L'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026 è pronto a svelare le previsioni e la classifica dei prossimi sette giorni. In questo contesto i Gemelli (1° posto) gestiscono con successo i rapporti familiari regalando nuova aria alla solita routine grazie a una comunicazione brillante che appiana ogni divergenza del passato. Invece l'Ariete (6° posto) deve confrontarsi con scartoffie burocratiche e scadenze fiscali seppur faticosamente porta a buon fine ogni problema amministrativo con grande determinazione. Infine lo Scorpione (12° posto) deve mantenere il sangue freddo davanti a eventuali imprevisti a livello professionale vista l'ultima posizione in classifica che richiede estrema prudenza nelle reazioni emotive.

Oroscopo e classifica della settimana 26 gennaio-1° febbraio: Gemelli conquista il primo posto

1° Gemelli. Siete i protagonisti assoluti di questo periodo, capaci di trasformare ogni sfida in un’opportunità concreta. In famiglia regna un'armonia rara: riuscirete finalmente a risolvere quella questione legata a una vecchia proprietà o a una spartizione che trascinavate da tempo. Sul fronte lavorativo, la vostra parlantina vi permette di convincere anche i partner più scettici, portando a casa contratti vantaggiosi o nuove collaborazioni stimolanti. Se siete single, un incontro casuale mentre sbrigate commissioni quotidiane potrebbe accendere una scintilla inaspettata. Per chi vive in coppia, è il momento ideale per pianificare un acquisto importante per la casa o un viaggio a lungo raggio.

La gestione del denaro è impeccabile, permettendovi persino un piccolo lusso extra senza sensi di colpa. Godetevi questa ondata di positività che vi rende magnetici agli occhi di tutti e pronti a nuove sfide.

2° Acquario. Settimana di grandi conferme e di una ritrovata serenità nei rapporti interpersonali. Avete voglia di rinnovamento, e questo si riflette anche nei piccoli cambiamenti che deciderete di apportare all'arredamento domestico o al vostro stile di vita. Al lavoro, la vostra visione originale viene finalmente premiata: un progetto che sembrava fermo riprende quota, portando con sé gratificazioni economiche interessanti. Le amicizie giocano un ruolo fondamentale in questi giorni; un consiglio ricevuto da una persona cara vi aiuterà a sbloccare una situazione burocratica complessa legata alla vostra automobile o a un abbonamento scaduto.

In amore, la complicità è ai massimi livelli, ideale per chi desidera fare progetti seri per il futuro. Le spese sono sotto controllo, grazie a una pianificazione attenta che non lascia spazio a imprevisti spiacevoli. La vostra energia è contagiosa e attira solo circostanze favorevoli in ogni ambito.

3° Bilancia. Un ottimo equilibrio caratterizza queste giornate, permettendovi di gestire con estrema diplomazia anche le tensioni che potrebbero sorgere tra parenti stretti. Siete il collante che tiene unita la famiglia, e questo vostro ruolo vi verrà riconosciuto con gesti d'affetto sinceri. Nel settore professionale, è il momento di osare: se avete una richiesta da fare o un aumento da negoziare, le condizioni sono ottimali per ottenere ciò che desiderate.

Il rapporto con il denaro è stabile, anche se potreste decidere di investire una piccola somma in un corso di formazione o in un hobby che coltivate da tempo. Gli affetti vivono una fase di stabilità, regalando momenti di pace dopo un periodo forse troppo caotico. Per i cuori solitari, si prospettano serate piacevoli in contesti sociali nuovi dove la vostra eleganza naturale non passerà affatto inosservata agli sguardi altrui.

4° Vergine. La vostra attenzione ai dettagli sarà la chiave per superare una settimana densa di impegni pratici. Vi troverete a gestire scadenze fiscali o documenti assicurativi che richiedono massima concentrazione, ma la vostra precisione vi permetterà di non commettere errori.

Sul lavoro, la costanza viene notata dai superiori, aprendo la strada a nuove responsabilità che accetterete con entusiasmo nonostante la fatica iniziale. In ambito familiare, un figlio o un nipote potrebbe aver bisogno della vostra guida saggia per una scelta scolastica o lavorativa. L'amore richiede un pizzico di spontaneità in più: mettete da parte la logica per un attimo e lasciatevi guidare dalle emozioni pure. Le finanze non destano preoccupazioni, purché evitiate acquisti impulsivi dettati dal desiderio di compensare lo stress quotidiano. Un vecchio amico potrebbe rifarsi vivo improvvisamente, portando una ventata di nostalgia piacevole e inattesa.

5° Sagittario. Lo spirito d'avventura che vi contraddistingue vi spinge a cercare nuove strade, specialmente nel tempo libero.

Sentite un forte desiderio di evasione, forse stanchi della solita routine lavorativa che ultimamente vi sta stretta. Nonostante ciò, riuscirete a portare a termine i vostri compiti con efficienza, delegando dove possibile per non sovraccaricarvi. In amore, è necessario un chiarimento sincero per evitare che piccoli malintesi diventano ostacoli insormontabili; parlare apertamente dei vostri sogni aiuterà il partner a capirvi meglio. Le amicizie sono vivaci e vi offrono l'occasione di partecipare a eventi culturali o serate conviviali che rigenerano l'umore. Attenzione alle spese legate alla manutenzione della casa: meglio intervenire subito su un piccolo guasto piuttosto che aspettare che peggiori.

La vostra fiducia nel domani resta la vostra arma migliore per affrontare ogni imprevisto con il sorriso e determinazione.

6° Ariete. La settimana richiede una gestione oculata delle vostre energie e, soprattutto, della vostra naturale impazienza. Al lavoro potreste avvertire un po' di pressione a causa di scadenze imminenti, ma agire d'impulso non aiuterà a risolvere i problemi più velocemente. Cercate di collaborare di più con i colleghi, evitando scontri frontali che potrebbero incrinare il clima in ufficio. In famiglia, piccole discussioni legate alla gestione delle spese comuni potrebbero rovinarvi la serata, quindi meglio approcciare il discorso con calma e dati alla mano. Fortunatamente, la vita sociale offre ottimi spunti per distrarvi e ritrovare il sorriso grazie al supporto di amici fidati.

In amore, i single potrebbero provare un forte interesse per qualcuno incontrato in un contesto professionale, mentre le coppie devono ritagliarsi spazi di intimità lontani dalle preoccupazioni quotidiane. Monitorate i conti per evitare sorprese a fine mese.

7° Cancro. Questa settimana vi richiede di trovare un compromesso necessario tra le ambizioni personali e le pressanti necessità della vita domestica. In famiglia potrebbero riemergere vecchie questioni legate a un’eredità o alla gestione complicata di un immobile che richiedono la vostra attenzione diplomatica e ferma. Sul lavoro, la routine procede senza grandi scossoni, ma avvertite un crescente bisogno di stimoli nuovi; cercate di non agire d'impulso dando le dimissioni senza avere prima un piano alternativo solido.

Il rapporto con il denaro deve essere estremamente prudente, specialmente se state valutando di cambiare l’auto o fare un investimento importante per la vostra abitazione. In amore, i single potrebbero provare una forte nostalgia per un ex, ma è meglio guardare avanti con fiducia. Per le coppie, organizzate una cena fuori per ritrovare l'intesa.

8° Pesci. Vi trovate in una fase di transizione dove il desiderio di fuga si scontra quotidianamente con le responsabilità di ogni giorno. Nel settore professionale, potreste sentirvi poco valorizzati dai colleghi, ma i risultati economici vi daranno ragione entro la fine della settimana, confermando il vostro valore. È un momento ideale per sistemare documenti noiosi legati a tasse, multe o scadenze burocratiche che avevate accantonato troppo a lungo.

In ambito familiare, un parente stretto potrebbe chiedervi un prestito o un aiuto pratico: valutate bene le vostre disponibilità prima di impegnarvi. La vita sentimentale è avvolta da un velo di incertezza; non forzate le tappe e lasciate che le cose evolvano naturalmente verso la serenità. Le amicizie rappresentano un porto sicuro dove potrete confidarvi senza timore. Dedicate del tempo alla cura della vostra casa.

9° Toro. La settimana appare leggermente in salita a causa di alcuni imprevisti finanziari che potrebbero costringervi a rivedere drasticamente il budget mensile. Forse una riparazione improvvisa alla vettura o una spesa scolastica extra per i figli richiederanno un sacrificio immediato e non programmato.

Al lavoro, la calma è la vostra alleata migliore: non entrate in competizione con chi cerca solo di provocarvi gratuitamente. In famiglia regna un clima di attesa; c'è una decisione importante da prendere riguardo a un trasloco o a una ristrutturazione costosa, ma le opinioni sono discordanti. L'amore richiede molta pazienza, specialmente se il partner sta attraversando un periodo di forte stress professionale che si riflette sulla coppia. I single dovrebbero evitare di idealizzare troppo le nuove conoscenze per non restare delusi. Organizzate meglio la vostra agenda per evitare affanni.

10° Leone. Dovete stringere i denti e mantenere il sangue freddo davanti a provocazioni che arrivano inaspettate dal settore professionale.

Non è il momento adatto per pretendere promozioni o riconoscimenti pubblici, poiché il clima intorno a voi è piuttosto teso e competitivo. Meglio concentrarsi sul lavoro dietro le quinte, portando a termine i compiti assegnati con precisione millimetrica e silenziosa. In ambito familiare, potreste sentirvi ingiustamente messi da parte, ma si tratta solo di una percezione errata dovuta alla stanchezza accumulata. Le finanze richiedono un monitoraggio molto stretto: evitate di usare la carta di credito per acquisti superflui dettati solo dalla frustrazione momentanea. In amore, la comunicazione appare scarsa e i silenzi pesano molto; cercate un terreno comune per ricucire lo strappo. Un vecchio amico potrebbe offrirvi una prospettiva diversa e preziosa.

11° Capricorno. Vi sentite stanchi della solita routine e la tentazione di mollare tutto per un lungo viaggio è davvero forte. Tuttavia, le scadenze lavorative imminenti e i doveri verso la famiglia vi tengono ancorati alla realtà quotidiana. Sul lavoro, un progetto a cui tenevate molto potrebbe subire un improvviso rallentamento a causa di errori altrui, costringendovi a fare gli straordinari per rimediare velocemente. Il rapporto con il denaro è teso: potreste ricevere una comunicazione sgradita riguardo a un tributo non pagato o a una spesa condominiale imprevista. In amore, c'è una sorta di freddezza che va affrontata con coraggio invece di essere ignorata sistematicamente; parlate dei vostri timori per il futuro con sincerità assoluta. Anche se la classifica non vi sorride, ricordate che si tratta di una fase passeggera. Riorganizzate le vostre priorità.

12° Scorpione. Questa settimana la pazienza non è proprio il vostro forte e ogni piccola critica rischia di scatenare un incendio emotivo. Al lavoro, l'ambiente è ostile e potreste trovarvi a discutere animatamente con un superiore per una questione di principio o per la gestione faticosa di un incarico. In famiglia, le tensioni riguardano principalmente la divisione dei compiti domestici o la gestione di un anziano che richiede attenzioni costanti e pazienza. Le finanze, secondo l'oroscopo settimanale, sono il punto dolente: una spesa legale o burocratica potrebbe intaccare i vostri risparmi, obbligandovi a una dieta ferrea per quanto riguarda lo shopping e gli svaghi. L'amore vive un momento di crisi profonda per chi trascina problemi irrisolti, mentre i single farebbero meglio a restare tranquilli. Non prendete decisioni drastiche sotto l'effetto della rabbia; aspettate tempi migliori.