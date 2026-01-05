Benvenuti all'oroscopo del giorno, martedì 6 gennaio! Questo nuovo anno inizia a farsi sentire, portando con sé nuove opportunità sfide, momenti di gioia e di festa. In questa giornata, i pianeti influenzano in modo diverso ogni segno zodiacale, regalando emozioni contrastanti in amore, fortuna e salute.

Le stelle favoriscono il dialogo per i nativi Leone, che potranno contare sulla Luna in buon aspetto, mentre Scorpione giocherà d'anticipo per costruirsi una vita appagante. La stabilità sarà la chiave per il segno della Bilancia, mentre i nativi Pesci avranno particolare cura del proprio rapporto.

Previsioni oroscopo martedì 6 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: le stelle di questo martedì continuano a mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo. Anche se la Luna sarà in buon aspetto, non sarà facile ricavare il massimo dalla vostra relazione di coppia. Prendetevi il giusto tempo per chiarire eventuali malintesi. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale luminosa anche in questa giornata dell'Epifania. Venere sarà favorevole, e la Luna sarà presto in una posizione migliore per voi. Single oppure no, abbiate fiducia nei vostri sentimenti: presto potreste ricevere momenti pieni d'amore. Voto - 8️⃣

Gemelli: la fortuna vi sorride in questo periodo, e vi aiuterà ad affrontare la giornata con grande entusiasmo.

Dedicate il giusto tempo al partner, costruendo un legame basato prima di tutto sulla fiducia. Voto - 8️⃣

Cancro: avrete bisogno di tempo per capire quale sia la direzione giusta per la vostra vita amorosa. Questa prima parte dell'anno sarà importante per capire cosa volete fare della vostra vita, per cui riflettete bene su come muovervi. Voto - 6️⃣

Leone: aprirvi al dialogo vi aiuterà a godere di una relazione di coppia chiara e trasparente secondo l'oroscopo. La Luna sarà di grande aiuto per mantenere una certa stabilità. Se siete single potreste scoprire nuovi lati intriganti della vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Vergine: la giornata di prospetta con un grande potenziale per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno dalla vostra parte.

Dedicare tempo alla famiglia e al partner stimolerà i vostri sentimenti e vi permetterà di trascorre momenti unici, perfetti per chiudere queste feste al meglio. Voto - 9️⃣

Bilancia: cielo del momento che non vi darà tante soddisfazioni secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere contro di voi, avrete bisogno di chiarire alcune cose tra voi e il partner, ma serviranno tempo e pazienza. Se siete single potrebbero iniziare a emergere alcuni dubbi su un nuovo legame. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarà una bella giornata per rafforzare il legame con la persona che amate. La Luna sarà dalla vostra parte, e con Venere in sestile dal segno del Capricorno, passione e maturità saranno al centro del vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale discreta in questo martedì di festa. Con il partner vi sentirete bene, ma non ci saranno tantissime occasioni da batticuore. Se siete single vorreste avvicinarvi alla vostra fiamma, ma dovrete trovare il giusto approccio. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali ottime per rafforzare ulteriormente il legame affettivo con la persona che amate. Con Venere a favore, vi sentirete particolarmente legati alla persona che amate. I single potrebbero fare un incontro che potrebbe colpirli particolarmente. Voto - 9️⃣

Acquario: la Luna smetterà di essere contraria nel corso di questo martedì di Epifania. La vita sentimentale tornerà al centro dell'attenzione, e questa giornata di festa sarà ideale per mettere in risalto il legame con la persona che amate.

Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in arrivo nel segno della Vergine vi spingerà a riflettere maggiormente sulla vostra vita sentimentale. Venere sarà ancora favorevole, per cui non ci sarà motivo di essere distanti. Affrontate i problemi con maturità. Voto - 7️⃣