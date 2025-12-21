L'oroscopo settimanale dal 29 dicembre al 4 gennaio 2026 annuncia un transito verso il futuro carico di promesse inedite. Il Leone avrà stelle che garantiscono un successo professionale strepitoso grazie a una carica che permette di dominare ogni ambito lavorativo con assoluta autorevolezza. Per il Cancro la sfera affettiva vivrà momenti di grazia speciale: le emozioni fluiranno libere portando una serenità interiore mai provata prima d'ora. Per i Pesci qualche ostacolo burocratico rallenterà i progetti immediati: si suggerisce di mantenere la calma durante le discussioni familiari onde evitare strappi dolorosi.

Previsioni e pagelle settimana 29 dicembre-4 gennaio 2026: al Leone un bel '10'

Ariete. L’ingresso nel nuovo anno avviene sotto una spinta propulsiva notevole che invita a guardare oltre gli ostacoli recenti. Le stelle di questo periodo suggeriscono di abbandonare i timori passati per abbracciare una fase di rinascita professionale. Si avverte la necessità di mettere ordine tra le priorità, eliminando ciò che non produce più frutti concreti. La sfera dei sentimenti richiede una gestione oculata, specialmente se ci sono state tensioni nei mesi trascorsi. Gli astri incoraggiano a promuovere iniziative inedite, poiché la creatività appare ai massimi livelli storici. Chi attende risposte legali o burocratiche potrebbe ricevere notizie incoraggianti entro la fine della settimana.

Serve prudenza nelle spese improvvise, prediligendo il risparmio intelligente. La vitalità recuperata permette di affrontare impegni gravosi con uno spirito rinnovato e vincente. Le relazioni interpersonali traggono beneficio da una maggiore disponibilità all'ascolto, favorendo incontri magici per i cuori solitari in cerca di emozioni autentiche. Voto 7.

Toro. Una calma apparente caratterizza l’avvio di gennaio, portando una riflessione profonda sulle scelte compiute ultimamente. Le orbite planetarie consigliano di non forzare la mano in ambito lavorativo, attendendo momenti più propizi per i grandi cambiamenti. Esiste un desiderio latente di stabilità che spinge a cercare rifugio negli affetti più cari e nelle tradizioni familiari.

Le finanze meritano un’analisi dettagliata per evitare sbilanciamenti futuri. In amore, la pazienza diventa la virtù principale per superare piccole incomprensioni nate da malintesi banali. La salute richiede attenzione verso il riposo, fondamentale per ricaricare le batterie dopo uno stress accumulato eccessivo. Si profila all’orizzonte la possibilità di riallacciare contatti con persone distanti, aprendo varchi verso collaborazioni interessanti. Mantenere la rotta prefissata aiuterà a non perdere di vista gli obiettivi primari della vita. Il cielo protegge i progetti a lungo termine, garantendo una protezione silenziosa ma costante durante tutto il percorso invernale. Voto 6.

Gemelli. La comunicazione fluida rappresenta il punto di forza di queste giornate che traghettano verso il 2026.

Si respira un’aria di leggerezza che facilita il superamento di vecchie ruggini nei rapporti di vicinato o con i parenti. Le opportunità professionali si manifestano sotto forma di proposte inaspettate, da valutare con estrema attenzione e lucidità mentale. Il settore emotivo vive una fase di grande fermento, ideale per chi desidera ufficializzare un legame o iniziare una convivenza desiderata. Le stelle stimolano l’intelletto, spingendo verso lo studio di nuove discipline o l’apprendimento di tecniche innovative. Bisogna però evitare la dispersione delle energie in troppi rivoli, concentrandosi esclusivamente sulle mete realmente gratificanti. La forma fisica è in netto miglioramento, sostenuta da un ottimismo contagioso che attira simpatie e consensi in ogni ambiente frequentato.

Le intuizioni si rivelano azzeccate, portando soluzioni rapide a problemi che sembravano insormontabili fino a pochi giorni fa. Voto 8.

Cancro. Il sipario si alza su una settimana densa di introspezione e desideri di trasformazione interiore. L’animo sensibile percepisce vibrazioni positive che invitano a chiudere col passato meno brillante per scrivere pagine inedite di felicità. Nel lavoro, la tenacia paga e permette di ottenere riconoscimenti attesi da tempo dai superiori o dai collaboratori. La vita sentimentale subisce un’accelerazione improvvisa, merito di una configurazione astrale che esalta il fascino e la dolcezza naturale. È il momento giusto per fare progetti importanti riguardanti l’abitazione o investimenti immobiliari ponderati.

Si consiglia di non dare ascolto a provocazioni esterne, mantenendo un contegno fiero e distaccato dinanzi alle critiche sterili. La fortuna assiste le piccole audacie quotidiane, regalando momenti di gioia inaspettata durante i festeggiamenti del capodanno. La serenità ritrovata funge da scudo contro le piccole avversità della routine, permettendo di gustare appieno ogni istante di questa transizione temporale così significativa. Voto 9.

Leone. Grandi ambizioni animano il cuore di chi è abituato a dominare la scena con grinta e determinazione. L’inizio del ciclo annuale si presenta ruggente, con stelle che promettono successi eclatanti in ogni campo d’azione intrapreso. Le capacità di leadership vengono messe in risalto da situazioni che richiedono polso fermo e decisioni rapide.

In ambito amoroso, la passione divampa prepotente, coinvolgendo anche i caratteri solitamente più restii ai sentimenti profondi. Occorre tuttavia prestare cautela all’orgoglio eccessivo, che potrebbe generare attriti inutili con il partner o con i soci. Le entrate economiche mostrano segni di crescita, ma si raccomanda di non sperperare il budget in acquisti superflui dettati dal momento. La forma fisica eccellente permette di dedicarsi ad attività sportive intense o a viaggi rigeneranti in località esotiche. Il prestigio sociale aumenta costantemente, consolidando una posizione di rilievo che sarà fondamentale per i mesi a venire. Traguardi prestigiosi sono ormai a portata di mano. Voto 10.

Vergine. La razionalità guida i passi in una settimana dedicata alla pianificazione certosina del futuro prossimo. Si avverte il bisogno di fare pulizia attorno a sé, eliminando rami secchi e situazioni stagnanti che bloccano l’evoluzione personale. Sul piano lavorativo, la precisione consueta viene notata e premiata con incarichi di maggiore responsabilità e prestigio. Le relazioni affettive necessitano di un pizzico di spontaneità in più, evitando di analizzare ogni emozione col filtro della logica pura. La salute beneficia di un regime alimentare più controllato e di una maggiore attenzione ai segnali del corpo. Si intravedono spiragli di miglioramento per quanto concerne una questione finanziaria rimasta in sospeso per troppo tempo.

L’appoggio di persone influenti potrebbe rivelarsi decisivo per sbloccare un progetto fermo ai box. La saggezza acquisita attraverso le esperienze recenti consente di affrontare le sfide con una calma olimpica e una visione d’insieme invidiabile da chiunque. Voto 7.

Bilancia. L'armonia estetica si fonde con una ritrovata grinta interiore in questo passaggio verso il nuovo calendario. Le orbite celesti indicano la necessità di bilanciare le ambizioni di carriera con il benessere domestico, evitando che le prime assorbano ogni minuto della giornata. Si prospettano chiarimenti necessari per chi ha vissuto un autunno sottotono, portando finalmente luce su zone d'ombra sentimentali. La capacità di mediazione risulta fondamentale per risolvere una disputa tra amici o parenti stretti.

Sul fronte economico, appaiono possibili entrate impreviste legate a vecchi crediti o rimborsi dimenticati. La vitalità è buona, ma occorre non trascurare la postura durante le lunghe ore di ufficio. Gli incontri per i single promettono scintille, a patto di abbandonare la diffidenza iniziale verso chi è troppo diverso dai soliti canoni. La creatività artistica trova sbocchi interessanti, permettendo di trasformare un hobby in qualcosa di più strutturato. La mente appare lucida, pronta a cogliere suggerimenti preziosi dal destino. Voto 6.

Scorpione. Un magnetismo irresistibile circonda queste giornate di festa, attirando sguardi e proposte che solleticano l'ego. Il desiderio di riscossa è potente, spingendo a osare laddove prima c'era esitazione o timore del giudizio altrui.

Le finanze godono di una protezione speciale, suggerendo che qualche azzardo calcolato possa portare benefici sostanziosi nel medio periodo. In amore, l'erotismo e la complicità mentale raggiungono vette elevate, consolidando unioni che hanno saputo resistere alle tempeste passate. Nel settore professionale, si consiglia di guardarsi alle spalle da collaboratori poco trasparenti che mal sopportano il successo altrui. La salute splende, sostenuta da una resistenza fisica che permette di fare tardi senza risentire della stanchezza l'indomani. Un segreto custodito gelosamente potrebbe essere svelato, portando un sollievo inaspettato alla psiche. Il viaggio programmato per il capodanno si rivelerà rigenerante, aprendo gli occhi su orizzonti geografici e culturali mai esplorati precedentemente con tale curiosità.

Voto 8.

Sagittario. La sete di avventura e la voglia di esplorare mondi lontani dominano lo spirito di questa settimana magica. Le stelle favoriscono gli spostamenti e lo scambio di idee con persone provenienti da contesti differenti, arricchendo il bagaglio d'esperienza. Nel lavoro, la fortuna bacia chi ha il coraggio di proporre soluzioni fuori dagli schemi convenzionali. I rapporti di coppia vivono una fase di grande entusiasmo, caratterizzata da progetti di viaggio o di espansione del nucleo familiare. Bisogna però fare attenzione a non essere troppo diretti nelle critiche, poiché la franchezza potrebbe ferire persone eccessivamente sensibili. Il recupero energetico è rapido, consentendo di dedicarsi a nuove discipline sportive con eccellenti risultati.

Le entrate di denaro permettono qualche lusso in più, premiando la costanza dimostrata negli ultimi mesi di fatica. Si intravede la fine di un contenzioso legale o burocratico che aveva tolto serenità. L'ottimismo regna sovrano, agendo come una calamita per eventi fortuiti e incontri fortunati. Voto 7.

Capricorno. Una montagna di impegni attende chi preferisce i fatti alle parole vane, ma la soddisfazione finale sarà immensa. La configurazione astrale attuale sprona a non mollare la presa proprio ora che il traguardo è visibile all'orizzonte. In ambito professionale, si profilano cambiamenti di ruolo o di sede che inizialmente spaventano, ma che si riveleranno vincenti. Il cuore richiede maggiori attenzioni, suggerendo di dedicare tempo di qualità alla persona amata lontano dal caos quotidiano. Le spese per la casa risultano ingenti, ma necessarie per migliorare il comfort abitativo. La forma fisica necessita di controlli di routine per evitare che piccoli fastidi diventino ostacoli reali. La saggezza accumulata permette di gestire con diplomazia una questione familiare spinosa. Le amicizie storiche offrono un supporto morale fondamentale, ricordando l'importanza della condivisione. Il nuovo anno parte con basi solide, costruite con sudore e intelligenza, garantendo una stabilità duratura. La determinazione non manca, guidando ogni azione verso il trionfo personale. Voto 7.

Acquario. Lo spirito ribelle si placa leggermente per lasciare spazio a una programmazione più concreta e meno utopistica. Il cielo del periodo invita a selezionare con cura le persone da frequentare, privilegiando la qualità dei dialoghi alla quantità delle relazioni superficiali. Nel lavoro, l'innovazione tecnologica gioca un ruolo chiave nel successo dei progetti attuali. La vita affettiva vive momenti di stasi che servono a riflettere su ciò che si desidera realmente da un legame. Si consiglia di praticare attività che favoriscano il rilassamento mentale, come la meditazione o lunghe passeggiate nella natura. Le finanze richiedono cautela, specialmente di fronte a investimenti che promettono guadagni troppo facili e veloci. Una notizia dall'estero potrebbe cambiare i piani per la stagione invernale, portando una ventata di novità. La salute è stabile, a patto di non eccedere con i peccati di gola durante i cenoni. La curiosità intellettuale rimane il motore principale, spingendo verso letture e visioni cinematografiche d'avanguardia. Voto 6.

Pesci. Una sensibilità estrema accompagna il passaggio verso il venturo gennaio, rendendo ogni percezione più intensa e profonda. Le stelle, secondo l'oroscopo, indicano che è tempo di trasformare i sogni in realtà, agendo con metodo e meno confusione emotiva. In amore, si avverte il bisogno di conferme che tardano ad arrivare, causando piccole malinconie passeggere. Il settore lavorativo offre spunti per collaborazioni creative, specialmente per chi opera nei campi della comunicazione o dell'arte. Le finanze appaiono ballerine, suggerendo una gestione più oculata delle risorse disponibili. La salute risente dell'umidità, invitando a proteggere le vie respiratorie con attenzione. Un incontro fortuito durante una serata festiva potrebbe riaccendere una vecchia passione mai sopita del tutto. La famiglia richiede presenza e aiuto concreto per risolvere piccoli problemi domestici. Si raccomanda di non farsi trascinare dai dubbi, poiché la strada intrapresa è quella corretta. La fede nelle proprie capacità sarà la chiave per aprire porte che sembravano sbarrate da troppo tempo. Voto 5.