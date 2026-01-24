L'oroscopo del giorno 26 gennaio disegna un lunedì dedicato alla riflessione e alla preparazione, un prezioso interludio per ricaricare le energie e guardare con speranza alla settimana appena iniziata. Ogni segno troverà un messaggio specifico per vivere al meglio questa giornata, ma anticipiamo che le stelle spianano la strada agli Acquario, primi nella classifica del 26/1. Sul podio anche Sagittario e Cancro, mentre l'ultima posizione spetta allo Scorpione. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del 26 gennaio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Acquario. Poeti e sognatori per natura, gli Acquari mettono creatività in tutto ciò che fanno. La Luna accenderà ulteriormente la vostra fantasia e ispirazione, preparandovi a tornare alla ribalta. Questo 2026 promette avventura: prendete in considerazione l'idea di una vacanza al mare. Un familiare potrebbe chiedervi un favore, mentre la serata sarà perfetta per rilassarsi con un film o un buon libro, ricaricandovi per una settimana fruttuosa. La forza che cercate è già dentro di voi. Questo è il giorno giusto per smettere di dubitarne e cominciare a mostrarla.

2️⃣ - Sagittario. Non vedete un percorso chiaro?

A volte bisogna fare il primo passo nella nebbia per scoprire che la strada si illumina man mano che avanzate. Un'energia positiva stimolerà le attività più diverse. Comunicherete con eccezionale chiarezza, sostenuti da un'ondata di calma interiore che metterà in pausa le solite preoccupazioni. In amore, superate eventuali incomprensioni senza paranoie. Buone notizie per i cuori solitari e per chi ha subito un torto: la giustizia arriverà. La prossima settimana favorirà gli investimenti, ma se pensate di mettervi in proprio, valutate con scrupolo ogni responsabilità.

3️⃣ - Cancro. Smettete di paragonare il vostro capitolo 3 con il capitolo 30 di qualcun altro. La vostra storia è unica e merita di essere vissuta, non confrontata.

Potete contare sul supporto delle stelle. Se state attraversando una fase di dubbio, dove la vita vi sembra piatta, ricordate che le emozioni negative servono ad apprezzare maggiormente la luce. Non è mai troppo tardi: seguite un corso, sperimentate, organizzate un viaggio. Questa giornata di lunedì favorisce i nuovi progetti e porta pace nei rapporti tesi. Presto arriveranno buone notizie per i cuori solitari più tenaci.

4️⃣ - Vergine. Quel fallimento che vi tormenta? È solo una riga nella bozza della vostra vita. Riscrivetela come la lezione che vi ha portato qui, più forti e più saggi. Inizia un periodo stellare per i sentimenti. Chi aveva perplessità potrà riscattarsi, mentre l'amore tornerà protagonista con passione rinnovata.

Le coppie giovani gettano solide basi per il futuro. In queste 24 ore, però, prendetevi una pausa dal lavoro e dalle faccende domestiche. L'unico ingrediente necessario è la perseveranza per inseguire il vostro scopo. Chi ha affrontato un trasferimento può sentirsi ancora spaesato: datevi tempo.

5️⃣ - Toro. Se aspettate di sentirvi "pronti", aspetterete per sempre. La sicurezza si costruisce agendo. Iniziate, anche imperfettamente. Avrete un lunedì speciale che vi invita a non gettare la spugna. Avete un progetto nel cassetto da troppo tempo: non lasciatevi frenare da paure pratiche. Se l'incertezza persiste, chiedete consiglio a un esperto. Attenzione a non trascurare le amicizie, che con gli anni si apprezzano ancor di più.

Qualcuno avrà presto bisogno di confidarsi con voi: siate comprensivi ed empatici.

6️⃣ - Leone. Datevi il permesso di lasciare andare ciò che vi trattiene, anche se un tempo era tutto per voi. Crescere significa anche saper cambiare idea. Pur essendo soliti innervosirvi, i toni saranno pacati. Chi sta frequentando qualcuno potrebbe vivere una serata romantica, ma è bene fare prima chiarezza sui sentimenti. Qualche nativo dovrà gestire piccole preoccupazioni in famiglia. La giornata favorisce le attività creative e il fai-da-te. In serata, optate per una cena rilassante. Al lavoro, la sana competizione con colleghi ambiziosi può spingervi a migliorare.

7️⃣ - Pesci. L'oroscopo invita a vivere con calma questo lunedì, dedicandovi alle faccende che avete trascurato in totale tranquillità.

Entro domenica ritroverete carica e ispirazione per ultimare un progetto. Sfruttate questa giornata per pensare a voi, dopo avervi trascurato a lungo. In amore, è importante avere spazi personali. Nel tardo pomeriggio potrebbero emergere fastidi in un'amicizia o collaborazione, ma il vostro carattere dolce e sensibile vi aprirà a nuove occasioni. Le vostre ferite non vi definiscono. Sono le cicatrici che mostrate con coraggio a definire la persona resiliente che siete diventati.

8️⃣ - Ariete. Una giornata generalmente serena, sebbene sul fronte amoroso possano nascere piccoli dissidi. Un'incomprensione potrebbe generare discussioni tra coppie di vecchia data, ma se l'amore è saldo sarà solo una fase passeggera.

Sono favoriti i viaggi e il lavoro da remoto. Dopo una settimana intensa, avete bisogno di staccare. Chi lavora, lo faccia con leggerezza. Valutate l'idea di un viaggio estivo, possibilmente al mare. Non siete ciò che vi è accaduto. Siete ciò che avete scelto di diventare nonostante ciò che vi è accaduto. E quella scelta è potentissima.

9️⃣ - Capricorno. Giove vi rende efficienti e scrupolosi. Sfoggerete un fascino naturale e una concentrazione tale da concludere tutti i compiti rimandati. Saturno vi agevola nelle questioni pratiche: se avete avuto difficoltà economiche, troverete le risorse per studiare una soluzione. Le vostre parole potranno aiutare una persona cara in difficoltà. Gli over 60 devono bandire lo sconforto: datevi da fare e allontanate il pessimismo.

Concentratevi sul "perché" dietro il vostro obiettivo. Quando la motivazione interna brucia, nessun ostacolo esterno può spegnerla a lungo.

1️⃣0️⃣ - Bilancia. Siete un segno sempre attivo e pensieroso. Le previsioni per questa giornata aprono le porte al relax, ma è probabile che rimuginerete su un problema lavorativo o relazionale. Chi ha fatto le ore piccole sarà stanco: sfruttate questo giorno per riposare a dovere e svagarvi, cercando di non pensare a nulla. Questo consiglio vale anche per chi lavora in proprio e fatica a staccare. L'autocompassione non è debolezza. È l'atto più rivoluzionario che potete fare per voi stessi: trattarvi con la stessa gentilezza che riservereste a una persona cara.

1️⃣1️⃣ - Gemelli. Il vostro valore non dipende dalla vostra produttività. Siete degni semplicemente per il fatto di esistere, di respirare, di essere. Attenzione a non prendere freddo, per evitare malesseri persistenti. Chi non lavora può concedersi una sveglia tardiva e una giornata tranquilla, bandendo ogni negatività. Dopo un fine settimana frenetico, è giusto un giorno di relax. Le coppie devono essere caute: un problema potrebbe rovinare la giornata. Presto vi troverete a un bivio: una decisione riguardante un amore, una vacanza o un lavoro caratterizzerà la vostra estate.

1️⃣2️⃣ - Scorpione. Guardatevi alle spalle e vedrete la scia di tutte le tempeste che avete già superato. Questa, davanti a voi, è solo la prossima che imparerete ad attraversare.

La prossima settimana si annuncia ispirata e favorevole per la ricerca di lavoro, ma in queste 24 ore dovete chiudere le questioni in sospeso. Evitate discussioni con i familiari, con cui ultimamente non siete in sintonia. Anche se vi sembra che tutto remi contro, è soprattutto il vostro attuale stato d'animo a crearvi questa sensazione. Con tempo e pazienza tornerà il sereno: siete pieni di risorse. Qualcuno di voi dedicherà la giornata a rimettere in ordine le finanze, studiando un piano concreto.

Breve quadro astrologico della giornata

Il cielo è caratterizzato da una Luna in Toro, che favorisce stabilità emotiva, ricerca del comfort e attenzione ai sensi e alla concretezza. È un invito a rallentare, godere dei piaceri semplici e radicarsi nel presente. L'aspetto del Sole amplifica innovazione, desiderio di libertà e visione collettiva. Ideale per progetti umanitari o tecnologici.