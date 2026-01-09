Secondo l’oroscopo dell'11 gennaio 2026 il Cancro si piazza al primo posto in classifica. I nati sotto questo segno si sentono finalmente allineati e riescono a vivere le relazioni senza aspettarsi per forza qualcosa in cambio. All'opposto, invece, l'Acquario passa una domenica in cui si sente fuori fase, distaccato, poco compreso e con poca voglia di spiegare.

La classifica dell'11 gennaio 2026: i Gemelli non si sentono stimolati

1. Cancro

Siete il segno che vive meglio la giornata. Vi sentite finalmente allineati con ciò che provate e questo vi dà pace.

In amore riuscite a essere presenti senza ansia, a dare senza aspettarvi qualcosa in cambio. Un gesto semplice, una conversazione tranquilla o un momento condiviso vi restituiscono sicurezza emotiva. È una domenica che vi nutre dentro.

2. Pesci

Sensibilità alta, ma non dispersiva. Capite cosa vi fa stare bene e cosa vi svuota, e fate una scelta chiara. In amore siete sinceri, anche quando la verità non è comoda. La giornata vi permette di chiudere mentalmente una questione aperta e di sentirvi più leggeri. Intuizioni molto precise.

3. Vergine

Riuscite a rallentare davvero, cosa non scontata per voi. La domenica vi aiuta a mettere ordine non fuori, ma dentro. In amore siete meno critici e più presenti.

Un dialogo tranquillo chiarisce una tensione recente. È una giornata che vi restituisce lucidità e calma.

4. Toro

Avete bisogno di stabilità e la trovate nelle piccole cose. In amore cercate contatto fisico, presenza, silenzio condiviso. Non avete voglia di grandi discorsi, ma di concretezza emotiva. La giornata è serena, anche se un po’ pigra. Vi sentite al sicuro.

5. Bilancia

La domenica vi aiuta a riequilibrarvi. Non risolvete tutto, ma smettete di sentirvi in colpa per ciò che non potete controllare. In amore fate un passo indietro da una dinamica faticosa. È una giornata utile per rimettere confini e respirare.

6. Leone

Meno bisogno di conferme, più desiderio di autenticità. In amore preferite pochi gesti veri a tante parole.

La giornata vi invita a essere voi stessi senza esibirvi. Se accettate questo ritmo più lento, vi sentite apprezzati senza dover lottare.

7. Capricorno

Siete stanchi, ma consapevoli. La domenica vi mette davanti al bisogno di riposo emotivo, non solo fisico. In amore risultate un po’ distanti, ma non freddi. È una giornata neutra, utile per recuperare energie in vista della settimana.

8. Sagittario

Avete voglia di fare, ma la domenica vi frena. Questo crea un po’ di insofferenza. In amore rischiate di essere distratti o poco presenti. Nulla di grave, ma serve più attenzione verso chi vi sta accanto. La giornata chiede ascolto, non fuga.

9. Scorpione

Emotività trattenuta. Qualcosa vi pesa, ma fate fatica a dirlo.

In amore potreste risultare chiusi o sospettosi. È una domenica che vi chiede di abbassare le difese, ma non siete ancora pronti del tutto. Meglio evitare confronti diretti.

10. Gemelli

Confusione mentale. Avete bisogno di stimoli, ma la giornata non li offre come vorreste. In amore parlate molto, ma senza andare al punto. È una domenica che rischia di scivolare via senza lasciare traccia se non vi fermate un attimo.

11. Ariete

Nervosismo residuo dal weekend. Vi sentite irrequieti, facilmente irritabili. In amore basta poco per creare tensione. La giornata vi chiede riposo e silenzio, ma fate fatica ad accettarlo. Forzare non serve.

12. Acquario

Siete il segno più fuori fase della giornata. Vi sentite distaccati, poco compresi e con poca voglia di spiegare. In amore manca connessione emotiva. È una domenica utile solo se accettate di non dover capire tutto subito. Serve tempo.