Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana che inizia lunedì 19 gennaio 2026, gli Scorpione accolgono l'energia della Morte, uno degli arcani maggiori più evocativi e profondi del mazzo. Lungi dall'essere una minaccia oscura, questo arcano simboleggia la trasformazione radicale, la rinascita dalle ceneri del passato e il superamento delle vecchie forme per lasciare spazio a un nuovo ciclo. La figura della Morte rappresentata nel tarocco non è mai fine a sé stessa, piuttosto annuncia la possibilità di abbandonare ciò che non serve più, rinnovando l'anima e la visione della realtà in modo potente ma sempre necessario.

Ogni chiusura porta con sé un seme di rinascita, invitando alla fiducia nei processi profondi della vita.

Gli Scorpione, segno dell’acqua associato all’introspezione e alla rigenerazione, trovano nella Morte un simbolo affine. Durante questa settimana, il vostro oroscopo indica la presenza di energie forti che stimolano il desiderio di cambiamento e vi spingono a tagliare i legami con le situazioni stagnanti. Nella vostra natura risiede la capacità di affrontare ciò che altri eviterebbero, trasformando il dolore o il dubbio in forza. La carta della Morte, infatti, richiama la vostra inclinazione ad accogliere il mistero e la profondità, abbandonando senza esitazione tutto quello che ostacola il progresso.

Questa settimana offre l’opportunità di lasciar andare vecchie abitudini, idee superate o persino relazioni che si sono ormai esaurite, per rinascere più consapevoli e autentici.

Parallelismi con altre culture

Nel panorama culturale globale, la simbologia della Morte come rito di passaggio si ritrova in molte tradizioni. Nella cosmologia degli Aztechi, per esempio, la figura di Mictecacíhuatl, la Regina della Morte, presiede la trasformazione delle anime, vigilando sul delicato passaggio tra mondi e favorendo la rinascita spirituale. In India, il ciclo della vita e della morte è celebrato attraverso il mito di Kali, divinità che distrugge per rigenerare, emblematica della forza necessaria per rinnovare e purificare.

Nel Buddhismo tibetano, il Bardo Thodol, o "Libro dei morti", accompagna l’anima attraverso stati di transizione, mostrandone la potenzialità di liberazione e crescita. Anche nel folklore slavo, la figura della Baba Yaga si configura come madre ancestrale, dispensatrice di iniziazioni e prove volte al rinnovamento dell’eroe. Tutte queste immagini richiamano quanto ogni fine sia strettamente legata a una nuova nascita, una prospettiva cara sia all’arcano della Morte che alla sensibilità degli Scorpione.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accettate il cambiamento come possibilità di rinascita

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di accogliere la forza rigeneratrice della Morte senza resistenze.

In questi giorni, non opponetevi a ciò che si dissolve, ma lasciate che le trasformazioni seguano il loro corso naturale. Prendere consapevolezza della perdita di alcune certezze non significa viverla come una ferita, ma come apertura verso nuovi orizzonti interiori. Sperimentare piccoli gesti di cambiamento nella quotidianità, come modificare routine consolidate o intraprendere una nuova attività, può aiutare ad allinearsi all’energia di questo arcano. Lasciare andare il superfluo permette di conquistare nuovi spazi vitali, sia nei rapporti che nella crescita personale. Così, la settimana offre la promessa di un rinnovamento autentico, chiave perché possiate riscoprire il vostro vero volto e la vostra forza evolutiva.