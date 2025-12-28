L'oroscopo dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 prevede rinnovata fiducia per i Pesci e nostalgia per il Cancro , mentre consiglia ai Gemelli di parlare apertamente evitate fraintendimenti.

Segni di Fuoco

Ariete : la settimana vi spinge a guardare avanti con determinazione. Tra fine anno e inizio gennaio cresce la voglia di fare progetti concreti, soprattutto sul lavoro. In amore siete più diretti del solito: attenzione a non essere troppo impulsivi.

Leone: è tempo di rallentare e ascoltare di più. Gli ultimi giorni dell'anno portano riflessioni importanti, mentre i primi del 2026 vi restituiscono entusiasmo e voglia di rimettervi in ​​gioco.

In amore servono gesti più che parole.

Sagittario : terminare il 2025 con maggiore consapevolezza. La settimana è favorevole per chiarimenti e decisioni, soprattutto nei rapporti personali. Il nuovo anno inizia con più lucidità e un pizzico di ottimismo ritrovato.

Segni di Terra

Toro : settimana stabile e rassicurante. Tra il 29 e il 31 dicembre sentite il bisogno di sicurezza emotiva, mentre i primi giorni del 2026 vi aiuta a riorganizzare obiettivi e finanze. In amore cercate concretezza.

Vergine: state tirando le somme di un anno intenso. Il cielo vi invita a lasciare andare ciò che non funziona più. Dal 2 gennaio torna chiarezza mentale: ottimo momento per pianificare con ordine il futuro.

Capricorno: protagonisti del periodo. La settimana vi vede concentrati su obiettivi personali e professionali. Il nuovo anno si apre con determinazione e voglia di costruire. In amore, meno controllo e più ascolto.

Segni di Aria

Gemelli : la settimana è vivace ma un po' dispersiva. Tra fine e inizio anno potresti sentirvi divisi tra desiderio di leggerezza e bisogno di chiarezza. In amore meglio evitare fraintendimenti e parlare apertamente.

: il cielo vi invita a trovare equilibrio tra doveri e piaceri Bilancia . Gli ultimi giorni dell'anno portano riflessioni sui rapporti, mentre il 2026 inizia con più armonia e voglia di rimettere ordine nei sentimenti.

Acquario : periodo di transizione importante.

Avete bisogno di spazio e tempo per voi stessi. Il nuovo anno si apre con intuizioni interessanti e nuovi progetti che iniziano a prendere forma lentamente.

Segni d'Acqua

Cancro : settimana emotiva ma costruttiva. La fine dell'anno vi rende nostalgici, ma il nuovo che arriva porta maggiore serenità. In amore cresce il bisogno di protezione e stabilità.

Scorpione : chiudete il 2025 con intensità e lucidità. È il momento di fare pulizia emotiva. I primi giorni di gennaio vi regalano nuova energia e voglia di ricominciare su basi più autentiche.

Pesci : sensibili e ispirati. La settimana vi invita a sognare, ma senza perdere il contatto con la realtà. Il nuovo anno inizia con buone sensazioni e una rinnovata fiducia nei rapporti affettivi.