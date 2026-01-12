L'oroscopo dal 19 al 25 gennaio accoglie una settimana astrologicamente rilevante per lo zodiaco, soprattutto perché il Sole lascia il Capricorno e transita nell'Acquario dal 20 del mese. Se il Gemelli è l'ultimo in classifica, come concausa di una settimana da vivere con calma, il Cancro si riprende la vetta lasciandosi alle spalle una prima parte del mese non proprio eccezionale. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimanale 19-25 gennaio

1️⃣2️⃣ - Gemelli. La settimana vi invita a rallentare il ritmo e a ritrovare un dialogo più gentile con voi stessi e con chi vi circonda.

La mente corre veloce, le idee non mancano, ma rischiate di disperdere energie se non fate un po’ di ordine nelle priorità. In ambito lavorativo sarà fondamentale scegliere con attenzione dove concentrare l’attenzione, evitando discussioni inutili o polemiche che non portano risultati concreti. Qualcuno di voi sentirà il bisogno di includere gli altri nelle proprie decisioni, mentre altri preferiranno lavorare in autonomia per sentirsi più liberi. Sul piano emotivo sarà importante trovare momenti di pausa per ricaricare le energie. La stanchezza mentale potrebbe farsi sentire, soprattutto verso la fine della settimana, segnale che avete dato molto più di quanto crediate.

1️⃣1️⃣ - Vergine. La settimana parte con una sensazione di stanchezza piuttosto marcata.

Da giorni correte senza sosta e questo vi ha tolto lucidità e pazienza. Non tutto sarà semplice da gestire e in alcuni momenti vi sembrerà di dover affrontare più problemi del previsto. Tuttavia non mancheranno spazi di tranquillità che vi permetteranno di rimettere ordine dentro e fuori. Le relazioni interpersonali richiederanno attenzione e dialogo, soprattutto se di recente c’è stata una chiusura o una delusione sentimentale. Nel lavoro o nello studio servirà maggiore concentrazione, evitando di rimandare ciò che va affrontato subito. Anche se ora tutto appare più faticoso, questa fase è destinata a chiudersi e vi ritroverete più forti e consapevoli.

1️⃣0️⃣ - Acquario. Le giornate saranno dense di impegni e imprevisti, con il rischio di perdere facilmente la pazienza.

La tensione accumulata potrebbe portarvi a reagire in modo eccessivo con una persona a cui tenete, quindi cercate di fermarvi un attimo prima di parlare. Da tempo desiderate cambiare aria, viaggiare o fare nuove esperienze, ma le risorse economiche vi impongono prudenza. Qualcuno dovrà occuparsi della salute o portare avanti un percorso di recupero, ma i segnali di miglioramento non mancheranno. L’umore tenderà a stabilizzarsi e tornerà la voglia di progettare qualcosa di concreto. Serve però uno scossone interiore per uscire da quella sensazione di insoddisfazione che vi accompagna da un po’.

9️⃣ - Pesci. La settimana si presenta impegnativa e piuttosto frenetica. Sarete spesso di corsa tra lavoro, commissioni e responsabilità, con la mente che tende a distrarsi facilmente.

Alcune questioni economiche andranno riviste con attenzione, perché qualcosa non torna e sarà necessario rimettere ordine. Il rischio è quello di sovraccaricarvi e andare in confusione, soprattutto verso la fine della settimana, quando gli impegni sembreranno accumularsi tutti insieme. Qualcuno sentirà il bisogno di cambiare aspetto o rinnovarsi, altri penseranno a una partenza. Fate attenzione alle spese impulsive, perché il desiderio di concedervi qualcosa potrebbe portarvi oltre il necessario.

8️⃣ - Sagittario. Le prime giornate saranno piuttosto intense e vi ritroverete a fine sera molto più stanchi del previsto. Avrete parecchie cose da sistemare e la pazienza sarà messa alla prova, soprattutto in ambito familiare.

Alcuni chiarimenti in amore diventano necessari e affrontarli con calma sarà la scelta migliore. Non amate sentirvi limitati e questo periodo vi chiede uno sforzo di adattamento, specialmente se il lavoro vi costringe a situazioni poco confortevoli. I piccoli problemi domestici si risolveranno più facilmente del previsto. Cercate di portare a termine ciò che avete iniziato prima di lanciarvi in nuovi progetti.

7️⃣ - Ariete. Cresce forte il desiderio di indipendenza, soprattutto tra i più giovani, che sentono l’urgenza di costruire qualcosa di proprio. Nello studio e nel lavoro darete il massimo pur di raggiungere un obiettivo importante. Chi ha più esperienza, invece, sarà alla ricerca di nuovi stimoli e di un’ispirazione che rompa la routine.

Un aiuto inaspettato renderà le giornate meno pesanti e vi permetterà di stare al passo con tutte le incombenze. In amore sarà necessario affrontare una discussione legata a scelte future, come un investimento, un viaggio o un possibile cambiamento di vita. Il confronto sarà utile per chiarire le intenzioni reciproche.

6️⃣ - Bilancia. La settimana invita a concentrarvi maggiormente su voi stessi. Una questione che si trascina da tempo potrà finalmente essere sistemata, anche se richiederà impegno e determinazione. I sacrifici fatti non resteranno inosservati e presto arriveranno segnali di apprezzamento. In amore, alcune coppie hanno vissuto tensioni legate alla gelosia, ma il dialogo aiuterà a ritrovare equilibrio.

Torneranno al centro anche lavoro e denaro, con conti da rivedere e investimenti da valutare con attenzione. Qualcuno potrebbe provare a confondervi, ma la vostra lucidità vi permetterà di non cadere in tranelli.

5️⃣ - Leone. La settimana sarà significativa sotto molti aspetti. In amore riuscirete a esprimere ciò che provate con maggiore naturalezza e questo rafforzerà i legami. L’energia fisica migliorerà gradualmente e vi sentirete più reattivi. Non sono da escludere brevi spostamenti o momenti di svago condivisi, soprattutto per le coppie giovani. Il tema economico tornerà a far discutere e, nonostante l’impegno lavorativo, le spese sembreranno non diminuire. Sarà importante mantenere la calma ed evitare decisioni dettate dall’impulsività.

Verso la fine della settimana riuscirete finalmente a staccare la mente dalle preoccupazioni.

4️⃣ - Toro. Dopo un periodo vissuto a ritmo lento, sentirete crescere la voglia di rimettervi in gioco. I sentimenti restano un tema delicato, ma le esperienze passate vi hanno reso più forti e consapevoli. Nel lavoro, nello studio e nella gestione della casa sarete determinati a dare il massimo. Avete obiettivi chiari e siete molto vicini a un traguardo importante. Mettere ordine nelle questioni rimaste in sospeso vi aiuterà a sciogliere anche alcuni dubbi interiori. Le coppie programmeranno qualcosa di speciale e tornerà la voglia di vivere con maggiore leggerezza, accettando ciò che arriva senza troppe resistenze.

3️⃣ - Scorpione. Nonostante i numerosi impegni quotidiani, la settimana risulterà più rilassante del previsto. Sentirete il bisogno di ritagliarvi spazi solo per voi, perché negli ultimi tempi vi siete messi troppo in secondo piano. Siete persone forti e tenaci e, anche quando vi siete sentiti scoraggiati, non avete mai smesso di lottare. Chi si prende cura di una persona cara troverà conforto e riconoscenza. L’amore favorirà soprattutto le coppie giovani che desiderano ampliare la famiglia o fare un passo importante insieme.

2️⃣ - Capricorno. Le emozioni saranno protagoniste, anche se in alcune giornate vi sentirete più nervosi del solito. In amore sarà importante abbassare le difese e mostrarvi più disponibili.

Vi concederete momenti di romanticismo intenso che rafforzeranno il legame. Sul lavoro arriverà una svolta significativa: un incarico sarà finalmente concluso, anche se nuove responsabilità sono già pronte ad arrivare. Non mancheranno riconoscimenti o gratificazioni economiche. Alcuni dovranno ancora affrontare tensioni con superiori o colleghi, ma l’idea di cambiare direzione si farà sempre più concreta. La salute mentale migliorerà e qualcuno sentirà il bisogno di rinnovare il proprio aspetto o risolvere una questione familiare.

1️⃣ - Cancro. La settimana porta maggiore chiarezza emotiva. Vi sentirete meno chiusi e meno diffidenti, pronti ad abbassare quelle barriere che vi siete costruiti nel tempo.

I dubbi che vi hanno accompagnato a lungo troveranno finalmente una risposta, permettendovi di muovervi con più serenità. Riuscirete a dedicare tempo a passioni e interessi messi da parte e questo alleggerirà molto il cuore. Anche chi ha affrontato una perdita sentirà una lenta ma costante ripresa. Una novità importante è destinata a cambiare il vostro equilibrio, come un cambiamento di casa, di lavoro o un trasferimento. Prima, però, sarà necessario sistemare alcune questioni pratiche ed economiche.