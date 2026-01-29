Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 29 gennaio 2026, per gli Scorpione domina la potente influenza della Morte. Questa carta, spesso fraintesa, racchiude il più profondo insegnamento del ciclo vitale: il cambiamento è inevitabile, e la fine di qualcosa porta sempre con sé la nascita di una nuova realtà. Nella tradizione esoterica, la Morte è il passaggio, il lasciar andare ciò che non serve più per abbracciare una rinascita, spesso ricca di consapevolezza e crescita personale. L’oroscopo invita gli Scorpione a riconoscere nella carta della Morte una forza che trasmuta il vecchio in possibilità inedite.

Lo Scorpione trova nella Morte un’eco profonda con la sua natura, essendo il segno più affine all’idea di totale rigenerazione. I nati sotto questo segno vivono cicli di trasformazione intensa, capaci di affrontare la fine di situazioni, abitudini o relazioni con uno sguardo che va oltre il dolore iniziale. Come l’arcano maggiore suggerisce, anche oggi le energie si concentrano su un definitivo cambio di rotta: lasciate che le vecchie paure si dissolvano, aprendo la strada a nuove opportunità. L’oroscopo di oggi segna un momento ideale per tagliare i rami secchi e preparare il terreno fertile per una stagione diversa, fatta di chiarezza e rinnovamento.

Parallelismi con altre culture

La simbologia della morte come trasformazione attraversa i confini culturali.

Nella spiritualità azteca, la dea Mictecacihuatl presiede il regno dei defunti non come figura temuta, ma come colei che protegge le anime nel loro viaggio e dona il senso della continuità oltre la fine. In Egitto, il mito di Osiride raffigura la morte come passaggio e rinascita, struttura fondamentale del pensiero religioso egizio. In Giappone, la fioritura e la caduta dei sakura, i fiori di ciliegio, diventano metafora della bellezza effimera della vita: la caduta dei petali rappresenta la necessità di accettare il mutamento e lasciar andare, sapendo che la primavera tornerà. Anche nella cultura Yoruba, la morte non costituisce una fine, bensì un ritorno nel ciclo della creazione, collegando spiriti e antenati a un flusso perpetuo di rigenerazione.

Questi esempi illustrano come il concetto di fine e rinascita sia radicato nella memoria simbolica dell’umanità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: liberatevi dal passato senza rimorsi

L’oroscopo dei tarocchi esorta a guardare la carta della Morte non come presagio funesto, ma come chiave per il coraggio di lasciar andare ciò che non nutre più la vostra crescita. Oggi potrebbe essere utile ritagliarvi momenti di silenzio per riflettere su quali situazioni, emozioni o abitudini meritino di essere lasciate indietro. Un rituale simbolico, come scrivere pensieri su un foglio e poi lasciarli andare al vento o all’acqua, può aiutare a sancire il distacco e a sentirsi alleggeriti. La trasformazione che state vivendo, secondo l’oroscopo di oggi, è foriera di una rinascita che richiederà apertura e fiducia. Affidatevi alla vostra naturale resilienza, sapendo che solo attraverso la fine di ciò che è stagnante potrà emergere uno spazio fertile per la vostra energia più autentica.