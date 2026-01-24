Secondo l'oroscopo del 26 gennaio 2026 l'Ariete è molto avvolgente nei confronti del partner, il Toro può fare dei progetti grandiosi e il Cancro è stanco.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte della coppia è avvolgente e sereno insieme alla dolce metà. Chi cerca l'amore è particolarmente insofferente a causa di alcune questioni. Chi lavora in proprio può diventare improvvisamente scortese.

Toro: durante la giornata si possono fare delle attività divertenti con il partner.

I single possono avere alcuni pensieri abbastanza negativi. Dei progetti grandiosi si possono realizzare sulla sfera professionale.

Gemelli: dei sensi di colpa possono comparire sulla relazione amorosa. Dei brutti ricordi possono portare molta malinconia. Chi lavora nel turismo è più impegnato del previsto.

Cancro: sulla sfera sentimentale sono probabili alcune complicazioni. L'aspetto di chi è solo da troppo tempo è davvero stanco. Sull'ambito lavorativo è presente molta ambizione.

Leone: un bagno rilassante può essere condiviso con la persona amata. Un viaggio d'affari può regalare delle buone soddisfazioni. Possono comparire dei malesseri molto leggeri, causati dalla stagione .

Vergine: delle nuove emozioni possono essere vissute con il partner.

I cuori solitari possono comportarsi in modo insopportabile. La tensione nervosa può rovinare l'intera giornata lavorativa.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: delle attività divertenti possono riempire il pomeriggio. Una decisione estrema può essere presa da chi cerca l'amore. Una questione di lavoro può creare dei lievi fastidi.

Scorpione: la vitalità dei cuori solitari è ai massimi livelli. Nei confronti del partner è presente una buona passione. Il carattere di chi lavora in proprio è molto diplomatico.

Sagittario: chi cerca l'amore è pronto ad approfondire una conoscenza. Con la famiglia si possono trascorrere delle ore piacevoli. La sfera professionale può avere dei dubbi da risolvere.

Capricorno: la lontananza di una persona può creare della malinconia. Chi lavora in proprio è abbastanza annoiato. L'umore può essere abbastanza ballerino.

Acquario: è possibile avere nostalgia di una persona cara. Chi fa gli straordinari sul lavoro è molto nervoso. Dei piccoli malesseri possono comparire in tarda serata.

Pesci: tanta tenerezza è presente sulla sfera sentimentale. La giornata dei single risulta essere serena. In questo momento, il benessere è totalmente assente.