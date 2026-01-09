L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 fotografa un cielo articolato, fatto di passaggi graduali e risposte diverse a seconda della sensibilità del segno. L’Acquario (voto 10), emerge come riferimento più alto del periodo, grazie a una spinta generosa da parte della Luna. La Bilancia occupa una posizione centrale in classifica, vivendo giornate alterne in cui equilibrio e adattamento diventano strumenti fondamentali per mantenere stabilità senza forzature. Il Toro, invece, attraversa la fase più complessa: il ritmo rallenta, alcune certezze vacillano e serve maggiore attenzione nella gestione della quotidianità.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. La settimana si sviluppa con un avvio deciso, caratterizzato da una spinta concreta che sostiene iniziative pratiche e chiarimenti rimasti in sospeso. L’energia iniziale favorisce azioni rapide, confronto diretto e una buona capacità di prendere posizione senza esitazioni, soprattutto sul piano professionale. Nella parte centrale emerge un clima più stabile, utile per consolidare risultati già avviati e per rimettere ordine in questioni organizzative o amministrative. Le relazioni personali scorrono in modo lineare, con dialoghi più efficaci quando si evita l’impulsività verbale. Avvicinandosi alla chiusura della settimana, il ritmo rallenta leggermente e richiede una gestione più attenta delle forze, soprattutto sul piano fisico ed emotivo.

Alcune situazioni invitano a non forzare i tempi, ma a osservare e calibrare meglio le reazioni. L’ultimo tratto risulta comunque costruttivo se affrontato con misura, permettendo di chiudere il periodo con maggiore consapevolezza delle priorità.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 12 e martedì 13;

★★★★ mercoledì 14, giovedì 15 e domenica 18;

★★★ sabato 17 gennaio;

★★ venerdì 16 gennaio.

♉ Toro: voto 5. Il percorso settimanale procede in modo più altalenante, con momenti di buona solidità alternati a passaggi che richiedono pazienza e adattamento. L’inizio appare funzionale per sistemare questioni pratiche e definire accordi, anche se non tutto scorre con la velocità desiderata.

Nella parte centrale si apre uno spazio interessante per riflessioni legate alla gestione delle risorse, sia materiali sia emotive, con la necessità di rivedere alcune scelte recenti. I rapporti personali chiedono ascolto e una comunicazione meno rigida, evitando chiusure difensive che rischiano di creare distanze inutili. Verso la fine della settimana emerge una sensazione di stanchezza che invita a rallentare e a non sovraccaricarsi di responsabilità. La chiusura del periodo risulta più delicata, ma utile per comprendere quali direzioni meritano continuità e quali, invece, necessitano di una revisione più profonda.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ giovedì 15 gennaio;

★★★★ lunedì 12, mercoledì 14, venerdì 16 e sabato 17;

★★★ martedì 13 gennaio;

★★ domenica 18 gennaio.

♊ Gemelli: voto 7.

La settimana prende forma con una vivacità mentale marcata, che favorisce scambi, idee e contatti utili. L’avvio sostiene iniziative legate alla comunicazione, allo studio e alla risoluzione di questioni rimaste in sospeso, grazie a una lucidità che permette di cogliere rapidamente i punti essenziali. Nella fase centrale il ritmo si mantiene sostenuto, ma richiede una selezione più attenta delle priorità per evitare dispersioni di energia. I rapporti interpersonali beneficiano di un dialogo più diretto, purché si eviti di sovrapporre troppe opinioni senza ascolto reciproco. Avvicinandosi alla conclusione della settimana emerge un momento di lieve calo, utile però per riorganizzare pensieri e programmi.

La chiusura del periodo offre una visione più chiara su ciò che merita attenzione immediata e su ciò che può essere rimandato senza conseguenze.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno martedì 13 gennaio;

★★★★★ lunedì 12 e mercoledì 14;

★★★★ giovedì 15 e domenica 18;

★★★ venerdì 16 gennaio;

★★ sabato 17 gennaio.

♋ Cancro: voto 8. Il clima settimanale si presenta progressivamente più favorevole, con una crescita costante della fiducia personale e della capacità di gestione emotiva. L’inizio appare più prudente, adatto all’osservazione e alla valutazione delle dinamiche in corso, soprattutto in ambito familiare o relazionale. Con il passare dei giorni si rafforza una sensazione di sicurezza che permette di affrontare decisioni importanti con maggiore serenità.

Il lavoro beneficia di un approccio metodico, capace di trasformare intuizioni in azioni concrete. Le relazioni affettive trovano spazio per chiarimenti sinceri, basati su una comunicazione meno trattenuta. Nella parte finale della settimana emerge un clima più disteso, che consente di raccogliere i frutti degli sforzi precedenti. La chiusura del periodo risulta particolarmente utile per rafforzare legami e consolidare scelte già avviate.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno giovedì 15 gennaio;

★★★★★ venerdì 16 e domenica 18;

★★★★ martedì 13, mercoledì 14 e sabato 17;

★★★ lunedì 12 gennaio.

♌ Leone: voto 7. La settimana si muove tra fasi di buona energia e momenti che richiedono una gestione più attenta dell’orgoglio personale.

L’avvio risulta produttivo per affermare idee e progetti, soprattutto in contesti dove è richiesta leadership, purché si mantenga un atteggiamento aperto al confronto. Nella parte centrale alcune situazioni invitano a rivedere aspettative troppo elevate, suggerendo un approccio più flessibile nelle relazioni professionali. Sul piano affettivo emerge il bisogno di riconoscimento, che può essere soddisfatto attraverso gesti concreti piuttosto che dichiarazioni eclatanti. Avvicinandosi alla fine della settimana l’energia torna più stabile, permettendo di recuperare sicurezza e chiarezza. La chiusura del periodo offre l’occasione di ristabilire un equilibrio tra ambizione personale e collaborazione, elemento chiave per rendere duraturi i risultati ottenuti.

La valutazione della settimana:

Top del giorno sabato 17 gennaio;

★★★★★ venerdì 16 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12 e giovedì 15;

★★★ mercoledì 14 gennaio;

★★ martedì 13 gennaio.

♍ Vergine: voto 7. Il percorso settimanale richiede precisione e capacità di adattamento, con un andamento che alterna momenti di buona efficacia ad altri più riflessivi. L’inizio favorisce l’organizzazione e la revisione di dettagli pratici, utili per rimettere ordine in situazioni che apparivano confuse. Nella fase centrale si evidenzia la necessità di non irrigidirsi su schemi prestabiliti, lasciando spazio a soluzioni diverse dal consueto. Il lavoro beneficia di un approccio analitico, mentre le relazioni personali chiedono maggiore elasticità emotiva e meno controllo.

Verso la conclusione della settimana emerge una sensazione di recupero, legata alla capacità di accettare i limiti e di ridimensionare alcune aspettative. La chiusura del periodo risulta utile per tirare le somme, individuando ciò che funziona davvero e ciò che necessita di un cambiamento graduale ma concreto.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno lunedì 12 gennaio;

★★★★★ martedì 13 e domenica 18;

★★★★ mercoledì 14 e sabato 17;

★★★ venerdì 16 gennaio;

★★ giovedì 15 gennaio.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. La settimana si muove su un equilibrio dinamico, con un inizio che richiede maggiore attenzione nella gestione delle priorità e una progressiva ripresa della sicurezza personale.

Nei primi passaggi emerge una certa fatica nel trovare il giusto ritmo, soprattutto quando si devono conciliare esigenze altrui e obiettivi personali. Con il procedere dei giorni, però, cresce una lucidità che permette di rimettere ordine nelle relazioni professionali e di chiarire accordi rimasti in sospeso. La parte centrale risulta più fluida, adatta al confronto costruttivo e alla ricerca di soluzioni condivise, senza forzature. Sul piano affettivo si avverte il bisogno di stabilità, che passa attraverso gesti concreti più che parole elaborate. Verso la chiusura settimanale si rafforza la sensazione di armonia, utile per ritrovare fiducia nelle proprie scelte e per chiudere alcune questioni con maggiore serenità, evitando indecisioni inutili.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ giovedì 15 e sabato 17;

★★★★ mercoledì 14, venerdì 16 e domenica 18;

★★★ martedì 13 gennaio;

★★ lunedì 12 gennaio.

♏ Scorpione: voto 6. Il quadro settimanale alterna fasi di intensità a momenti di riflessione profonda, creando un percorso non lineare ma ricco di spunti. L’avvio appare energico, con una determinazione che consente di affrontare temi complessi senza esitazioni, soprattutto in ambito lavorativo. Successivamente si inserisce una fase più cauta, che invita a osservare le dinamiche relazionali con maggiore distacco, evitando reazioni istintive. I rapporti personali beneficiano di una comunicazione più misurata, capace di sciogliere tensioni latenti senza alimentare conflitti.

Nella parte finale della settimana riemerge una spinta emotiva significativa, che permette di recuperare terreno e di rafforzare legami importanti. La chiusura del periodo offre una visione più chiara delle priorità reali, favorendo scelte mirate e una gestione più consapevole delle energie, senza dispersioni.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 12 e domenica 18;

★★★★ martedì 13, venerdì 16 e sabato 17;

★★★ giovedì 15 gennaio;

★★ mercoledì 14 gennaio.

♐ Sagittario: voto 8. La settimana si caratterizza per un andamento vivace e progressivamente costruttivo, sostenuto da una forte chiarezza mentale. Fin dalle prime fasi emerge il desiderio di ampliare orizzonti, rivedere programmi e dare spazio a idee rimaste in sospeso.

La parte centrale risulta particolarmente favorevole per iniziative personali e professionali, grazie a una combinazione di entusiasmo e concretezza che rende più efficaci le azioni intraprese. Le relazioni beneficiano di un clima aperto e diretto, con scambi sinceri che rafforzano la fiducia reciproca. Verso la conclusione della settimana il ritmo si stabilizza, permettendo di consolidare risultati e di valutare con maggiore lucidità le prossime mosse. La chiusura del periodo lascia una sensazione di soddisfazione generale, accompagnata dalla consapevolezza di aver gestito bene opportunità e tempi.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno mercoledì 14 gennaio (Luna in Sagittario);

★★★★★ giovedì 15 e venerdì 16;

★★★★ lunedì 12, martedì 13 e sabato 17;

★★★ domenica 18 gennaio.

♑ Capricorno: voto 9. Il percorso settimanale appare solido e coerente, con una crescita costante della determinazione e della capacità organizzativa. L’inizio favorisce la pianificazione e il controllo delle situazioni pratiche, consentendo di impostare strategie efficaci senza dispersioni. Con il passare dei giorni si rafforza una sicurezza interiore che permette di affrontare responsabilità importanti con calma e precisione. Il lavoro risulta al centro dell’attenzione, ma senza trascurare le relazioni, che trovano spazio attraverso un dialogo più autentico e meno rigido. Nella parte finale della settimana emerge una gratificazione concreta, legata al riconoscimento degli sforzi compiuti. La chiusura del periodo risulta particolarmente positiva per consolidare posizioni acquisite e per rafforzare la fiducia nelle proprie capacità, mantenendo un equilibrio tra ambizione e stabilità emotiva.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno venerdì 16 gennaio (Luna in Capricorno);

★★★★★ mercoledì 14 e sabato 17;

★★★★ lunedì 12, martedì 13, giovedì 15 e domenica 18.

♒ Acquario: voto 10. La settimana si distingue per un’energia brillante e innovativa, che accompagna ogni fase con una sensazione di apertura e rinnovamento. Fin dall’inizio emerge una forte spinta creativa, utile per rivedere schemi abituali e proporre soluzioni alternative, soprattutto in ambito professionale. Le relazioni sociali assumono un ruolo centrale, favorendo incontri stimolanti e confronti che arricchiscono il punto di vista personale. Nella parte centrale il ritmo resta elevato ma ben gestito, grazie a una chiarezza mentale che aiuta a selezionare ciò che merita attenzione. Avvicinandosi alla fine della settimana si consolida un senso di armonia interiore, che rende più semplici le scelte emotive. La chiusura del periodo appare particolarmente appagante, con la percezione di essere in sintonia con i propri valori e con le direzioni intraprese.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 18 gennaio (Luna in Acquario);

★★★★★ martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 (Venere in Acquario);

★★★★ lunedì 12, mercoledì 14 e venerdì 16.

♓ Pesci: voto 6. La settimana secondo l'oroscopo si sviluppa con un andamento sensibile e progressivo, in cui l’ascolto interiore gioca un ruolo fondamentale. L’inizio appare delicato, richiedendo un approccio più morbido alle situazioni, soprattutto nei rapporti personali e familiari. Con il procedere dei giorni cresce una stabilità emotiva che consente di affrontare impegni pratici con maggiore lucidità, senza farsi sopraffare da dubbi o insicurezze. Il lavoro beneficia di intuizioni mirate, capaci di orientare le scelte anche in contesti complessi. Nella parte finale della settimana emerge una lieve stanchezza, che invita a dosare meglio le energie e a concedersi pause rigeneranti. La chiusura del periodo risulta utile per fare chiarezza sui propri bisogni reali, favorendo un equilibrio più sano tra sensibilità e concretezza.

La graduatoria settimanale con le stelle: