L'oroscopo di sabato 6 dicembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Il Toro e l'Acquario vivranno momenti emozionanti. Si troveranno al centro di situazioni piacevoli e il loro istinto non li tradirà affatto. Le sorprese non mancheranno. L'Ariete e lo Scorpione, invece, resteranno delusi. Il rapporto con gli altri non sarà il massimo e anche le relazioni di coppia non fioriranno. Potrebbe essere necessario rivedere l'approccio.

Oroscopo di sabato 6 dicembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete cauti nell'approccio con gli altri. Non avrete alcuna intenzione di rivelare i vostri segreti. Preferirete concentrarvi sul più e sul meno.

Toro: questa giornata vi metterà di fronte a grandi sorprese. Finalmente, potrete essere davvero voi stessi. L'atteggiamento adottato vi aiuterà a spiccare.

Gemelli: riuscirete a distinguervi dalla massa con sorprendente facilità. I vostri gesti lasceranno il segno e, sul posto di lavoro, sarete indispensabili.

Cancro: la vostra soglia dell'attenzione sarà altalenante. Tenderete a dare troppo spazio ai problemi e a mettere al primo posto il passato.

Leone: vi piacerà stare insieme agli altri.

La vita di coppia andrà a gonfie vele e, sul posto di lavoro, brillerete come non mai. I vostri pregi emergeranno in tutto il loro splendore.

Vergine: sarete comprensivi con le persone che vi staranno accanto. Porrete loro molte domande, ma cercherete di non giudicarle. Il vostro aiuto sarà importantissimo.

Bilancia: avrete tanti impegni da portare a termine. La paura di non farcela rischierà di prendere il sopravvento. L'oroscopo vi consiglia di fare una cosa alla volta e di cercare di ridurre la pressione.

Scorpione: il partner vi deluderà moltissimo. Le sue parole lasceranno un segno profondo in voi e perderete la fiducia. Non sarà facile rimettere in piedi la storia.

Sagittario: avrete bisogno di prendervi un giorno di riposo.

Non ci sarà niente di male in questo. Al contrario, così facendo, sarete pronti a tornare più forti di prima.

Capricorno: sarete piuttosto impulsivi e tenderete a gettarvi nelle situazioni senza valutare tutte le conseguenze. Fate attenzione a non esagerare.

Acquario: la vostra simpatia travolgerà anche le persone che vi staranno accanto. Sarete vivaci, gioiosi e aperti al dialogo. Per voi, sarà semplice fare nuove amicizie.

Pesci: farete le cose in modo inconsueto, ma il successo sarà assicurato. Amici e parenti non potranno fare a meno di restare sorpresi dalla vostra intraprendenza.