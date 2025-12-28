Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 si preannunciano dense di colpi di scena per i nati il segno zodiacale dell'Acquario. Il Toro avrà nuove esperienze di carattere professionale.

A seguire, l'oroscopo della prossima settimana.

L'Oroscopo della settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Vivrete una settimana decisamente coinvolgente sul piano sentimentale, forse anche molto stimolante dal punto di vista lavorativo. Le festività vi porteranno tanta fortuna, oltre che una leggerezza e una gioia che vi aiuteranno a staccare dalle cose spiacevoli.

Toro ♉ L'oroscopo suggerisce nuove prospettive professionali che potrebbero influenzare l'andamento pecuniario. Questa settimana sarà fatta di preparativi ad un anno venturo pieno di idee e di sogni che diventeranno realtà. Riuscirete finalmente a rimettervi in connessione con voi stessi.

Gemelli ♊ Avrete delle novità che vi regaleranno una felicità meravigliosa, stando alle previsioni dell'oroscopo. Una nuova luce si farà strada nel vostro cuore, stimolando anche la vostra creatività. Il lavoro sarà abbastanza impegnativo, ma contemporaneamente non vi prenderà molto tempo.

Cancro ♋ Questa settimana sarete tutto un fermento di preparativi e di benessere, riuscendo a trasmettere questo entusiasmo anche agli altri.

Il vostro mondo interiore conoscerà una forte riflessione. Avrete già in mente dei propositi per l'anno nuovo che realizzerete a tutti i costi.

Leone ♌ I presupposti per iniziare un nuovo anno saranno all'altezza delle vostre aspettative. Il lavoro procederà bene così come la vita privata. Con la famiglia, avrete una capacità di sondare all'interno di ciascun membro con grande attenzione. Nelle giornate di gennaio ci saranno novità interessanti.

Vergine ♍ Questa settimana sarete impegnatissimi in famiglia, ma proprio grazie a ciò vi si presenteranno delle gioie immense. L'oroscopo prevede delle conquiste sul piano amoroso che vi daranno una nuova percezione di voi stessi. Nel fine settimana prenderete decisioni molto importanti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ La voglia di sbilanciarvi con la persona che amate potrebbe farvi sembrare molto precipitosi. Sul lavoro ci sarà un distacco con gli altri sempre più palese, ma l'ultima cosa che dovrete fare è dare spiegazioni. Il divertimento vi attende quando meno ve lo aspettate, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

Scorpione ♏ I guadagni miglioreranno visibilmente nella prossima settimana, soprattutto se di recente avete fatto del vostro meglio sul lavoro. Ora potrete dedicarvi in modo più rilassato anche agli affetti e al vostro mondo interiore. Il divertimento sarà dietro l'angolo.

Sagittario ♐ L'oroscopo segnala qualche momento di sfida sul lavoro che però si risolverà in un batter d'occhio.

In famiglia le diatribe potrebbero concludersi con pochi e semplici gesti di affetto. Ora godervi le festività sarà il vostro unico pensiero, specialmente se di recente non ne avete avuto il tempo.

Capricorno ♑ Con il partner riuscirete a concordare una serie di compromessi che però non vi soddisferanno veramente. La stanchezza sarà palese, ma sarete determinati a trascorrere questa settimana con quanta più spensieratezza possibile. In famiglia sarà facile essere costantemente distratti.

Acquario ♒ Avrete la mente altrove in questa settimana di festa. Riuscirete a godervi queste giornate solamente lasciando da parte la frenesia materiale e il lavoro, oltre che dei colpi di scena che influenzeranno la sfera emotiva.

Un nuovo amore sboccerà prima di quanto immaginiate.

Pesci ♓ Le relazioni affettive procederanno meglio del previsto, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Anche se con qualche incertezza, avrete delle idee sul lavoro che potrebbero fare la differenza per i vostri guadagni. Con il partner esplorerete nuovi orizzonti passionali tutt'altro che scontati.