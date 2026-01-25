L'oroscopo di lunedì 26 gennaio 2026 si apre con una configurazione astrale che invita alla riflessione profonda e alla ricerca di un equilibrio tra ambizione personale e benessere interiore. La settimana comincerà sotto l'egida di transiti che spingeranno molti di voi a riconsiderare le priorità, mettendo al centro la verità dei sentimenti. I tre segni più favoriti dalle stelle in questa giornata saranno il Cancro, la Bilancia e l'Acquario, che godranno di una protezione celeste speciale, capace di trasformare ogni sfida in un'opportunità di crescita radiosa.

In questo lunedì di fine gennaio, l'energia cosmica vibrerà su frequenze intense: mentre alcuni segni dovranno fare i conti con residui di stanchezza o piccole tensioni emotive, altri voleranno sulle ali di un entusiasmo rinnovato. Sarà una giornata in cui il dialogo e l'apertura verso il prossimo faranno la differenza, permettendovi di superare ostacoli che sembravano insormontabili. Le stelle vi suggeriranno di non forzare i tempi, ma di assecondare il flusso degli eventi con fiducia e consapevolezza.

Preparatevi a scoprire come si muoveranno i pianeti nel vostro cielo e quale posizione occuperete nella classifica odierna.

L'oroscopo di domani, lunedì 26 gennaio e la classifica dei 12 segni zodiacali: emozioni per il Cancro, Toro e Sagittario dovranno armarsi di molta pazienza

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 5,5. Parola chiave: ansie a galla, procedete facendo una cosa alla volta.

Inizierete la settimana con una sensazione di pesantezza che difficilmente riuscirete a scuotervi di dosso sin dalle prime ore del mattino. Sentirete diverse ansie a galla affiorare senza un motivo apparente, rendendo il clima lavorativo e domestico un po' più opaco del solito. Il rischio principale sarà quello di farvi travolgere dalla mole di impegni che vedrete accumularsi sulla vostra scrivania o nella vostra agenda mentale. Le stelle vi consiglieranno vivamente di non tentare di risolvere tutto e subito: procedete facendo una cosa alla volta e non caricatevi di responsabilità che non vi competono.

Se manterrete la calma e segmenterete i vostri compiti, riuscirete a chiudere la giornata senza troppi danni, evitando che il nervosismo comprometta i vostri rapporti più cari. Cercate il conforto di una tisana o di un momento di solitudine serale per ricaricare le pile.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 5,5. Parola chiave: affaticati e in cerca di empatia, non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità.

Il vostro solito spirito d'avventura sembrerà avervi abbandonato temporaneamente in questo lunedì che vi vedrà decisamente affaticati e in cerca di empatia. Sentirete il peso delle responsabilità e, per una volta, la vostra proverbiale indipendenza lascerà il posto a un bisogno profondo di rassicurazione.

Le stelle vi esorteranno a un atto di coraggio insolito per voi: non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità alle persone che vi amano. Cercare di apparire sempre forti e invulnerabili finirà solo per isolarvi ulteriormente. Nel lavoro, evitate di prendere decisioni drastiche sotto l'influsso della stanchezza; preferite piuttosto il dialogo con un collega fidato. In serata, troverete sollievo nel calore domestico, a patto che sappiate abbassare le difese e ammettere che, ogni tanto, avete solo bisogno di un abbraccio sincero.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6. Parola chiave: permalosi e scocciati, non puntate i piedi se non ricevete applausi.

La giornata si presenterà con qualche spigolo di troppo, specialmente nel settore delle relazioni interpersonali.

Vi sentirete particolarmente permalosi e scocciati, pronti a scattare per ogni minima osservazione che interpreterete come una critica al vostro operato. Il cielo vi metterà in guardia: non puntate i piedi se non ricevete applausi o se i vostri sforzi non verranno immediatamente celebrati come vorreste. La vostra sete di riconoscimento oggi potrebbe non essere saziata, ma questo non significherà che il vostro valore sia diminuito. Imparerete che la gratificazione più importante deve venire dall'interno. Cercate di non creare tensioni inutili con il partner o con i superiori per questioni di puro orgoglio; verso sera, la Luna vi suggerirà di distogliere l'attenzione da voi stessi per dedicarvi all'ascolto degli altri, ritrovando così una maggiore serenità.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: emozioni intense, accettate i limiti e i consigli esterni per ragionare lucidamente.

Vivrete una giornata caratterizzata da un vortice di emozioni intense che potrebbero offuscare la vostra consueta capacità di analisi. Sarete inclini a vedere complotti o problemi dove in realtà esiste solo la normale routine quotidiana. Per evitare di incappare in errori di valutazione, le stelle vi suggeriranno un approccio più umile: accettate i limiti e i consigli esterni per ragionare lucidamente. Non chiudetevi nel vostro guscio di mistero, ma apritevi al confronto con chi ha una visione più distaccata della situazione. Nel pomeriggio, una notizia inaspettata potrebbe scuotervi, ma se saprete mantenere il sangue freddo, riuscirete a volgere la situazione a vostro favore.

In amore, la passione sarà alta, ma fate attenzione a non trasformarla in gelosia possessiva; il dialogo sarà la vostra ancora di salvezza per concludere la giornata in armonia.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: esuberanza incontenibile, misurate bene l'impatto delle vostre parole.

Sarete un vero fiume in piena in questo inizio di settimana, animati da una esuberanza incontenibile che vi renderà i protagonisti assoluti di ogni conversazione. La vostra mente viaggerà a mille all'ora, partorendo idee brillanti e soluzioni creative. Tuttavia, la troppa velocità potrebbe giocare brutti scherzi alla vostra diplomazia: le stelle vi ricorderanno di misurate bene l'impatto delle vostre parole prima di dare voce a ogni pensiero.

Potreste risultare eccessivamente diretti o involontariamente indiscreti, ferendo la sensibilità di chi vi circonda. Sul lavoro, la vostra dialettica vi aprirà porte importanti, a patto di non essere logorroici. La serata sarà ideale per uscire e socializzare, poiché il vostro carisma attirerà nuove e interessanti conoscenze. Ricordate però che l'ascolto è prezioso quanto la parola: date spazio anche agli altri.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7. Parola chiave: visione strategica e costanza per costruire progetti a lungo termine.

Procederete con il vostro passo sicuro e determinato, ignorando le distrazioni esterne per concentrarvi esclusivamente sui vostri obiettivi. Metterete in campo una straordinaria visione strategica e costanza che vi permetteranno di fare passi avanti significativi nella carriera o nella gestione delle finanze.

Sarete in grado di costruire progetti a lungo termine con una lucidità che lascerà ammirati i vostri collaboratori. Tuttavia, non dimenticate che la vita non è fatta solo di doveri e pianificazioni: le stelle vi inviteranno a concedervi una piccola deroga alla vostra proverbiale austerità. Anche se il lavoro vi darà grandi soddisfazioni, cercate di non trascurare gli affetti; un gesto d'affetto spontaneo verso il partner o un familiare renderà la vostra serata molto più dolce e completa, bilanciando perfettamente il successo materiale con quello emotivo.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: umore instabile e decisioni drastiche per eliminare il superfluo.

La giornata inizierà con un briciolo di incertezza e un umore instabile che vi porterà a oscillare tra il desiderio di perfezione e la voglia di mollare tutto.

Tuttavia, questa tensione interiore si trasformerà presto in una forza purificatrice: sentirete l'esigenza di prendere delle decisioni drastiche per eliminare tutto ciò che ritenete superfluo nella vostra vita, che si tratti di oggetti accumulati o di relazioni ormai sterili. Farete spazio al nuovo con una determinazione quasi chirurgica. Questo processo di "decluttering" esistenziale vi farà sentire molto più leggeri ed efficienti. Nel tardo pomeriggio, riceverete una conferma che aspettavate da tempo, rassicurandovi sulla bontà delle vostre scelte recenti. In serata, la calma tornerà a regnare nel vostro cuore, permettendovi di godere di un meritato riposo in un ambiente finalmente ordinato e armonioso.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: grandi dichiarazioni e nessuna paura di esagerare.

Sarete avvolti da un'aura di fuoco e passione che vi renderà praticamente irresistibili. Non sentirete il bisogno di frenare i vostri impulsi e vi lancerete in grandi dichiarazioni d'amore o di stima, dimostrando di non avere nessuna paura di esagerare per ottenere ciò che desiderate. Il vostro coraggio sarà contagioso e vi permetterà di sbloccare situazioni professionali che ristagnavano da settimane. Le stelle vi incoraggeranno a osare: se avete un progetto nel cassetto, questo sarà il momento giusto per presentarlo con tutta la forza della vostra convinzione. Anche in amore, non ci saranno mezze misure: vorrete tutto e subito, e la vostra determinazione verrà premiata con risposte entusiastiche.

La serata sarà elettrizzante, perfetta per vivere momenti di intensa complicità con chi ha saputo conquistare il vostro cuore impetuoso.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: benessere interiore e valori profondi che superano ogni calcolo materiale.

Vivrete un lunedì all'insegna di una rara armonia spirituale, sentendo scorrere dentro di voi un profondo benessere interiore. Le piccole beghe quotidiane vi scivoleranno addosso senza scalfire la vostra serenità, poiché sarete focalizzati su valori profondi che superano ogni calcolo materiale. La vostra intuizione sarà eccezionalmente acuta, permettendovi di capire al volo le intenzioni altrui e di agire con una saggezza quasi d'altri tempi.

Sarà una giornata eccellente per dedicarvi ad attività creative o alla meditazione. Anche nei rapporti sociali, la vostra empatia agirà come un balsamo per chi vi sta vicino, rendendovi un punto di riferimento prezioso. Non cercherete il successo plateale, eppure lo otterrete proprio grazie alla vostra autenticità. La notte vi porterà sogni lucidi e rivelatori, confermando che la strada intrapresa è quella della vostra vera essenza.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8,5. Parola chiave: felicità nelle piccole cose e riscoperta dei sentimenti semplici.

Il cielo di lunedì vi sorriderà con una dolcezza infinita, regalandovi una giornata di rara bellezza emotiva. Sperimenterete una genuina felicità nelle piccole cose: un caffè condiviso, un complimento inaspettato o la luce del tramonto saranno sufficienti a riempirvi il cuore di gratitudine. Sarete i fautori di una preziosa riscoperta dei sentimenti semplici, quelli che spesso vengono dimenticati nella frenesia della vita moderna. La vostra capacità di mediare e creare armonia sarà ai massimi livelli, rendendovi i custodi della pace sia in ufficio che in famiglia. In amore, vivrete momenti di tenerezza assoluta che rafforzeranno i legami esistenti o apriranno la strada a nuovi incontri basati sulla sincerità. Sarete bellissimi dentro e fuori, e questa luce interiore attirerà solo circostanze favorevoli e persone solari lungo il vostro cammino.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: carisma e autenticità, vi sentite finalmente amati per ciò che siete davvero.

Sarete i veri catalizzatori di energia positiva di questo lunedì, emanando un carisma e autenticità che non passeranno inosservati. Il Sole nel vostro segno vi conferirà una forza vitale straordinaria, permettendovi di esprimere le vostre idee più originali con una naturalezza disarmante. La sensazione più bella della giornata sarà però un'altra: vi sentirete finalmente amati per ciò che siete davvero, senza dover indossare maschere o assecondare le aspettative altrui. Questo senso di libertà interiore vi renderà audaci e propositivi in ogni ambito. Sul lavoro, otterrete consensi unanimi per il vostro modo innovativo di affrontare i problemi. In amore, la sintonia con il partner sarà totale, basata su un rispetto reciproco che profuma di futuro. Godetevi questo stato di grazia, perché siete al centro esatto della vostra personale rivoluzione positiva.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 9. Parola chiave: ansia da prestazione superata grazie alla capacità di parlare con il cuore.

Sarete i vincitori assoluti di questa giornata, raggiungendo un traguardo personale che vi darà un'immensa soddisfazione. Vedrete ogni traccia di ansia da prestazione superata definitivamente, lasciando il posto a una sicurezza interiore che non provavate da tempo. Il vostro segreto risiederà nella straordinaria capacità di parlare con il cuore, una dote che oggi userete con maestria per risolvere vecchi malintesi e per conquistare la fiducia di chi conta. Le stelle vi spalancheranno porte che pensavate chiuse, offrendovi opportunità di carriera e di crescita personale davvero irripetibili. Sarete in grado di gestire anche le situazioni più complesse con una grazia e una sensibilità che commuoveranno chi vi ascolta. La serata sarà il coronamento di una giornata perfetta, da festeggiare con le persone più care in un clima di gioia pura e condivisione profonda.