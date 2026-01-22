L'oroscopo di venerdì 23 gennaio ha tanto da raccontare. I segni zodiacali verranno chiamati a prendere decisioni importanti e a mettersi alla prova. Alcuni di loro avranno successo, mentre altri dovranno impegnarsi ancora un po'.

Lo Scorpione e l'Acquario, per esempio, saranno caratterizzati da grande coraggio. Non si arrenderanno facilmente e saranno sempre pronti a lottare a testa alta. La Vergine e il Capricorno, invece, dovranno fare attenzione al loro modo di parlare perché potrebbero sembrare un po' troppo bruschi.

Oroscopo di venerdì 23 gennaio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete alcune questioni in sospeso da risolvere. Apparirete un po' svogliati, ma sarà il momento giusto per agire. L'oroscopo vi consiglia di prendere in mano la situazione e di analizzare tutte le possibili conseguenze. Subito dopo, proverete un'intenso sollievo e il desiderio di rimettervi in gioco.

Toro: adorerete le sfide perché vi consentiranno di mettere alla prova i vostri limiti. A volte, tuttavia, decisioni troppo impulsive potrebbero destabilizzare la vostra quotidianità. Sarà importante trovare un compromesso, in modo da non perdere la bussola. In questo viaggio, l'aiuto della famiglia sarà essenziale.

Gemelli: la stanchezza della settimana comincerà a farsi sentire.

Avrete bisogno di rilassarvi e di dedicare il tempo alle vostre attività preferite. Responsabilità eccessive, accompagnate dal bisogno di fare sempre meglio, potrebbero avere un peso non indifferente sul vostro stato emotivo.

Cancro: potrete contare sul favore delle stelle. La ruota della fortuna girerà, donandovi gioia e armonia. Ovviamente, non potrete restare fermi a osservare il mondo. Dovrete attivarvi per avvicinarvi ai vostri obiettivi. Un pizzico di paura non guasterà, ma non dovrete permetterle assolutamente di ostacolarvi.

Leone: coverete una certa rabbia verso alcune persone. Il desiderio di vendetta aumenterà sempre di più, ma non si tratterà di una strada auspicabile. Le previsioni zodiacali vi consigliano di concentrarvi sui vostri obiettivi e di chiudere in un cassetto tutto ciò che vi ha fatto soffrire.

Saranno i risultati a donarvi forza e conforto.

Vergine: sarete molto loquaci. Avrete sempre qualcosa da dire, sia a casa che sul posto di lavoro. Non sempre, però, sceglierete le parole giuste. A volte, sarete un po' bruschi e poco attenti ai sentimenti degli altri. Così facendo, rischierete anche di ferire le persone care.

Bilancia: il partner potrebbe sentirsi un po' trascurato. Questo sarà il momento per riorganizzare gli impegni quotidiani e per cercare di rendere la relazione di coppia più salda. Sarà importante partire da un buon dialogo, per poi trasformare desideri e richieste in realtà. La collaborazione sarà tutto.

Scorpione: non vi farete influenzare dagli altri. Sarete coraggiosi e portatori di grande positività.

Affronterete le sfide con il sorriso perché saprete di poterle superare con successo. L'impegno non mancherà, ma saprete come gestire il vostro tempo libero e come fare per valorizzarlo al meglio.

Sagittario: sarete determinati a dare una svolta alla vostra vita sentimentale. Ci saranno delle novità in amore, ma dovrete essere pronte ad accoglierle. Inoltre, non tutti gli eventi seguiranno le vostre aspettative. Una mente aperta e ricettiva sarà fondamentale in tale situazione. Il sorriso del partner vi ripagherà di tutto.

Capricorno: non ci sarà niente di male nell'essere diretti. Alcune persone apprezzeranno la vostra sincerità, ma non dovrete mai sottovalutare l'impatto delle vostre parole.

Gli amici più sensibili, infatti, potrebbero non prendere bene determinate considerazioni e scagliarsi contro di voi.

Acquario: il coraggio non vi mancherà di certo. Tenderete a non mettere in evidenza i vostri meriti, ma sarete davvero fieri dei risultati raggiunti. Potrete contare su un'autostima incrollabile e su competenze spiccate, capaci di fare la differenza in ogni contesto, lavorativo e non.

Pesci: tenderete a perdervi un po' nelle vostre fantasie. Il mondo circostante, a volte, sarà cattivo nei vostri confronti. Di conseguenza, i sogni ad occhi aperti vi sembreranno più attraenti. In realtà, questo modo di fare potrebbe rivelarsi controproducente. Una via di mezzo sarà auspicabile.