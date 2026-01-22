Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, la carta della Morte emerge come protagonista per gli Scorpione. Spesso temuta e fraintesa, la Morte nei tarocchi non rappresenta mai una fine in senso letterale, ma piuttosto una potentissima onda di trasformazione, liberazione e rinascita. Questo arcano segna il momento in cui il ciclo naturale delle cose impone una chiusura, così da creare lo spazio necessario per nuovi inizi. La Morte è simboleggiata da uno scheletro che avanza calmo, mietendo ciò che è ormai giunto a compimento, senza alcuna violenza, ma con l’inevitabilità e la certezza del mutamento.

Nell’oroscopo, questa carta suggerisce l’importanza di accogliere i cambiamenti, lasciando indietro il superfluo e abbracciando ciò che sta per venire.

Gli Scorpione sono noti per la loro capacità di affrontare le profondità dell’animo e rigenerarsi dopo ogni crisi. Oggi, la risonanza con la carta della Morte appare particolarmente evidente: la trasformazione si manifesta attraverso la volontà di tagliare legami con abitudini, pensieri o situazioni che non servono più al vero benessere. L’energia di questo arcano si sposa con la natura tenace e indagatrice del segno, aprendo la strada a una rinascita potente quanto necessaria. Nell’oroscopo di oggi, ogni piccolo addio, sia esso materiale o emozionale, si trasforma in una promessa di rigenerazione profonda e autentica, come se il ciclo della fenice si ripetesse nell’intimità dello scorpione.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione cinese, la figura della fenice rappresenta simbolicamente i valori della morte e della rinascita, con la mitica creatura che arde nelle sue stesse fiamme per poi risorgere dalle ceneri. Questo processo richiama il messaggio della carta della Morte: senza la distruzione del vecchio, non può avvenire alcuna vera trasformazione. Anche la mitologia egizia offre un interessante parallelismo attraverso la figura di Osiride, divinità della morte e della rinascita, la cui storia è emblematica dell’eterno ciclo di vita, morte e rinnovamento. Nell’ambito delle culture sudamericane, il popolo azteco celebrava il dio Mictecacihuatl, regina del regno dei morti, la cui presenza era considerata benevola poiché permetteva alle anime di rinnovarsi e tornare, in altra forma, nel ciclo dell’esistenza.

Questi riferimenti testimoniano quanto il valore della trasformazione sia universale nell’esperienza umana.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: lasciate andare ciò che è giunto a compimento

L’oroscopo dei tarocchi oggi suggerisce agli Scorpione di non temere la chiusura di un ciclo. Quando qualcosa termina, spesso porta con sé la fatica del cambiamento ma anche la promessa di una nuova energia vitale. Siate coraggiosi nell’identificare ciò che, nei comportamenti o nelle abitudini, appare ormai esaurito. L’atto di lasciar andare, come insegna la carta della Morte, non è una perdita ma piuttosto un dono: ciò che viene liberato farà spazio a una nuova fioritura. Considerate questo come un invito a purificare la mente e gli affetti, eliminando il superfluo e accogliendo il rigenerarsi delle vostre risorse interiori. Chi accetta la trasformazione comprende il valore della resa costruttiva, di un addio che profuma già di primavera e di opportunità ancora inesplorate.