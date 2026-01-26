Secondo l'oroscopo del 28 gennaio 2026 l'Ariete deve riposarsi assolutamente, l'Ariete è irrequieto e il Cancro può essere distaccato dalla famiglia.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single devono valutare con calma alcune questioni. Chi fa parte di una coppia sente l'esigenza di confrontarsi con il partner. In questo momento, il riposo è davvero necessario.

Toro: chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. I cuori liberi devono seguire velocemente il proprio istinto. Finalmente il campo lavorativo può regalare dei buoni risultati.

Gemelli: il rapporto con la dolce metà può rafforzarsi ulteriormente. Durante la giornata, avere più sicurezza è fondamentale. Dei momenti di svago possono aiutare a scaricare la tensione in eccesso.

Cancro: un maggiore distacco è presente nei confronti della famiglia. I single sono particolarmente riflessivi. L'umore altalenante può rovinare l'intera giornata.

Leone: è importante non dispendere inutilmente le energie. La sfera sentimentale mantiene un buon equilibrio. Chi lavora in proprio non deve entrare in competizione con alcune persone.

Vergine: i cuori solitari sono determinati a risolvere una questione rimasta in sospeso. Nei confronti della persona amata è possibile essere molto più dolci.

Il campo professionale ha bisogno di ritmi più ordinati.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari devono evitare gli scontri diretti. I gesti nei confronti del partner sono semplici, ma tanto sinceri. La determinazione sul lavoro non può mai mancare.

Scorpione: possono emergere delle emozioni molto intense. I single hanno delle posizioni troppo rigide che riguardano il futuro. La salute è abbastanza buona e l'umore molto allegro.

Sagittario: le proprie idee vanno portate avanti con pazienza. L'atteggiamento di chi è solo da tempo è molto ottimista. Il piano professionale ha bisogno di essere affrontato con tranquillità.

Capricorno: la sensibilità può emergere improvvisamente. Chi lavora in proprio può valutare delle nuove opportunità.

Durante la giornata è opportuno ascoltare i segnali del proprio corpo.

Acquario: finalmente i cuori solitari sono autentici. La relazione amorosa sta vivendo un periodo favorevole. Sull'ambito lavorativo non può mai mancare il coraggio.

Pesci: chi fa parte di una coppia cerca continuamente di proteggere il partner. Alcune illusioni possono rovinare la giornata dei single. Chi lavora in proprio può ritrovare la serenità.