L'oroscopo del weekend del 24 e 25 gennaio arriva con un'energia speciale: le stelle promettono momenti di riflessione, ma anche di azione! È un periodo ideale per fare il punto sulla propria vita, sia in amore che in ambito lavorativo, e anche per ritrovare l'equilibrio con sé stessi.

La Luna sarà favorevole per il segno del Sagittario, promettendo momenti di complicità e intesa, mentre alcune ombre potrebbero rallentare il segno del Leone. I nativi Scorpione dovranno fare il punto della situazione e cercare di migliorare dove possibile, mentre i Gemelli mostreranno gentilezza e comprensione nei confronti di chi amano.

Previsioni oroscopo weekend 24-25 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: questo weekend di gennaio sarà caratterizzato da un'atmosfera più romantica, con una forte connessione emotiva, spinti dalla Luna e da Venere in buon aspetto. Sfruttate l'occasione per aprirvi al dialogo e vivere momenti da batticuore. Nel lavoro il vostro spirito d'iniziativa vi spinge a dare di più. Con Marte e Mercurio a supporto, avrete buone occasioni da cogliere. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale non particolarmente splendida in questo periodo. La Luna sarà vicina a voi, ma con Venere in quadratura l'equilibrio tra voi e la persona che amate potrebbe spezzarsi. Nel lavoro fate attenzione anche ai dettagli. Le stelle di questo periodo potrebbero causare delle difficoltà.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali ottime in questo periodo per voi nativi del segno. Le stelle saranno dalla vostra parte, pronti a darvi il migliore supporto. In amore sarà un periodo perfetto per fare qualcosa di diverso con la persona che amate, dimostrando spesso gentilezza e comprensione. Nel lavoro sarete produttivi, abili nel portare avanti con successo le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale discreta durante questo weekend di gennaio. Le vostre emozioni saranno forti in questo periodo, ma attenzione a non dare il vostro rapporto per scontato. Sul fronte professionale sarà un buon momento per dare vita a nuove idee, che possono in futuro darvi maggiori soddisfazioni.

Voto - 7️⃣

Leone: cielo del momento che vedrà alcune ombre in questo periodo secondo l'oroscopo. Stelle come Venere, Marte e Mercurio saranno contro di voi, rendendo difficile vivere un rapporto sereno con la persona che amate. In ambito lavorativo impegni e difficoltà potrebbero mettervi in crisi. Servirà un po’ di determinazione per poter raggiungere discreti risultati. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale meno centrale in questo weekend di gennaio, ma non per questo le cose andranno male. Approfittate della complicità del partner per costruire un rapporto prima di tutto sincero. Sul fronte professionale avrete buone capacità organizzative, che vi aiuteranno a risparmiare tempo e risorse.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un fine settimana dalle grandi aspettative per voi nativi del segno. I vostri sentimenti saranno molto forti, e potreste sentirvi finalmente pronti a fare importanti passi avanti con la vostra fiamma. In ambito professionale il momento richiederà un po’ di pazienza e concentrazione. Approfittate della presenza di Marte e Mercurio per raggiungere obiettivi ambiziosi. Voto - 9️⃣

Scorpione: con un cielo poco chiaro come in questo periodo, sarà difficile per voi trovare una direzione precisa dove poter andare. Soprattutto in ambito lavorativo, sarà necessario fare ordine nella vostra vita per poter gestire meglio le vostre mansioni. In ambito amoroso attenzione a non sollevare questioni spinose in questo momento, che possono complicare le cose tra voi e il partner.

Voto - 6️⃣

Sagittario: vita amorosa dalle ottime prospettive secondo l'oroscopo. In questo weekend vi lascerete andare alle emozioni grazie a Venere, soprattutto voi nati nella seconda decade. Se siete single sarà piacevole per voi fare nuove esperienze e conoscenze. In quanto al lavoro potrebbe essere necessario un po’ d’impegno in più, ma potrete raggiungere risultati gratificanti. Voto - 8️⃣

Capricorno: le stelle di questo periodo porteranno serenità secondo l'oroscopo. Avrete abbastanza fiducia in voi stessi, godendo di un bell'equilibrio tra voi e la persona che amate. Sul fronte professionale l'esperienza accumulata e i mezzi a vostra disposizione vi permetteranno di mettere sul piatto progetti più ambiziosi.

Voto - 8️⃣

Acquario: le stelle favoriscono momenti di intimità e complicità. La Luna in quadratura potrebbe spingervi a riflettere un po’, ma con questo cielo così sereno, supererete gli ostacoli insieme alla persona che amate. Nel lavoro vi sentirete pronti ad affrontare qualsiasi difficoltà, grazie anche al sostegno di Marte e Mercurio in congiunzione. Voto - 8️⃣

Pesci: l'amore avrà ancora un ruolo chiave nella vostra vita sentimentale, anche se queste stelle saranno meno attente nei vostri confronti. Se siete single, non si escludono interessanti incontri. Per quanto riguarda il lavoro saprete come gestire le vostre mansioni, ma se avete delle difficoltà, non esitate a chiedere a chi ne sa più di voi. Voto - 7️⃣