunità. Come il Setsubun invita a purificare e rinnovare, il Capricorno dovrà lasciare andare ciò che non serve più. Ricordate, l'autenticità è una ricchezza che supera ogni apparenza. Create uno spazio nel quale la verità e la fiducia possano fiorire.

In questo modo, anche le situazioni più complicate possono trasformarsi in esperienze arricchenti.

La vostra bussola interiore in questo mese sarà sintetizzata nella frase: "Uno sguardo autentico può illuminare il cammino più oscuro." Fate di questo il vostro mantra e vedrete che anche i percorsi più intricati si apriranno verso nuove prospettive.