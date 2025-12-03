L'oroscopo di giovedì 4 dicembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali del giorno sono pronte a svelare tutti i segreti dei dodici segni e della loro routine, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Il Cancro e la Bilancia faranno fatica a controllare le loro emozioni. Si faranno travolgere dai sentimenti e avranno reazioni impulsive. Questo potrebbe farli sentire un po' a disagio. Per il Leone e il Capricorno, le cose non andranno proprio nel verso giusto. Si sentiranno abbattuti e non sempre riusciranno a reagire.

Oroscopo di giovedì 4 dicembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: punterete ad avere un ruolo di spicco e a vestire i panni di leader. Non vi arrenderete neanche di fronte alle difficoltà più grandi. Sarete determinati e capaci.

Toro: non sarà facile farvi dei nuovi amici, ma non smetterete di provare. Continuerete a insistere, cercando di trovare persone affini a voi. Potreste imbattervi in sorprese inaspettate.

Gemelli: la persona amata vi infonderà tanto coraggio. La sua presenza sarà fondamentale perché vi farà stare bene. Voi proverete a essere un supporto altrettanto prezioso. L'amore non mancherà.

Cancro: sarete eccessivamente sensibili. Darete importanza a ogni singolo evento e non farete altro che ripensarci.

Tenderete a essere critici verso voi stessi e ad accusare il giudizio degli altri.

Leone: dal punto di vista lavorativo, attraverserete un periodo difficile. Dovrete reinventarvi, cercando di sfruttare tutte le vostre risorse e di mettere in piedi nuovi progetti. La tristezza non dovrà prendere il sopravvento.

Vergine: sarà una giornata ricca di sorprese. Potrete essere fieri di voi stessi e delle persone che vi staranno attorno. Avrete un atteggiamento positivo e tenderete a guardare sempre al bicchiere mezzo pieno.

Bilancia: sarete felici di esplorare nuovi contesti sociali. Nonostante ciò, in alcuni momenti, avrete la sensazione di essere sopraffatti dalle emozioni. Cercherete di mantenere un profilo basso.

Scorpione: sarete sempre in movimento. Non vi fermerete neanche per un istante perché avrete tanti progetti da realizzare. La vostra forza vi spingerà a dare sempre il meglio. Sarete un esempio di resilienza.

Sagittario: non avrete molta voglia di socializzare con i colleghi di lavoro. Preferirete concentrarvi sui vostri incarichi, così da essere impeccabili. Attenzione, però, a non chiudervi in voi stessi.

Capricorno: il vostro umore non sarà tra i migliori. Purtroppo, dovrete scendere a patti con situazioni complesse. L'oroscopo del giorno vi consiglia di mettervi alla ricerca di alternative. Non ve ne pentirete.

Acquario: non dovrete avere paura di chiedere aiuto. Al contrario, saranno tantissime le persone che cercheranno di supportarvi.

Amici e parenti non si tireranno di certo indietro.

Pesci: sarete creativi e fantasiosi. Userete queste qualità per emergere e per colorare la vostra vita con i traguardi desiderati. Punterete in alto, ma senza perdere di vista voi stessi.