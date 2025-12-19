Eccoci a sabato 20 dicembre, il weekend prenatalizio è finalmente arrivato! La Bilancia conquista la vetta della classifica con una giornata all'insegna dell'equilibrio perfetto tra cuore e ragione. Il Toro si gode momenti di puro relax casalingo, mentre lo Scorpione potrebbe ricevere una notizia che aspettava da tempo. Per l'Ariete meglio non strafare: la fretta rischia di giocare brutti scherzi.

L'oroscopo di sabato 20 dicembre: Vergine meticolosa nei preparativi, energia ritrovata per i Gemelli

12° Cancro: weekend complicato, inutile girarci intorno.

Le emozioni fanno su e giù come sulle montagne russe e qualche tensione familiare potrebbe emergere proprio mentre preparate il cenone. Prendetevi delle pause, magari una passeggiata vi schiarisce le idee. In amore serve pazienza, non è il momento di affrontare discorsi pesanti.

11° Ariete: la voglia di fare mille cose si scontra con imprevisti fastidiosi. Quel progetto che volevate concludere prima di Natale? Forse slitta. Non innervostitevi, tanto non cambierebbe nulla. Meglio concentrarsi su quello che potete controllare. Il fisico regge, ma non tirate troppo la corda.

10° Capricorno: sabato un po' sottotono per voi che di solito macinate chilometri di cose da fare. Qualche pensiero vi distrae, magari legato al lavoro che non vi molla neanche nel weekend.

Staccate la spina almeno per qualche ora. In coppia evitate di essere troppo critici.

9° Acquario: giornata né carne né pesce. Avete voglia di novità ma vi ritrovate incastrati in impegni già presi. Qualche amico potrebbe proporvi qualcosa di interessante per la serata, valutate. Le finanze richiedono un'occhiata: avete speso più del previsto per i regali?

8° Leone: il bisogno di essere al centro dell'attenzione oggi trova pochi spazi. La famiglia vi assorbe con richieste pratiche, niente palcoscenico insomma. Accettatelo con filosofia. Una persona cara potrebbe sorprendervi con un gesto inaspettato. La stanchezza si fa sentire verso sera.

7° Pesci: sabato sognante ma con i piedi per terra, stranamente.

I preparativi natalizi vi mettono di buon umore, anche se qualche dettaglio organizzativo vi sfugge. In amore clima dolce, approfittatene per momenti di intimità. Attenzione a non esagerare a tavola, lo stomaco protesta.

6° Vergine: i preparativi procedono secondo i vostri piani meticolosi. Tutto deve essere perfetto e quasi ci siete. Qualche piccola soddisfazione dal fronte economico, magari un rimborso o un pagamento atteso. In coppia allentate un po' la presa: non tutto deve seguire uno schema.

5° Gemelli: finalmente un po' di brio dopo giorni spenti! Le conversazioni scorrono piacevoli, ritrovate quella leggerezza che vi appartiene. Un messaggio inaspettato vi fa sorridere. Buon momento per organizzare gli ultimi dettagli delle feste.

L'energia mentale c'è, sfruttatela.

4° Scorpione: sabato interessante. Qualcosa che tenevate sotto controllo da tempo potrebbe sbloccarsi. Niente di clamoroso, ma abbastanza per farvi sentire soddisfatti. In amore intensità alle stelle, il partner apprezza. Fidatevi dell'istinto per una decisione che rimandate.

3° Toro: weekend che vi calza a pennello. Casa, divano, qualcosa di buono da mangiare e persone care intorno. Cosa volete di più? Gli acquisti natalizi sono quasi conclusi e questo vi toglie un peso. In coppia armonia ritrovata dopo qualche giornata storta.

2° Sagittario: eccovi di nuovo in pista! L'ottimismo torna a farvi compagnia e le prospettive per le feste si fanno più rosee. Un invito interessante potrebbe arrivare.

Le energie fisiche sono buone, perfetto per una corsetta o una camminata rigenerante. Soldi? Situazione stabile.

1° Bilancia: giornata da incorniciare. Tutto sembra fluire nella direzione giusta: le relazioni funzionano, i preparativi procedono senza intoppi, persino quella decisione che rimandavate da settimane oggi vi appare chiara. In amore complicità e leggerezza, esattamente quello che cercavate. Godetevi questo sabato, ve lo meritate.