Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 20 gennaio 2026, i Gemelli incontrano il potentissimo Bagatto, primo degli arcani maggiori, messaggero di novità e artefice dei propri destini. Il Bagatto è simbolo di inizio, ingegno e adattabilità: la figura tradizionale, con i suoi oggetti sul tavolo, rappresenta la totalità delle possibilità che l’universo offre, tutte nelle mani di chi sa riconoscere la varietà degli strumenti a disposizione. È la carta delle mille abilità, degli inizi coraggiosi e della fiducia in sé stessi, uno specchio del talento multiforme pronto a manifestarsi attraverso l’azione consapevole.

Questo arcano risuona oggi profondamente con l'anima Gemelli, segno d’aria noto per rapidità mentale, capacità comunicative e versatilità. Il Bagatto rafforza la naturale inclinazione dei Gemelli a esplorare territori sconosciuti pur conservando una straordinaria leggerezza. Spinge a riconoscersi nel ruolo di mediatori tra mondi diversi: è il giorno ideale per avviare progetti, stringere alleanze e cimentarsi in esperienze che richiedano spirito adattivo, dialogo e una certa dose di astuzia. Ogni situazione sarà come una tavolozza pronta per essere usata, offrendo infinite sfumature tra cui scegliere.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione mitologica africana, il trickster Eshu della cultura yoruba incarna le stesse qualità del Bagatto: messaggero, intermediario tra divino e umano, capace di aggirare ostacoli con intelligenza e umorismo.

Eshu apre e chiude i cammini, proprio come il Bagatto apre la porta alle nuove esperienze. In India, la manifestazione di Krishna bambino racconta un ingegno precoce e giocoso, usato per affrontare le sfide del mondo e rinnovare l’ordine. Persino nel mito nordico, Loki si muove tra spazi e ruoli diversi, trasmettendo la potenza della parola, della trasformazione e della creatività. In tutte queste culture, il tema comune è la necessità di usare astuzia, parola e ingegno per traversare la complessità del reale costruendo i propri percorsi.

Consiglio delle stelle per gli Gemelli: usate il talento come ponte tra differenze

L'oroscopo di oggi suggerisce ai Gemelli di lasciarsi ispirare dalla fluidità del Bagatto, che insegna come utilizzare ogni risorsa – interna o esterna – senza pregiudizi.

La giornata favorisce le conversazioni brillanti e la capacità di mediare in situazioni incerte, offrendo nuove prospettive. Saper riconoscere le opportunità nascoste nei dettagli arricchirà i rapporti personali e professionali. Il Bagatto, nell’oroscopo dei tarocchi, raccomanda anche di non sottovalutare mai il potere della parola e dell’immaginazione: pensieri creativi possono diventare azioni concrete, se guidati dall’intenzione chiara. Un passo deciso verso ciò che incuriosisce porterà non solo gratificazioni immediate, ma anche la sensazione di essere davvero artefici del proprio destino, secondo l’archetipo più autentico dei Gemelli.