Secondo l'oroscopo del 7 dicembre 2025 il Toro è sensibile, il Cancro ha delle pause silenziose con il partner e lo Scorpione può essere malinconico.

Di seguito, approfondiamo nel dettaglio tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia deve rivedere i progetti con il partner. Con ironia si può affrontare l'intera giornata. Sul lavoro è necessario eliminare le inutili interferenze.

Toro: dei confronti improvvisi possono regalare ansia. I cuori solitari sono molto più sensibili del previsto. La motivazione di chi lavora in proprio è molto alta.

Gemelli: dei momenti autentici possono essere vissuti con la persona amata. Chi è solo da tanto tempo è un grande osservatore. Sull'ambito professionale si deve stabilire un ritmo più tranquillo.

Cancro: delle pause silenziose sono possibili sulla relazione amorosa. Finalmente i cuori solitari hanno una buona armonia con la famiglia. In questo periodo è fondamentale ascoltare i segnali del proprio corpo.

Leone: in modo brillante si possono fare delle nuove conoscenze. Chi lavora in proprio è più agile del solito. Un breve viaggio di piacere è ideale per ricaricare le energie.

Vergine: una splendida occasione può essere vissuta da chi cerca l'amore. La relazione amorosa può affrontare con serenità l'intera giornata.

Con un po' di logica è possibile risolvere alcune questioni di lavoro.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in questo periodo è davvero difficile capire la dolce metà. Chi lavora in proprio è creativo e soprattutto molto soddisfatto delle proprie scelte. Le finanze possono vivere un momento davvero impegnativo.

Scorpione: il partner è lontano per lavoro e questo può portare molta malinconia. Chi è solo da troppo tempo è leggermente sottotono. Una nuova collaborazione di lavoro può procedere al rallentatore.

Sagittario: durante la giornata è possibile amare la solitudine. I cuori solitari sono più distratti del solito e questo può fare innervosire la famiglia. Dal campo lavorative possono emergere delle ottime qualità.

Capricorno: la sfera professionale procede in modo soddisfacente. Gli studenti possono ottenere tanti buoni risultati. Lo stress può creare dei malesseri molto leggeri.

Acquario: chi fa parte di una coppia è tenero, ma anche tanto possessivo con il partner. Chi cerca l'amore può iniziare un dialogo interessante con una persona. Chi lavora nel commercio è molto severo con alcune persone.

Pesci: l'umore dei cuori solitari è veramente instabile. Finalmente i creativi possono emergere e ottenere delle soddisfazioni. Un piccolo malessere può fare saltare alcuni appuntamenti di lavoro.