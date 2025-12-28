L'oroscopo dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 prevede rinnovata fiducia per i Pesci e nostalgia per il Cancro , mentre consiglia ai Gemelli di parlare apertamente evitate fraintendimenti.
Segni di Fuoco
Ariete : la settimana vi spinge a guardare avanti con determinazione. Tra fine anno e inizio gennaio cresce la voglia di fare progetti concreti, soprattutto sul lavoro. In amore siete più diretti del solito: attenzione a non essere troppo impulsivi.
Leone: è tempo di rallentare e ascoltare di più. Gli ultimi giorni dell'anno portano riflessioni importanti, mentre i primi del 2026 vi restituiscono entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco.
In amore servono gesti più che parole.
Sagittario : terminare il 2025 con maggiore consapevolezza. La settimana è favorevole per chiarimenti e decisioni, soprattutto nei rapporti personali. Il nuovo anno inizia con più lucidità e un pizzico di ottimismo ritrovato.
Segni di Terra
Toro : settimana stabile e rassicurante. Tra il 29 e il 31 dicembre sentite il bisogno di sicurezza emotiva, mentre i primi giorni del 2026 vi aiuta a riorganizzare obiettivi e finanze. In amore cercate concretezza.
Vergine: state tirando le somme di un anno intenso. Il cielo vi invita a lasciare andare ciò che non funziona più. Dal 2 gennaio torna chiarezza mentale: ottimo momento per pianificare con ordine il futuro.
Capricorno: protagonisti del periodo. La settimana vi vede concentrati su obiettivi personali e professionali. Il nuovo anno si apre con determinazione e voglia di costruire. In amore, meno controllo e più ascolto.
Segni di Aria
Gemelli : la settimana è vivace ma un po' dispersiva. Tra fine e inizio anno potresti sentirvi divisi tra desiderio di leggerezza e bisogno di chiarezza. In amore meglio evitare fraintendimenti e parlare apertamente.
: il cielo vi invita a trovare equilibrio tra doveri e piaceri Bilancia . Gli ultimi giorni dell'anno portano riflessioni sui rapporti, mentre il 2026 inizia con più armonia e voglia di rimettere ordine nei sentimenti.
Acquario : periodo di transizione importante.
Avete bisogno di spazio e tempo per voi stessi. Il nuovo anno si apre con intuizioni interessanti e nuovi progetti che iniziano a prendere forma lentamente.
Segni d'Acqua
Cancro : settimana emotiva ma costruttiva. La fine dell'anno vi rende nostalgici, ma il nuovo che arriva porta maggiore serenità. In amore cresce il bisogno di protezione e stabilità.
Scorpione : chiudete il 2025 con intensità e lucidità. È il momento di fare pulizia emotiva. I primi giorni di gennaio vi regalano nuova energia e voglia di ricominciare su basi più autentiche.
Pesci : sensibili e ispirati. La settimana vi invita a sognare, ma senza perdere il contatto con la realtà. Il nuovo anno inizia con buone sensazioni e una rinnovata fiducia nei rapporti affettivi.