L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 giunge puntuale all'appuntamento con le previsioni e la classifica per questa terza settimana del mese. Il Toro domina la scena con una stabilità invidiabile che promette successi concreti in ogni campo. I Pesci vivono giorni di straordinaria ispirazione artistica e profonda connessione emotiva con le persone care. Lo Scorpione affronta le sfide con una grinta impareggiabile trasformando ogni ostacolo in una vittoria sicura. Il cielo invita alla riflessione e all'azione consapevole, bilanciando sapientemente le energie dei dodici segni.

Previsioni astrologiche della settimana 12-18 gennaio e classifica: il Leone si posiziona al 6° posto

1° Toro. Questa settimana vi vede protagonisti assoluti grazie a una stabilità interiore che si riflette in ogni progetto iniziato. Siete in una fase di costruzione solida, dove i frutti del vostro impegno passato iniziano finalmente a manifestarsi sotto forma di riconoscimenti tangibili. La vostra capacità di mantenere la calma anche nelle situazioni più concitate sarà la chiave del successo professionale. In amore, la serenità regna sovrana, permettendovi di pianificare passi importanti con il partner o di aprirvi a incontri profondi se siete single. La salute è ottima e l'energia fisica vi sostiene in ogni attività sportiva o lavorativa.

Sfruttate questo momento d'oro per osare di più, poiché la fortuna sembra davvero sorridervi senza riserve. Godetevi ogni istante di questa meritata ascesa verso il successo personale.

2° Pesci. Un'ondata di creatività travolgente caratterizzerà le vostre giornate, portando soluzioni geniali a vecchi problemi che sembravano irrisolvibili. Siete particolarmente sensibili e questo vi permette di entrare in sintonia immediata con chi vi circonda, creando legami autentici e duraturi. Nel lavoro, la vostra visione originale sarà apprezzata dai superiori, aprendo porte inaspettate per la carriera. Il settore affettivo vive un momento di grande rilancio; la complicità di coppia raggiunge vette altissime, mentre i cuori solitari potrebbero fare un incontro destinato a cambiare molte prospettive.

Non abbiate paura di mostrare la vostra vulnerabilità, perché sarà proprio essa a rendervi magnetici e affascinanti agli occhi del mondo intero. La vostra intuizione non sbaglia un colpo: ascoltatela sempre con estrema fiducia e coraggio interiore.

3° Scorpione. La grinta che metterete in campo questa settimana sarà letteralmente imbattibile, trasformando ogni ostacolo in un trampolino di lancio per le vostre ambizioni. Siete determinati a ottenere ciò che vi spetta e non accetterete compromessi al ribasso in nessun ambito della vita. Sul fronte lavorativo, è il momento ideale per proporre nuove idee o per chiedere quel cambiamento che desiderate da tempo. Le relazioni sociali sono brillanti e la vostra dialettica tagliente vi permetterà di vincere ogni confronto verbale con eleganza.

In amore, la passione è ai massimi livelli, rendendo le serate indimenticabili e cariche di magnetismo. Prendetevi comunque dei momenti per riflettere in solitudine, così da ricaricare le batterie mentali dopo tanta attività. Siete in una fase di rinascita potente e consapevole.

4° Vergine. L'organizzazione meticolosa che vi contraddistingue sarà la vostra migliore alleata per gestire una settimana densa di impegni e scadenze importanti. Riuscirete a rimettere ordine in alcune questioni burocratiche o domestiche che trascinavate da troppo tempo, provando un grande senso di liberazione. Professionalmente, la vostra precisione attirerà l'attenzione di persone influenti, portando possibili collaborazioni molto vantaggiose nel lungo periodo.

Anche se il dovere chiama, cercate di non trascurare il benessere fisico: una passeggiata all'aria aperta farà miracoli per il vostro umore. In ambito sentimentale, la chiarezza sarà fondamentale per evitare piccoli malintesi con chi amate. Siate onesti con voi stessi e con gli altri, agendo sempre con la consueta pragmatica razionalità. La settimana scivolerà via in modo produttivo e molto soddisfacente.

5° Gemelli. Una vivacità intellettuale straordinaria vi permetterà di spaziare tra mille interessi diversi senza mai perdere il filo del discorso principale. Siete comunicativi, brillanti e capaci di attirare l'attenzione di chiunque incroci il vostro cammino in questi giorni di metà mese. Nel lavoro, la capacità di fare rete e di stabilire nuovi contatti si rivelerà fondamentale per lo sviluppo di futuri progetti innovativi.

Anche se potreste avvertire un po' di stanchezza a metà settimana, la vostra curiosità vi spingerà a non fermarvi mai. Le amicizie giocano un ruolo centrale: una serata conviviale potrebbe regalarvi spunti riflessivi molto profondi. In amore, preferite la leggerezza alla drammaticità, cercando un dialogo stimolante più che il possesso. Muovetevi con agilità mentale e tutto andrà per il meglio.

6° Leone. La vostra generosità naturale emergerà con forza, portandovi ad aiutare colleghi o amici in difficoltà e guadagnando così stima sincera da tutti. Siete leader nati e questa settimana avrete modo di dimostrarlo guidando un gruppo verso un obiettivo comune molto ambizioso. Sebbene ci siano alcune piccole sfide da affrontare, il vostro carisma vi permetterà di superarle senza troppi sforzi eccessivi.

La sfera finanziaria richiede una gestione più oculata, quindi evitate spese impulsive dettate solo dal desiderio momentaneo. In amore, il desiderio di coccole e attenzioni sarà molto forte; non esitate a chiedere ciò di cui avete bisogno al partner con dolcezza. Splendete come sempre, ma ricordate che anche i re hanno bisogno di riposo per mantenere intatta la loro splendida corona.

7° Sagittario. Questa settimana sentite il bisogno impellente di evadere dalla routine quotidiana per esplorare nuovi orizzonti mentali o fisici. La vostra natura ottimista vi spinge a guardare oltre le apparenze, trovando opportunità di crescita anche in situazioni apparentemente banali o ripetitive. Nel lavoro, cercate di non essere troppo frettolosi nel chiudere accordi importanti; la pazienza sarà la vostra virtù cardinale per evitare errori grossolani.

Le relazioni interpersonali traggono beneficio dalla vostra simpatia travolgente, rendendovi l'anima di ogni incontro sociale o riunione tra vecchi amici. In amore, è il momento di osare un po' di più, dichiarando i vostri sentimenti senza timore di ricevere un rifiuto. La forma fisica è in netto miglioramento, ma evitate gli eccessi a tavola per mantenere alta la vitalità.

8° Capricorno. Vi trovate in una fase di profonda riflessione riguardo agli obiettivi a lungo termine che vi siete prefissati recentemente. La vostra proverbiale serietà vi spinge a lavorare duramente, ma questa settimana dovreste concedervi qualche pausa rigenerante per non esaurire le energie. Professionalmente, i risultati tardano leggermente ad arrivare, ma la costanza che dimostrate verrà premiata molto presto con interessi davvero gratificanti.

Cercate di delegare alcuni compiti meno rilevanti per concentrarvi solo su ciò che conta davvero per la vostra evoluzione. In ambito affettivo, potreste apparire un po' distaccati agli occhi del partner; cercate di comunicare meglio i vostri stati d'animo interiori. La solitudine scelta consapevolmente vi aiuterà a ritrovare il centro del vostro potere personale con grande lucidità mentale.

9° Cancro. Le vostre emozioni sono come maree che fluttuano costantemente, portandovi a vivere momenti di grande dolcezza alternati a istanti di malinconia. È fondamentale proteggere il vostro spazio personale dalle interferenze esterne troppo rumorose o aggressive per non perdere l'equilibrio. Nel lavoro, la vostra spiccata sensibilità vi permette di intuire le mosse della concorrenza prima degli altri, agendo di conseguenza con estrema astuzia.

Non lasciatevi abbattere da una critica poco costruttiva ricevuta da un superiore; continuate per la vostra strada con ferma convinzione. In amore, la famiglia richiede la vostra presenza costante e il vostro supporto morale sarà fondamentale per risolvere una piccola questione domestica. Prendetevi cura della vostra alimentazione, privilegiando cibi freschi e leggeri per favorire la digestione.

10° Ariete. Questa settimana potreste sentirvi leggermente sotto pressione a causa di troppe responsabilità accumulate in tempi brevi e senza aiuto. La vostra energia vitale è comunque alta, ma dovete imparare a canalizzarla nel modo giusto per non disperderla in inutili polemiche. Sul lavoro, evitate colpi di testa o reazioni impulsive di fronte a imprevisti che richiedono invece una analisi fredda.

È il momento di rallentare il passo e osservare bene la situazione prima di agire con la solita irruenza. In amore, la tensione accumulata potrebbe riversarsi nella coppia; cercate di mantenere un tono calmo e conciliante durante i confronti. Un hobby creativo potrebbe aiutarvi a scaricare lo stress accumulato durante la giornata lavorativa. La prudenza sarà la vostra migliore amica.

11° Bilancia. Avvertite un forte desiderio di armonia che purtroppo fatica a realizzarsi a causa di interferenze esterne piuttosto fastidiose e insistenti. Vi sentite spesso tra due fuochi, chiamati a fare da mediatori in situazioni che non vi appartengono direttamente. Nel lavoro, cercate di non prendere posizioni troppo drastiche e mantenete il vostro proverbiale equilibrio diplomatico per evitare conflitti logoranti.

È una settimana utile per fare pulizia nelle amicizie, allontanando chi non apporta nulla di positivo alla vostra crescita interiore. In amore, potreste sentirvi poco compresi; parlate chiaramente senza aspettare che il partner indovini i vostri pensieri più nascosti. Dedicate tempo alla cura del corpo e alla bellezza per risollevare il vostro spirito. Presto tornerà il sereno splendente.

12° Acquario. Vi sentite un po' fuori sincrono rispetto al resto del mondo, come se i vostri ideali non trovassero spazio nella realtà. Questa sensazione di isolamento, secondo l'oroscopo, può essere frustrante, ma nasconde in realtà una grande opportunità per approfondire la conoscenza di voi stessi. Nel lavoro, procedete con cautela e non forzate la mano su progetti che sembrano bloccati da intoppi burocratici o tecnici.

È il momento di osservare e pianificare, piuttosto che agire impulsivamente senza una strategia ben definita. In amore, cercate di non chiudervi a riccio; anche se preferite l'indipendenza, condividere un peso lo rende sicuramente più leggero da sopportare. La salute richiede attenzione alla circolazione; fate movimento costante e bevete molta acqua. È solo una fase passeggera di stallo.