Secondo l'oroscopo di giovedì 9 luglio, i nati sotto il segno del Cancro otterranno ottimi traguardi grazie a collaborazioni vantaggiose e a eccellenti doti comunicative, ma dovranno riposarsi per non esaurire le forze.

Gli individui della Vergine avranno una grande carica e voglia di evadere dalla routine, ma dovranno mantenere la calma ed evitare l'ostinazione per non rovinare legami importanti.

I nativi dell’Acquario vedranno ricompensati i propri sacrifici e, grazie alla loro versatilità, riusciranno a gestire i molti impegni mantenendo un umore radioso, a patto di incanalare bene l'energia per evitare stress.

La giornata di giovedì 9 luglio secondo l’oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Non lasciatevi travolgere dai pensieri confusi che affiorano all'improvviso, ma concentratevi piuttosto sulle vostre reali priorità. Se avvertite il peso della stanchezza, significa che avete un assoluto bisogno di staccare la spina, cambiare aria e concedervi una pausa dalla solita routine. Fortunatamente, i contatti più stretti potrebbero offrirvi un’ottima via di fuga: accogliete questa nuova opportunità con calma, evitando passi affrettati. L'emotività rischia di farvi reagire d’impulso, quindi fermatevi un attimo a riflettere prima di agire. Voto: 6

Toro – La gentilezza e le doti diplomatiche che possedete attirano spontaneamente la simpatia e la fiducia degli altri.

Grazie alla rinnovata energia che state sperimentando, questo è il momento ideale per avviare nuovi progetti, che vi porteranno solo ottimi risultati. In questo periodo affronterete gli ostacoli con estrema facilità, anche se servirà un pizzico di pazienza per superarli del tutto. Non c'è alcun motivo di andare di fretta: la moderazione resta la chiave del vostro successo. Voto: 8

Gemelli – È il momento perfetto per dare spazio alla vostra creatività. Uscite dal guscio e godetevi ogni istante del presente! Mettete in conto qualche piccolo contrasto: le vostre energie saranno piuttosto altalenanti, quindi, il segreto sarà dosare le forze durante la giornata. I sacrifici recenti stanno dando ottimi frutti e una bella notizia illuminerà il vostro umore.

Sarete determinati, ambiziosi e pronti a non abbassare mai la guardia. Voto: 8

Cancro – L’unione fa la forza: avrete un intuito naturale nello stringere collaborazioni vantaggiose e sarete pronti a raggiungere ottimi traguardi. Attenzione però alla tensione, che rischia di esaurire le vostre riserve di energia; concedetevi una pausa rigenerante, poiché siete chiaramente sovraccarichi di lavoro. La sicurezza che emanate conquisterà chi vi circonda e saprete trasmettere questa positività a tutti. Grazie a eccellenti doti comunicative e a una fitta rete di relazioni, potrete contare sul pieno supporto dei vostri cari, pronti ad assecondare ogni vostra richiesta.

Voto: 8,5

Astrologia dedicata alla giornata di giovedì 9 luglio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Non lasciatevi intimorire dalle apparenze di chi avete di fronte, che si tratti di collaboratori o della persona che ha catturato il vostro interesse. Sta a voi dimostrare assoluta autenticità, senza attendere il permesso di nessuno. La vostra impazienza, se canalizzata nel modo giusto, può trasformarsi in una straordinaria dote persuasiva: quando credete davvero in qualcosa, sapete essere incredibilmente contagiosi. Sfruttate questa carica per dare slancio ai vostri progetti. Voto: 8,5

Vergine – Sentite un forte desiderio di evadere dalla routine e lasciarvi trasportare dall'immaginazione, il che vi regalerà ottimi momenti.

Grazie a un'eccellente carica di energia potrete concedervi qualche strappo alla regola, che questa volta saprete gestire molto bene. Attenzione, però: se esagerate con l'ostinazione e l'impulso del momento, rischiate di scivolare in discussioni tese e logoranti. Sarebbe un vero peccato rovinare un legame speciale o un'amicizia profonda. Il segreto? Mantenete la calma e puntate sull'autocontrollo. Voto: 7

Bilancia – All'orizzonte si intravede un confronto complicato: è il momento di scoprire le carte e risolvere la faccenda una volta per tutte. L'energia non vi manca, vi sentite in gran forma! Fate attenzione, però, a non esagerare con le bevande gassate se volete preservare il benessere del vostro stomaco.

Per oggi banditi i colpi di testa, gli sport azzardati e i litigi accesi. Siete particolarmente vulnerabili in questo periodo e rischiate di rimanerci male o di innervosirvi oltremodo. Ritagliatevi un momento di pace e silenzio: vi farà rigenerare e accenderà la vostra scintilla creativa. Voto: 5

Scorpione – Questo è il momento perfetto per viaggiare, spostarvi e stringere nuovi contatti. Il dialogo è la vostra arma vincente: esprimete chiaramente i vostri pensieri e sentimenti, ma restate anche ricettivi verso gli stimoli esterni e le informazioni utili che vi circondano. Tra amici si respira un'ottima aria. Avvertite il forte bisogno di circondarvi solo di persone fidate, un'esigenza che vi aiuterà a capire meglio chi avete davanti.

Voto: 8

Previsioni astrali e pagelle del giorno 9 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Siete irresistibilmente attratti dalle novità e dalle avventure fuori dal comune. Prima di lanciarvi a capofitto, però, fermatevi un attimo a valutare le conseguenze delle vostre azioni! In questo periodo, l'idea di riposarvi tra le mura domestiche vi sembrerà un sogno: staccate la spina e godetevi questo momento senza alcun rimorso. Riuscite a canalizzare benissimo le vostre energie nei progetti quotidiani, dimostrando un'ottima concretezza. Con il vostro tocco unico saprete rendervi insostituibili, anche se dovreste impegnarvi a essere un po' più costanti. Voto: 7

Capricorno – L’oroscopo del 9 luglio vi consiglia di non forzare gli eventi; questo senso di isolamento è solo passeggero.

Vi basterà essere spontanei. All'orizzonte non si intravedono grandi ostacoli e la vostra forma fisica è buona, anche se potrebbe migliorare se prestaste più attenzione ai segnali del vostro corpo. In questa giornata sarete in totale sintonia con chi vi circonda. La vostra schiettezza non coglierà nessuno di sorpresa; anzi, tutti apprezzeranno la vostra genuinità e i dialoghi saranno piacevoli e naturali. È la giornata ideale per aprirvi agli altri: approfittatene al massimo! Voto: 8,5

Acquario – I sacrifici che state facendo in questo periodo saranno ampiamente ricompensati. Anche se non avete tempo per riposare, l'energia non vi manca, e quella fiammata di orgoglio ne è la prova; cercate solo di incanalarla bene per evitare tensioni eccessive.

Grazie alla vostra versatilità, riuscite a passare da un compito all'altro mantenendo un umore radioso. Mettete da parte le preoccupazioni e concentratevi solo sulle belle emozioni che la giornata vi regala. Voto: 7

Pesci – Se l'agitazione di chi vi circonda vi innervosisce, isolatevi in un ambiente sereno per lavorare al meglio. Sentite il bisogno di sgranchirvi? Ascoltate il vostro corpo, perché un po' di stretching vi farà sentire subito meglio. Allentate la tensione, siete troppo stressati! Fortunatamente, in questa giornata riceverete un sostegno inatteso che non solo vi tirerà su il morale, ma faciliterà anche i piani della vostra squadra. Sarà una vera e propria iniezione di ottimismo che vi farà ritrovare l'autostima. Guardate avanti, il bilancio della giornata è assolutamente positivo. Voto: 9