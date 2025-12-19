Secondo l'oroscopo del 20 dicembre 2025 il Toro può avere molta complicità con la dolce metà, i Gemelli sono arroganti, il Cancro può essere abbastanza ostile e i Pesci possono superare velocemente dei malesseri.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia ha un carattere diplomatico. Il cuore dei single è davvero molto sereno. Chi fa parte di una coppia è soddisfatto delle proprie capacità.

Toro: chi è solo da tempo è abbastanza avventuroso. Con la persona amata è possibile ritrovare una bella complicità. Un viaggio d'affari può regalare delle buone soddisfazioni.

Gemelli: il desiderio per il partner è molto più intenso del solito. I cuori solitari sono arroganti con gli amici e questo può creare una serie di problemi. Dei nuovi investimenti sono davvero molto proficui.

Cancro: in questo momento i single sono più ostili del passato. La sfera sentimentale può vivere un periodo splendido. Chi lavora nel commercio è serio e soprattutto affidabile.

Leone: è possibile condividere tanti ideali con la dolce metà. I cuori solitari sono di malumore per colpa di alcuni amici invidiosi. Il campo lavorativo può portare molto nervosismo.

Vergine: chi ha una relazione è più lunatico del solito. I single possono ritrovare la giusta carica e vivere la giornata con ottimismo.

La sfera lavorativa può affrontare un piccolo ostacolo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi fa parte di una coppia è fin troppo sincero con il partner. Durante la giornata possono arrivare delle delusioni inaspettate. Gli studi e gli affari stanno vivendo un periodo ricco di soddisfazioni.

Scorpione: con la dolce metà manca la comunicazione del passato. Qualcuno può fare una proposta maliziosa ai single. Chi lavora nel commercio può finalmente trovare una soluzione.

Sagittario: sulla relazione amorosa ci sono dei disaccordi da risolvere. Dei cambiamenti possono irritare chi cerca l'amore. In questo momento è necessario essere concentrati sul lavoro.

Capricorno: è importante eliminare l'eccessiva possessività.

Alcune scelte possono essere criticate dalla famiglia. Sull'ambito lavorativo è presente troppa impulsività.

Acquario: con la dolce metà è fondamentale avere molta pazienza. Con precisione si può affrontare la sfera professionale. La salute è molto buona e invece l'umore può avere degli alti e bassi.

Pesci: per i cuori solitari è un periodo estremamente difficile. La giornata lavorativa risulta essere molto movimentata. Dei leggeri malesseri di stagione possono essere superati facilmente.