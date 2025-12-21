Secondo l'oroscopo del 22 dicembre, i nati sotto il segno della Bilancia vivono una fase eccellente in amore e nel lavoro, venendo incoraggiati a compiere passi importanti e a sfruttare la propria determinazione. I Gemelli, invece, attraversano un momento altalenante e dovrebbero mostrare più dolcezza e generosità verso il partner. Infine, i Pesci sono invitati ad abbandonare le illusioni sentimentali per guardare alla realtà con lucidità.

La giornata di lunedì 22 dicembre secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Siete carichi di energia e pronti all'azione, merito specialmente delle recenti novità positive.

Vi attendono appuntamenti decisivi sia nella vita professionale che in quella sentimentale, ma dovrete metterci del vostro. Accantonate i vecchi attriti e sforzatevi di prestare maggiore attenzione a chi vi circonda: ricordate che la stima degli altri va coltivata giorno dopo giorno. Voto: 8

Toro – Riscoprite la passione, coccolate di più il partner con un messaggio amorevole anche quando siete a lavoro. Per queste festività natalizie potreste organizzare qualcosa solo per voi due, lontani da amici e parenti con le solite tradizioni. Se qualcuno pensa che il successo lavorativo sia stato un colpo di fortuna si sbaglia, ve lo siete meritato. Voto: 8

Gemelli – È un periodo di alti e bassi in amore.

Cercate di dedicare più tempo e cura al vostro rapporto. Cercate di non essere bruschi nelle parole e, soprattutto, mettete da parte la tirchieria: non state sempre a controllare il resto! Essere larghi di mano e di spirito vi farà sentire meglio. Ricordate: i soldi vanno e vengono, ma l'eleganza nei modi è ciò che conta davvero per essere felici. Voto: 6

Cancro – Il rapporto di coppia ha bisogno di essere ristrutturato. A volte vi chiudete in silenzi carichi di risentimento per banalità che non meritano tanta importanza. Sforzatevi di comunicare, perché la testardaggine rischia di allontanarvi. Se siete una coppia storica, cercate nuovi stimoli per ritrovare la complicità: scegliete la passione al posto del conflitto.

Un occhio di riguardo anche al benessere fisico: evitate di appesantire lo stomaco con pasti eccessivi o stressanti. Voto: 6,5

Previsioni dell’oroscopo per il giorno 22 dicembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questo periodo potreste sentirvi un po’ nervosi e sotto pressione. Spesso fate fatica a gestire le relazioni affettive, magari a causa di turni di lavoro opposti o della lontananza fisica che vi separa dal partner. Tuttavia, la soluzione è a portata di mano: basta che entrambi siate disposti a venirvi incontro per costruire un progetto comune. Resistete, perché sono in arrivo novità positive capaci di dare una svolta decisiva. Voto: 7,5

Vergine – State attraversando una fase di distacco in cui l'attrazione sembra svanita, lasciando spazio a dubbi e incertezze.

Quando un rapporto arriva al capolinea, la cosa migliore da fare è fermarsi a riflettere per non trascinare pesi inutili. Cercate di mantenere la calma anche nel lavoro o nella gestione dei risparmi, poiché una decisione affrettata rischia di tradursi in una perdita di denaro. Voto: 5

Bilancia – In amore, state attraversando un periodo d'oro: la trasparenza è totale e il legame è più forte che mai. È il momento giusto per fare quel passo importante che rimandavate da tempo. La stessa spinta vi accompagna nel lavoro, dove la creatività e la determinazione non vi mancano. Se avete incontri d'affari o colloqui in vista, giocatevi le vostre carte: la fortuna aiuta chi ha voglia di costruire. Voto: 8,5

Scorpione – Cercate di non dare troppo peso a qualche transito planetario un po' fastidioso.

È del tutto normale avvertire un pizzico di stanchezza, anche se il legame di coppia è solido. Per ricaricarvi, ritagliatevi dei momenti speciali da dedicare alle passioni personali, alle amicizie o agli affetti familiari. Restate ottimisti: si prospetta comunque una fase positiva, ricca di opportunità interessanti da cogliere al volo. Voto: 7

Astrologia dedicata alla giornata di lunedì 22 dicembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se la persona amata sembra un po’ polemica, cercate di essere pazienti. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, poiché il vostro legame è profondo e trasparente; vi basterà un gesto d'affetto per riportare l'armonia. Nelle questioni professionali, la strada per aumentare i profitti richiede un lavoro di gruppo.

L'oroscopo vi consiglia di mettere da parte l’individualismo e di collaborare attivamente con il vostro team: è proprio l’unione a fare la differenza nei risultati economici. Voto: 7,5

Capricorno – Avete voglia di esplorare nuovi orizzonti e di sentirvi liberi. È naturale che vi stiate chiedendo se il partner attuale sia quello con cui volete costruire il futuro. Non abbiate fretta: fermatevi un istante e analizzate i vostri sentimenti con onestà. Ascoltate ciò che provate davvero e non temete di prendervi il tempo necessario per decidere. La vita è troppo breve per non essere pienamente soddisfatti delle proprie scelte. Voto: 6,5

Acquario – L’amore potrebbe arrivare all’improvviso come un colpo di fulmine.

Qualcosa di importante vi travolgerà come un fiume in piena. Una persona vi cambierà la vita, regalandovi una storia affascinante. Il lavoro vi porterà soddisfazione e stima da parte di tutti. Cogliete le occasioni prima che l’incanto finisca. Voto: 9

Pesci – È arrivato il momento di guardarvi intorno con estrema lucidità. Basta con i castelli in aria: se speravate che una certa persona potesse farvi battere il cuore, dovrete accettare che non è così. Quell'attrazione iniziale è svanita all'improvviso. Ricordate che l’amore va vissuto in tutte le sue sfaccettature, senza filtri. Sul fronte professionale, se la pressione si fa sentire, non esitate a delegare o a cercare il supporto di un collega fidato. Voto: 6