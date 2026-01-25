L'oroscopo per la settimana dal 26 al 31 gennaio annuncia giorni intensi e selettivi soprattutto per il Cancro. Le stelle richiedono scelte mature, soprattutto in ambito lavorativo e sentimentale. Chi saprà essere concreto farà passi avanti importanti, chi resta indeciso rischia di perdere terreno.

In classifica: Toro, Capricorno e Scorpione hanno una marcia in più e devono approfittare delle stelle favorevoli per sfruttare al meglio i prossimi giorni.

Gli ultimi segni della classifica settimanale

12° Gemelli: Siete confusi e facilmente distratti.

Troppe idee e poca concretezza rallentano il lavoro, mentre in amore serve maggiore chiarezza per evitare fraintendimenti.

11° Pesci: La sensibilità è alta, ma vi rende vulnerabili. In amore rischiate di idealizzare troppo, mentre sul lavoro fate fatica a mantenere il ritmo richiesto.

10° Bilancia: Siete stanchi e poco determinati. Le stelle vi invitano a non rimandare decisioni importanti, soprattutto nei rapporti personali.

9° Sagittario: Vi sentite limitati e poco motivati. Il lavoro procede a rilento e in amore emerge una certa insofferenza. Serve più pazienza.

8° Ariete: Siete impulsivi e poco diplomatici. Attenzione alle tensioni, specialmente in ambito professionale. Meglio riflettere prima di agire.

7° Acquario: La settimana è altalenante. Avete buone intuizioni, ma fate fatica a trasformarle in risultati concreti. In amore serve più presenza.

Le prime sei posizioni della settimana dal 26 al 31 gennaio

6° Leone: Siete determinati, ma non sempre ascoltati. Sul lavoro dovete adattarvi, mentre in amore è il dialogo a fare la differenza.

5° Cancro: Momento di chiarimenti. Le stelle favoriscono confronti sinceri che possono rafforzare un rapporto o chiarire una situazione ambigua.

4° Vergine: Siete concentrati ed efficienti. Il lavoro vi premia, mentre in amore cercate stabilità e risposte concrete.

3° Toro: La settimana porta sicurezza e conferme. Buon momento per consolidare rapporti e progetti, soprattutto sul piano pratico.

2° Capricorno: Siete solidi e determinati. Il lavoro procede con risultati evidenti e in amore dimostrate maggiore apertura emotiva.

1° Scorpione: Siete i favoriti della settimana. Intuito, carisma e strategia vi permettono di ottenere ciò che desiderate, sia in amore che sul lavoro.