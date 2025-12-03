Secondo l'oroscopo di venerdì 5 dicembre 2025 l'Ariete può affrontare delle riflessioni con il partner, il Toro ha molta impulsività e l'Acquario ha delle tensioni da risolvere. Di seguito, approfondiamo nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: delle piccole riflessioni sono possibili nella sfera sentimentale, in particolare per chi ha un partner. Intanto i single possono avere un buon recupero mentale. Durante la giornata la riserva di energie è davvero notevole.

Toro: chi fa parte di una coppia è abbastanza impulsivo.

Chi invece cerca l'amore può vivere un periodo favorevole. Chi lavora in proprio ha più ansia del solito.

Gemelli: per i sentimenti è un momento particolarmente delicato. I cuori solitari sono pronti a iniziare delle nuove amicizie. Una questione finanziaria può portare alcune preoccupazioni.

Cancro: durante una decisione è possibile avere delle piccole esitazioni. Alcuni dubbi possono dissolversi molto velocemente. Una questione lavorativa richiede tanta pazienza.

Leone: nella sfera sentimentale è presente una buona energia positiva, anche se alcuni ostacoli sono difficili da superare. Con molta diplomazia si può affrontare al meglio la giornata di lavoro.

Vergine: delle soluzioni possono far ritornare la tranquillità nella relazione amorosa.

L'atteggiamento di chi è single da tempo, adesso è veramente molto saggio in queste ore. L'ambito lavorativo ha bisogno di tanta pazienza.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è possibile essere nervosi a causa di alcuni errori del passato. I single desiderano restare lontano da problemi inutili. Sul lavoro si possono vincere più sfide del previsto e ottenere anche molte soddisfazioni.

Scorpione: chi è aggressivo può avere tanti nemici. I cuori solitari hanno delle risposte impulsive nei confronti della famiglia. Con molta grinta si può affrontare l'intera sfera professionale.

Sagittario: una nuova amicizia è davvero importante per i single. Chi ha una relazione di vecchia data è estremamente romantico con il partner.

Alcune idee originali possono arrivare dal campo lavorativo.

Capricorno: delle belle sorprese possono ricevere i cuori solitari. Un piccolo imprevisto può portare dei malumori con la persona amata. Il campo professionale può regalare tanto successo.

Acquario: nella sfera sentimentale ci sono delle tensioni da risolvere. Intanto chi ha le amicizie giuste non può mai sentirsi solo. L'ambito lavorativo può avere alcune complicazioni improvvise.

Pesci: alcune preoccupazioni possono riguardare la famiglia. Per chi lavora in proprio è un periodo abbastanza faticoso. Il fisico è molto appesantito e l'umore può avere molti alti e bassi.