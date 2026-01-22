L'oroscopo del 23 gennaio 2026 assegna il primo posto all' Acquario che avrà una rinascita totale, il secondo posto allo Scorpione che avrà lucidità emotiva, mentre al terzo posto il Leone che avrà una sfida che lo rende più forte. All'ultima posizione si piazza il Cancro nel quale ruemergeranno vecchie paure e attaccamenti.

Classifica oroscopo del 23/01

1° posto – Acquario

Rinascita totale. Siete i protagonisti assoluti. Sole e Plutone nel vostro segno segnano un punto di non ritorno: cambiate pelle, ruolo, visione. Potreste prendere una decisione drastica o sentirvi improvvisamente più potenti e centrati.

Giornata ideale per affermare chi siete davvero, anche a costo di rompere con il passato.

2° posto – Scorpione

Potere interiore risvegliato. Plutone è il vostro pianeta guida: sapete muovervi in queste acque profonde. Il transito vi spinge a riprendere controllo di una situazione che sembrava sfuggirvi. Intuizioni fortissime, lucidità emotiva, capacità di leggere tra le righe.

3° posto- Leone

Sfida che vi rende più forti. Il Sole, vostro pianeta, vi mette alla prova. Rapporti, alleanze e dinamiche di potere sono sotto la lente. Non è semplice, ma può essere un punto di svolta epocale.

4° posto – Toro

Scossa necessaria. Plutone vi mette a disagio, ma solo perché sta smuovendo ciò che era fermo da troppo tempo.

Cambiamenti professionali o di ruolo sono nell’aria. Resistere vi stanca più che adattarvi.

5° posto – Gemelli

Nuove idee, nuova direzione. L’energia dell’Acquario vi stimola mentalmente. Potreste avere un’idea illuminante o una conversazione che cambia le carte in tavola. Il cambiamento passa dalla mente.

6° posto – Bilancia

Scelte non più rimandabili. Il cielo vi chiede di prendere posizione. Basta mediare, oggi serve decidere. Potrebbe essere faticoso, ma anche liberatorio.posto

7° posto – Sagittario

Rivoluzione mentale. Non amate sentirvi limitati, e oggi potreste percepire un conflitto tra libertà e responsabilità. Ma è proprio da qui che nasce una nuova visione. Cambiare idea non è una sconfitta.

8° posto – Capricorno

Fine di un ciclo. Il Sole si allontana dal vostro segno e vi segno e vi chiede di lasciare andare un ruolo, un peso, un dovere. Non tutto va portato con sé nel futuro. Il controllo non è sempre forza.

9° posto – Ariete

Impulsi da gestire Sentite il bisogno di agire, ma il cielo vi invita a farlo con strategia. Una reazione impulsiva potrebbe complicare le cose. Meglio osservare prima di scattare.

10° posto – Vergine

Zona di comfort sotto attacco. Il transito vi destabilizza perché rompe la routine. Qualcosa non è più efficiente come prima, e va ripensato. Lasciar andare il perfezionismo è la scattare.

11° posto – Pesci

Confusione temporanea. L’energia è troppo razionale e intensa per il vostro mondo emotivo.

Potreste sentirvi disorientati o stanchi. Non forzate le risposte: arriveranno.

12° posto – Cancro

Emozioni profonde e scomode. Il transito tocca corde sensibili. Vecchie paure o attaccamenti riemergono. Non è una giornata facile, ma è utile per capire cosa va guarito. Proteggetevi, ma non chiudetevi.