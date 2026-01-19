Il mese di febbraio è guidato da un'astrologia intrigante con l'ingresso di Mercurio, Sole e Venere in Pesci. Nel giorno di San Valentino, Saturno transita in Ariete. Secondo l'oroscopo, tra i segni peggiori del periodo figura il Capricorno che, dopo un gennaio positivo, ecco che precipita in fondo alla classifica. Al contrario, il Pesci conquista la ribalta del 1° posto, seguito da Cancro e Sagittario entrambi sul podio. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo del mese di febbraio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Capricorno. Il mese vi chiede una buona dose di pazienza, soprattutto sul piano emotivo e relazionale.

Dopo un periodo carico di tensioni e polemiche, sentite il bisogno di ritrovare calma e stabilità, ma non tutto si sistema immediatamente. In amore emergono riflessioni profonde che possono mettere in discussione alcune certezze. Le relazioni di lunga data hanno bisogno di dialogo sincero, mentre alcune amicizie rischiano di incrinarsi a causa di incomprensioni non chiarite. Sul lavoro e nello studio la situazione migliora, ma non senza sforzo. Evitate di scoraggiarvi nelle giornate più pesanti e accettate che non tutte le risposte arrivino subito.

1️⃣1️⃣ - Bilancia. Questo mese vi invita a non esagerare e a non disperdere energie in troppe direzioni. C’è una forte voglia di rinascita emotiva, ma anche una sottile insoddisfazione che vi spinge a chiedervi di più.

In amore tornano passione e desiderio di condivisione, soprattutto per chi ha sofferto di recente. Un’amicizia speciale può rivelarsi un appoggio fondamentale. Sul lavoro si aprono possibilità concrete di crescita e riconoscimento, ma serve maggiore organizzazione. Prendervi cura di voi stessi, anche nell’aspetto esteriore, diventa un modo per recuperare fiducia.

1️⃣0️⃣ - Toro. Dopo una fase piuttosto piatta, il clima sentimentale inizia lentamente a scaldarsi. Le relazioni ritrovano intensità e voglia di intimità, ma è importante evitare situazioni ambigue che potrebbero confondere più che arricchire. Chi ha chiuso una storia in passato sente il bisogno di rimettere al centro il proprio benessere emotivo.

Sul lavoro le prime settimane risultano impegnative e a tratti stressanti, con una sensazione di affaticamento mentale. Solo verso la fine del mese inizierete a percepire un maggiore equilibrio, anche dal punto di vista economico, dopo spese che vi hanno messo alla prova.

9️⃣ - Scorpione. Avvertite un forte bisogno di rassicurazioni, soprattutto in amore. In famiglia il clima è sereno, ma alcune questioni irrisolte del passato possono riaffiorare, riportando alla mente nostalgie o rimpianti. Sul piano pratico ci sono conti da sistemare e responsabilità da ridistribuire. È il momento giusto per imparare a delegare e alleggerirvi. Il lavoro procede con alti e bassi, ma un incarico o una prova vi permetteranno di dimostrare le vostre capacità.

Nonostante qualche giornata più complessa, il mese risulta complessivamente più gestibile rispetto a quello precedente.

8️⃣ - Ariete. Dopo un periodo piuttosto spento, iniziate a percepire una ripresa generale. L’energia torna gradualmente e con essa la voglia di rimettervi in gioco, soprattutto nei sentimenti. Le coppie possono concedersi momenti di evasione e rafforzare i progetti comuni, mentre chi è solo è più aperto alle nuove conoscenze. Sul piano pratico emergono cambiamenti importanti che vi spingono a migliorare la vostra posizione o a definire collaborazioni rimaste in sospeso. Attenzione alle spese, perché il mese richiede una gestione più oculata delle risorse.

7️⃣ - Acquario. Il mese favorisce i nuovi incontri e le relazioni che nascono da poco, anche se non mancano momenti di gelosia o confronto acceso.

Con il partner di sempre è fondamentale chiarire subito ciò che non funziona, evitando accumuli di tensione. La serenità familiare cresce gradualmente, soprattutto nella parte finale del mese. È un periodo utile per rimettervi in forma e prendervi cura del vostro corpo senza soluzioni drastiche. Sul lavoro e nello studio la creatività vi aiuta a distinguervi e a farvi notare, aprendo spiragli interessanti per il futuro.

6️⃣ - Gemelli. Gran parte del mese scorre in modo positivo, con giornate in cui vi sentite più leggeri e disponibili verso gli altri. L’amore procede con naturalezza e vi permette di vivere momenti di grande complicità con una persona cara. Non mancano però giornate più ansiose, soprattutto quando vi sentite sovraccarichi di responsabilità.

Cercate di concedervi spazi di svago senza sensi di colpa. Alcuni di voi sono chiamati a prepararsi con attenzione per una prova o una valutazione importante. Portare avanti abitudini sane e progetti personali vi aiuterà a mantenere l’equilibrio.

5️⃣ - Leone. Il mese risulta significativo soprattutto sul piano affettivo. Le coppie consolidate vivono una fase stabile e rassicurante, mentre quelle più giovani sentono il bisogno di fare un passo avanti. Se state vivendo una relazione poco coinvolgente, trovate finalmente il coraggio di chiudere ciò che non vi rappresenta più. Il lavoro scorre in modo più tranquillo, permettendovi di riflettere senza pressioni e di correggere errori passati. Le prime settimane portano un leggero sollievo economico, utile per pianificare scelte importanti con maggiore lucidità.

4️⃣ - Vergine. Le difficoltà affrontate di recente iniziano a ridimensionarsi e finalmente vi sentite più centrati. Avete la sensazione di aver ritrovato la direzione giusta, sia in ambito lavorativo sia personale. Il mese è importante per le scelte di cuore e per i progetti di coppia, che possono diventare più concreti. Anche sul lavoro non mancano incarichi di rilievo, ma sarà necessario impegnarsi con costanza. Sentite il desiderio di rinnovamento, anche nell’aspetto esteriore, come simbolo di un cambiamento più profondo.

3️⃣ - Sagittario. Il tema centrale del mese resta l’amore, vissuto in modo intenso e a tratti contrastante. Le coppie riscoprono il piacere della condivisione e della tenerezza, ma devono imparare a venirsi incontro nei momenti di tensione.

Alcune giornate risultano emotivamente cariche, alternate ad altre più serene. Sul piano pratico potrebbero presentarsi spese improvvise legate alla casa o a questioni burocratiche. Il lavoro, invece, offre buoni riscontri e la possibilità di ottenere risultati concreti, soprattutto se mantenete equilibrio e concentrazione.

2️⃣ - Cancro. Questo mese porta finalmente le risposte che attendevate da tempo. In amore qualcosa cambia e non tutte le relazioni superano questa fase di chiarimento. I legami più solidi resistono e si rafforzano, mentre altri arrivano a una conclusione necessaria. Sul lavoro e nello studio emergono novità stimolanti, con apprezzamenti che aumentano la vostra fiducia. È un buon periodo per spostarvi, riorganizzare la routine e prendervi cura del benessere psicofisico, soprattutto nella seconda parte del mese.

1️⃣ - Pesci. Il mese si rivela intenso e carico di emozioni. Molti nodi vengono al pettine e trovano finalmente una soluzione, regalandovi una sensazione di svolta. In amore le coppie riscoprono romanticismo e passione, mentre chi ha vissuto un allontanamento trova la forza di ricominciare. È un periodo favorevole per decisioni importanti legate alla casa, alla famiglia o a un nuovo inizio personale. Sul lavoro vi rimettete in gioco con determinazione, ottenendo riscontri positivi. L’unica attenzione va riservata allo stress fisico, che richiede maggiore ascolto e cura.