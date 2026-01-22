Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, gli Ariete sono accompagnati dall’arcano maggiore del Bagatto, simbolo di iniziativa, creatività e presenza scenica. Il Bagatto, nella tradizione esoterica, è il primo agente consapevole che converge le energie dell’universo per portare idee dal mondo invisibile a quello reale. La sua figura, spesso rappresentata con strumenti magici su un tavolo, evoca la capacità di trasformare le potenzialità in azioni concrete e immediate. Nella giornata odierna, questa carta sottolinea un potente slancio verso l’inizio di nuovi progetti o verso la risoluzione brillante di situazioni sospese, richiamando l’importanza del talento personale come motore di ogni impresa.

Gli Ariete si troveranno oggi immersi in una fase di dinamismo straordinario. Il Bagatto riflette la vostra naturale propensione alla leadership e alla rapidità nel superare ostacoli apparentemente insormontabili. In questa data, l’oroscopo propone una valorizzazione delle intuizioni e dell’audacia: ogni gesto può diventare determinante, ogni parola una scintilla in grado di accendere nuove possibilità. Per il segno più focoso dello zodiaco, il Bagatto funge da specchio sincero delle migliori qualità: indipendenza, rapidità di pensiero e una forte pulsione a creare opportunità laddove altri vedono solo difficoltà. Oggi le idee nascono con spontaneità rara e possono essere messe a frutto con risultati notevoli.

Parallelismi con altre culture

Nel panorama universale dei simboli, il Bagatto può essere paragonato al Trickster presente in numerose tradizioni: nell’America del Nord, la figura del Coyote dei popoli nativi rappresenta l’ingegno, la capacità di reinventare costantemente le regole per trovare soluzioni inedite; nella mitologia norrena, Loki assomiglia al Bagatto quando utilizza astuzia e trasformismo per portare il cambiamento. Presso gli Yoruba, la divinità Esu Elegbara incarna il principio di passaggio e iniziazione, facilitando nuovi inizi e aprendo strade inattese. In tutto il Mediterraneo antico, Ermes svolgeva il ruolo di mediatore e portatore di innovazione, qualità perfettamente contenute nella carta del Bagatto che oggi guida gli Ariete.

Questi riferimenti mostrano come l’energia del creatore e del pioniere sia ricorrente nei miti di tutto il mondo, incarnando la capacità di andare oltre i limiti del conosciuto con intelligenza e coraggio.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: lasciate che il vostro Talento guidi ogni gesto

Secondo l’oroscopo dei tarocchi, il consiglio per gli Ariete oggi è quello di fidarsi delle proprie capacità innate. Il Bagatto insegna che ogni strumento, ogni risorsa, è già a disposizione: basta riconoscerne il valore e agire con prontezza. In questa giornata, è opportuno non rimandare decisioni strategiche, ma seguire il filo delle idee con determinazione e intraprendenza. Il successo nasce dal coraggio di agire senza paura di esprimere la propria unicità e di cambiare se necessario prospettiva.

Dedicare tempo a ciò che risveglia la creatività, anche attraverso gesti semplici o innovativi, può portare a risultati sorprendenti. Permettetevi di essere artefici della realtà, plasmando con energia ciò che il destino vi pone dinnanzi. Il Bagatto vi ricorda che il futuro si costruisce a partire da un gesto iniziale: oggi ogni inizio può diventare la chiave di un nuovo trionfo.