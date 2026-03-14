Gli amanti dell'astrologia vedono nel movimento dei pianeti un modo per scoprire come le stelle influiranno sulla quotidianità dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo di domenica 15 marzo pone l'accetto su questioni di primaria importanza, come l'amore, la vita sociale, i sogni, le paure e le aspettative.

La ruota della fortuna girerà nuovamente, illuminando i Gemelli e l'Acquario. Questa volta saranno loro a brillare come non mai. Verranno mossi dal desiderio di crescere e di prendersi cura delle persone care. Lo Scorpione e il Sagittario, invece, saranno costretti ad affrontare diversi problemi.

Il nervosismo la farà da padrone e la rabbia rischierà di rovinare tutto.

Oroscopo di domenica 15 marzo: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: la vita in famiglia sarà abbastanza turbolenta. Ci saranno delle discussioni che proprio non riuscirete a ignorare. Cercherete di risolvere la cosa in modo diretto, ma la situazione potrebbe precipitare. Sarà importante mantenere la calma, evitando di coinvolgere altre persone.

Toro: in amore, sarete molto fortunati. Vi muoverete con sicurezza, rappresentando un porto sicuro per il partner. Vi trasformerete in un punto di riferimento fondamentale, capace di trasmettere emozioni positive e di risolvere tutti i problemi con grande facilità.

Gemelli: vivrete una giornata degna di questo nome.

Brillerete come delle stelle e verrete travolti da un'insolita grinta. Finalmente, sarete pronti a lasciarvi andare completamente, sia in amore che con gli amici. Nutrirete una fiducia incrollabile nei confronti delle persone care.

Cancro: non troverete il coraggio per lasciarvi alle spalle le delusioni. Continuerete a pensare alle persone che vi hanno fatto soffrire. Questo, purtroppo, potrebbe impedirvi di vivere nuove esperienze e di cogliere preziose opportunità. Sarà importante ideare un piano d'azione diverso.

Leone: non avrete molta voglia di uscire. Vorrete dedicare questa giornata al relax più totale. Metterete al primo posto i vostri hobby, cercando di trasformarli in qualcosa di più consistenti.

Nonostante ciò, sarete sempre pronti ad aiutare i vostri amici di sempre.

Vergine: apprezzerete molto i complimenti, ma solo se davvero sinceri. Odierete le bugie, anche quelle dette a fin di bene. Ciò vi spingerà a circondarvi di poche persone. Vorrete avere accanto amici fidati e leali. La stesso cosa varrà per l'ambito sentimentale: sarà difficili da accontentare.

Bilancia: tenderete a distrarvi un po' troppo facilmente. Sarà una giornata stravagante, dove la produttività verrà ridotta ai minimi termini. Non dovrete preoccuparvi eccessivamente perché, in futuro, potrete recuperare tranquillamente. Avrete tutte le carte in regola per farcela.

Scorpione: le discussioni non mancheranno e vi imbatterete in diversi problemi da risolvere.

Non sarà facile farvi carico di certe responsabilità. In alcuni momenti, non vi sentirete pronti ad affrontare tutto questo. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non gettare la spugna e di tenere sempre alta la soglia dell'attenzione.

Sagittario: non sarà la giornata giusta per dedicarvi a nuovi progetti. Avrete tanto idee, ma le risorse da sfruttare saranno pochissime. L'oroscopo vi consiglia di non farvi prendere dal panico. Troverete nell'attesa un'alleata preziosa, capace di cambiare tutto. Nervosismo, rabbia e frustrazione non vi porteranno a nulla.

Capricorno: sarete fieri del percorso fatto fino a questo momento. Potrete tirare un sospiro di sollievo, anche se ci sarà ancora tantissima strada da fare.

Tale consapevolezza non farà altro che rendere incrollabile la vostra motivazione. Potrete contare su persone affettuose e leali.

Acquario: sarete contenti di accogliere determinati cambiamenti. Vi distinguerete dalla massa, ricevendo complimenti e ammirazione. Tutti vorranno essere vostri amici, ma solo pochi riceveranno le attenzione tanto desiderati. Cercherete di abbattere ogni forma di negatività.

Pesci: la timidezza rischierà di rovinare tutto. Resterete chiusi in una bolla caratterizzata da paure e insicurezza. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a mettere in atto qualche piccolo cambiamento. Non dovrete correre, vi basterà poco per modificare gli schemi già in atto.