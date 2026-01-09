Secondo l'oroscopo dell'11 gennaio 2026 il Toro ha molto rispetto del partner, i Gemelli devono essere lucidi e il Capricorno ha delle idee originali.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: delle risposte concrete sono in arrivo dal partner. La giornata dei cuori solitari può procedere in modo molto tranquillo. Sulla sfera professionale è presente più intuizione.

Toro: i cuori solitari sono sulla difensiva e questo può portare vari problemi. Finalmente chi fa parte di una coppia ha più rispetto della dolce metà.

Delle nuove situazioni vanno affrontate con tanta sensibilità.

Gemelli: sulla sfera sentimentale è importante trovare un buon equilibrio. Durante la giornata sono possibili delle relazioni troppo impulsive. Il campo lavorativo va affrontato con molta lucidità.

Cancro: chi cerca l'amore è abbastanza malinconico. Chi ha una relazione ha bisogno di molta più stabilità. Chi lavora in proprio deve procedere con diplomazia.

Leone: alcune incertezze sono possibili per i single. In questo momento, la sensibilità di chi fa parte di una coppia è particolarmente accentuata. La mente è molto attiva e il fisico è praticamente perfetto.

Vergine: è possibile essere abbastanza nostalgici. La sfera amorosa ha bisogno di conferme e soprattutto più protezione.

La salute ha bisogno di molte più attenzioni del previsto.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: delle situazioni importanti hanno bisogno di molta più flessibilità. Sull'ambito lavorativo si possono ottenere dei risultati interessanti. L'energia è molto buona e l'umore risulta essere spensierato.

Scorpione: durante la giornata è fondamentale mantenere la serenità. Chi è solo da tempo deve cercare di rallentare i ritmi. Delle tensioni possono emergere sulla sfera professionale.

Sagittario: i pensieri dei single sono più profondi del solito. Con la dolce metà si possono vivere delle forti emozioni. Chi lavora in proprio è pronto ad affrontare una situazione complessa.

Capricorno: nei confronti della persona amata è importante essere sinceri.

Chi è solo da troppo tempo ha delle idee molto originali. Sul piano professionale è un momento abbastanza altalenante.

Acquario: la relazione amorosa è più riservata del passato. La giornata di chi lavora nel commercio è molto più produttiva del previsto. La salute è discreta, ed è presente un leggero stress.

Pesci: con un bel dialogo si possono evitare delle inutili incomprensioni. Chi ha una relazione è molto dolce nei confronti del partner. La stanchezza accumulata può creare dei piccoli malesseri.