Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 25 gennaio 2026, i Gemelli sono guidati dall’arcano maggiore del Bagatto, simbolo di inizio, versatilità e padronanza delle arti trasformative. Il Bagatto, raffigurato al banco degli strumenti, manifesta la capacità di gestire la realtà attraverso l’ingegno e la destrezza. Questa carta celebra il potenziale umano di creare e reinventare, suggerendo che oggi per i Gemelli ogni momento può essere la porta di accesso a una nuova esperienza o progetto. Il Bagatto racchiude il potere di passare dall’intenzione all’azione, aprendo la strada a opportunità inattese quando si è disposti ad agire con coraggio e fantasia.

La leggerezza mentale e la curiosità tipiche dei Gemelli si riflettono perfettamente nei talenti variegati rappresentati dal Bagatto. Nell’oroscopo odierno, la mente vivace del segno trova la sua espressione più piena quando abbraccia l’imprevedibilità e la poliedricità delle relazioni e dei compiti. Oggi sono favorite le iniziative spontanee e le idee fuori dagli schemi, in un ambiente in cui ogni dettaglio può trasformarsi in occasione di apprendimento. I Gemelli sono invitati dall’arcano a coltivare la fiducia in se stessi e a comunicare con apertura, lasciando che le sfide si trasformino in trampolini di lancio verso esperienze innovative.

Parallelismi con altre culture

Nel corpus delle tradizioni esoteriche globali, la figura del Bagatto trova somiglianze sorprendentemente profonde con quella del trickster delle mitologie nordamericane, come Coyote presso le popolazioni Navajo o Loki nella cultura norrena.

Questi personaggi, al pari del Bagatto, manipolano la realtà per insegnare lezioni attraverso l’imprevisto, portando cambiamento e rinnovamento con astuzia e spirito d’adattamento. Nella tradizione indù, il dio Krishna incarna sia la giocosità che la sapiente capacità di destreggiarsi nelle situazioni, suggerendo come la creatività e la parola possano essere potenti strumenti di trasformazione. In molte cerimonie di passaggio Yoruba, la figura di Eshu, messaggero e interprete delle vie, ricorda la necessità di muoversi senza timore tra mondi e possibilità differenti, incarnando la stessa energia liminale e duttile del Bagatto.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: accendete il talento del Bagatto

L'oroscopo dei tarocchi consiglia di mettere oggi a frutto la capacità di improvvisare e di vedere oltre le apparenze, tipica del Bagatto. Ponete attenzione alle idee che nascono nei momenti più inattesi, lasciando spazio alle intuizioni che suggeriscono nuove strade professionali o personali. Dedicate qualche attimo alla riflessione creativa: prendere carta e penna per annotare pensieri o soluzioni può rivelare connessioni invisibili tra situazioni diverse. Oggi, non sottovalutate la forza della parola: dialogare apertamente vi permetterà di convincere e persuadere, illuminando la giornata con la forza trasformativa della comunicazione. Abbracciate l’attitudine a sperimentare, senza temere di cominciare da qualcosa di piccolo, perché il Bagatto insegna che ogni grande viaggio nasce spesso dal primo passo, agile e curioso.