Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 26 gennaio 2026, agli Scorpione si manifesta l’arcano maggiore della Morte. Nonostante il suo nome possa evocare inquietudine, la carta della Morte non parla di una fine definitiva, bensì di una metamorfosi radicale. Questo simbolo, nella tradizione dei tarocchi, rappresenta il passaggio da uno stato all’altro, la capacità di abbandonare ciò che non serve più per far spazio a una rinascita, proprio come dopo il tramonto segue sempre un nuovo mattino. Nell’oroscopo del giorno, la presenza di questa carta indica una forza di rinnovamento che agisce sia nell’animo che nelle azioni materiali, spingendo ad affrontare cambiamenti inevitabili con coraggio e consapevolezza.

L’energia della Morte esorta a lasciare indietro vecchie abitudini e schemi mentali, assaporando il valore intrinseco della trasformazione.

L’essenza dello Scorpione trova naturale eco nella carta della Morte, dato che questo segno è da sempre legato ai processi di rigenerazione e mutamento. Il prossimo futuro richiama un atto introspettivo, invitando a osservare con lucidità ogni aspetto che necessita di essere rinnovato. Gli Scorpione sono noti per la loro potenza trasformativa: sanno recidere ciò che non porta più frutto e far germogliare nuove opportunità al posto del vecchio. Oggi l’energia dell’oroscopo è particolarmente intensa e favorisce la presa di decisioni importanti, soprattutto per quanto riguarda le relazioni, le dinamiche professionali o vecchie paure che richiedono un definitivo superamento.

Accettare la Morte come arcano di riferimento odierno significa capire che nulla è statico e che ogni ciclo si conclude solo per permettere l'inizio di uno nuovo e più autentico.

Parallelismi con altre culture

Il concetto di trasformazione associato alla carta della Morte trova rispecchiamenti profondi in molte culture del mondo. In particolare, nella cultura azteca, la dea Mictecacihuatl regnava sull’oltretomba e rappresentava il ponte tra la vita e la morte, celebrato durante il Día de los Muertos; la festa non onora la fine della vita, ma la sua continuità che si rigenera. Similmente, le credenze buddhiste pongono grande rilievo sulla transitorietà delle cose attraverso il principio dell’anicca, invitando a cogliere il valore del cambiamento come fonte di liberazione.

Nella mitologia egizia, Osiride simboleggia la morte come prima tappa di una rinascita, così come il ciclo della vegetazione che dal seme sepolto nella terra genera la vita nei mesi successivi. In molte popolazioni africane legate alla religione Yoruba, il ciclo della morte e rinascita è centrale nei riti funebri, vissuti come momenti di trasformazione di energia e ritorno all’equilibrio cosmico. Anche le tradizioni celtiche, attraverso la celebrazione di Samhain, vedono la morte come un passaggio di saggezza e non come una fine.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accettate la trasformazione con fiducia

L’oroscopo dei tarocchi indica che oggi gli Scorpione dovrebbero considerare la capacità di lasciar andare ciò che ormai è solo un peso.

Liberarsi da vecchie tensioni, rancori o aspettative obsolete aprirà lo spazio interiore per nuove esperienze e incontri. Il consiglio delle stelle suggerisce di non trattenere ciò che resiste al cambiamento, ma piuttosto di abbracciare con coraggio ogni fine, sapendo che porta con sé un’opportunità di crescita e rinascita. È un buon momento per riflettere su quali aspetti della vita stanno chiedendo una chiusura consapevole e di permettere ai processi naturali di compiersi. Solo attraverso questo atto di fiducia, il profondo potenziale rigenerativo dello Scorpione si manifesterà con pienezza, trasformando ogni addio in un invito per qualcosa di nuovo e promettente.