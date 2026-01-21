Secondo l'oroscopo del 23 gennaio 2026 il Toro può essere molto determinato, il Cancro è sereno e il Leone può ricevere delle buone notizie.

Di seguito, approfondiamo nel dettaglio tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in una situazione serve molto coraggio. Una nuova avventura può essere iniziata insieme alla dolce metà. La giornata lavorativa può aprirsi con delle nuove opportunità.

Toro: i single possono superare con determinazione alcune difficoltà. In amore è opportuno evitare i conflitti davvero inutili. Chi lavora in proprio ha una determinazione maggiore.

Gemelli: chi fa parte di una coppia può essere abbastanza incerto. I rapporti sociali possono regalare delle soddisfazioni. Per la comunicazione sul lavoro è un momento favorevole.

Cancro: i cuori solitari sono sicuri e soprattutto sereni. Delle gelosie possono comparire sulla relazione amorosa. Sulla sfera professionale è possibile avere una buona creatività.

Leone: una buona notizia può arrivare durante la giornata. Chi ha una relazione può essere veramente troppo impulsivo con il partner. La salute ha bisogno di molte più attenzioni.

Vergine: una maggiore complicità è presente sulla relazione amorosa. Chi è solo da troppo tempo ha alcuni dubbi. L'ambito lavorativo va pianificato con tanta attenzione.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: con un buon dialogo si possono risolvere molti problemi. Chi cerca l'amore può avere più nostalgia del previsto. Questo è il momento ideale per curare il proprio aspetto fisico.

Scorpione: i single possono affrontare dei cambiamenti improvvisi, ed essere nervosi. Per la sfera sentimentale è un momento positivo. Una sorpresa può alleggerire la giornata di lavoro.

Sagittario: sulla relazione amorosa può accendersi improvvisamente la passione. I cuori solitari possono ritrovare l'entusiasmo. La sfera professionale può regalare tanto stress.

Capricorno: in amore la prudenza non è mai abbastanza. Chi è solo da tempo può avere molta più concentrazione. Per il lavoro è un periodo abbastanza impegnativo.

Acquario: delle tensioni sono probabili con il partner. Sul lavoro possono comparire delle idee originali. La salute ha alcuni problemi da risolvere.

Pesci: la giornata può essere leggermente sottotono. Dei grandi vantaggi può portare l'ambito lavorativo. Per la salute e l'umore è previsto un buon recupero.