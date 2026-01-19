L'ultima settimana di gennaio ha in serbo un oroscopo fatto di imprevisti per i nati dell'Acquario, ultimi in classifica, di revisione di programmi per i Cancro, e di novità per la Bilancia. Il segno zodiacale favorito del periodo è il Toro, che conquista il primo posto nella classifica della settimana. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimanale fino all'1 febbraio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Acquario. La settimana si apre con una serie di imprevisti che rischiano di appesantirvi più del dovuto. Sul lavoro vi sentite sotto pressione e avete la sensazione di dover reggere troppe responsabilità tutte insieme.

È fondamentale imparare a dire di no, soprattutto a nuovi incarichi che non potete gestire serenamente. In ambito familiare emerge una preoccupazione che vi tocca nel profondo e vi rende più vulnerabili. Anche il fisico chiede attenzione, perché negli ultimi tempi avete messo voi stessi in secondo piano per risolvere questioni economiche o pratiche. Nel fine settimana l’atmosfera si alleggerisce e ritrovate energia e lucidità per ripartire con maggiore forza.

1️⃣1️⃣ - Ariete. Vi attende una settimana faticosa, soprattutto sul piano professionale. Siete tentati di fare tutto da soli, caricandovi di doveri che non vi competono interamente. Questo atteggiamento, se protratto, rischia di incidere negativamente sul benessere fisico e mentale.

È il momento di collaborare di più e di fidarvi anche degli altri. Nel fine settimana lo stress accumulato si fa sentire e cresce il desiderio di evasione, magari pensando a una breve pausa rigenerante. In amore passate in secondo piano, distratti da mille impegni che vi allontanano dal contatto emotivo.

1️⃣0️⃣ - Leone. La settimana richiede prudenza e attenzione, soprattutto nelle questioni economiche. Potreste sentirvi attratti da un’offerta o da un affare che, a un’analisi più approfondita, non risulta così vantaggioso. Meglio rimandare e valutare con calma. In ambito sentimentale arrivano chiarimenti importanti che vi aiutano a dissipare dubbi e incertezze. Le coppie sono chiamate a rivedere un progetto lasciato in sospeso.

Il fisico lancia piccoli segnali che non vanno ignorati: prendersi cura di sé non è mai tempo sprecato.

9️⃣ - Vergine. I primi giorni della settimana risultano intensi e carichi di impegni, soprattutto sul fronte lavorativo ed economico. Avete la sensazione di dover stringere i denti ancora un po’, ma sapete che questo sforzo non sarà inutile. In famiglia può verificarsi un episodio inatteso che vi mette alla prova sul piano emotivo. Evitate di lasciarvi sopraffare dal pessimismo e preparatevi ad accogliere cambiamenti positivi sul fronte sentimentale. Il fine settimana vi offre finalmente uno spazio per recuperare energie e guardare avanti con maggiore fiducia.

8️⃣ - Cancro. La settimana è caratterizzata da attese e da una gestione più intensa delle spese.

Una risposta che aspettavate da tempo, arriva e vi spinge a riorganizzare programmi e priorità. Cresce la voglia di concedervi qualche acquisto, soprattutto per gratificarvi dopo un periodo di tensione. Una relazione recente diventa più coinvolgente, mentre sul lavoro siete impegnati a rivedere progetti, terapie o percorsi iniziati in precedenza. Nel fine settimana possono emergere tensioni nelle relazioni di lunga data: il confronto con una persona fidata vi aiuta a ritrovare equilibrio.

7️⃣ - Capricorno. Dopo giornate particolarmente intense, avvertite un leggero calo di energia. È una reazione naturale dopo aver spinto molto sull’acceleratore. Un’opportunità interessante si affaccia e potrebbe rappresentare una svolta importante, ma va valutata senza fretta.

Piccoli fastidi fisici rallentano il ritmo quotidiano e vi ricordano che non potete fare sempre tutto da soli. Chiedere aiuto non è una sconfitta. Nel fine settimana tornano ispirazione e lucidità, accompagnate da una comunicazione inattesa che riaccende motivazione.

6️⃣ - Pesci. L’inizio della settimana vi vede particolarmente produttivi e concentrati. È il momento ideale per portare a termine incarichi impegnativi e per occuparvi del benessere fisico, magari riprendendo movimento e abitudini più sane. Con il passare dei giorni, però, l’energia tende a calare e rischiate di perdere ispirazione. Le questioni economiche richiedono pazienza, perché le entrate che attendete non sono immediate. Fate attenzione alla distrazione, soprattutto negli spostamenti, perché la mente tende a vagare più del solito.

5️⃣ - Gemelli. La settimana è tutt’altro che monotona, come piace a voi. Sul lavoro vi date molto da fare per ottenere riconoscimenti e dimostrare il vostro valore. Un incontro o una chiamata a metà settimana può sorprendervi e aprire nuove prospettive. Attenzione però alle spese extra, perché rischiate di andare oltre il budget previsto. Qualcuno di voi sente il desiderio di cambiare aspetto, ma è meglio rimandare decisioni drastiche e rifletterci con calma.

4️⃣ - Scorpione. Vi sentite più centrati e determinati, ma non mancano questioni pratiche da sistemare. È il momento di guardare con lucidità chi vi circonda, perché non tutte le amicizie sono sincere come sembrano. In amore qualcosa si muove, soprattutto per chi ha vissuto una fase di solitudine o di distacco.

Le coppie storiche parlano di progetti futuri con maggiore consapevolezza. Fino alla fine della settimana è bene restare vigili, perché una proposta o una richiesta improvvisa potrebbe richiedere una risposta rapida.

3️⃣ - Sagittario. La settimana si presenta dinamica e favorevole alle relazioni sociali. Avete voglia di uscire, confrontarvi e dedicarvi anche allo shopping, approfittando di occasioni interessanti. Tuttavia, non dimenticate che ci sono conti da sistemare e spese pratiche da affrontare, come manutenzioni o revisioni. Cercate di essere più pazienti e disponibili verso chi vi chiede supporto. Il fisico risponde meglio e vi sentite più in forma. È un buon momento per pianificare con anticipo progetti futuri.

2️⃣ - Bilancia. Vi attende una settimana ricca di stimoli e novità, anche se qualche piccolo intoppo non è da escludere. Siete molto impegnati tra casa, lavoro e studio, ma l’energia non vi manca. In amore si registrano progressi importanti, soprattutto per le coppie che desiderano ritagliarsi del tempo di qualità insieme. Il fine settimana favorisce spostamenti o brevi fughe rigeneranti. Ci sono confronti utili che aiutano a chiarire idee e a portare avanti progetti a lungo accantonati.

1️⃣ - Toro. Finalmente la settimana prende una piega stimolante. Sul lavoro e sul piano economico si muovono situazioni inattese che vi tengono attivi e concentrati. Chi cerca un’occupazione riceve segnali incoraggianti, mentre sul piano affettivo si aprono nuove possibilità per chi desidera innamorarsi.

Nei primi giorni un episodio mette alla prova la vostra pazienza, ma nel fine settimana ritrovate calore e complicità. Le coppie riescono a lasciarsi alle spalle vecchie incomprensioni, aprendo una fase più intensa e autentica.