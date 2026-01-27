Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 27 gennaio 2026, gli Ariete vengono illuminati dall’arcano maggiore del Bagatto. Questa carta simbolizza il principio creativo e l’inizio di nuove avventure, incarnando il sapiente artefice che, con gli strumenti dell’ingegno e della volontà, apre porte verso l’ignoto. Il Bagatto è il mago del mazzo, la cui energia primaria invita a manifestare i desideri attraverso l’azione e la fiducia nelle proprie capacità. È emblema di potenzialità e di iniziative che attendono solo un primo passo deciso per germogliare.

Per gli Ariete, questa energia si fonde perfettamente con lo spirito ardente e la voglia di sperimentare che caratterizza il segno. Oggi l’oroscopo dei tarocchi suggerisce di puntare senza esitazione sulle proprie intuizioni, abbandonando ogni dubbio che possa trattenere dal mettersi in gioco. Il Bagatto rafforza la naturale inclinazione dell’Ariete ad aprire nuove strade e ad accogliere con entusiasmo ogni sfida, richiamando l’attenzione sulla ricchezza inesplorata che ciascuno porta dentro di sé. Nelle relazioni e nelle scelte quotidiane, il coraggio e la fiducia attireranno connessioni ed esperienze fresche, alimentando quel senso di novità che spesso diventa il motore della giornata.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo del Bagatto trova un interessante riscontro nella figura del Briccone Divino delle mitologie nordiche, come Loki, abile trasformatore e portatore di nuove possibilità. Nella cultura yoruba, l’orisha Eleggua incarna l’apritore di strade e il custode dei crocevia, essenziale per ogni inizio e dotato di astuzia ed energia creativa. Anche nell’antica Grecia, il dio Ermes è stato venerato come messaggero ingegnoso e protettore dei viaggiatori e degli inizi. In India, la figura di Ganesh riassume il principio dell’inizio e dell’eliminazione degli ostacoli, fungendo da guida per affrontare imprese inedite. Questi archetipi condividono la dote di infondere coraggio e trasformare le potenzialità latenti in realizzazioni tangibili, proprio come il Bagatto esorta a fare oggi.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: trasformate l’entusiasmo in azione concreta

L’oroscopo dei tarocchi invita gli Ariete a mettere a frutto l’energia del Bagatto, dando forma alle idee che si affacciano alla mente con determinazione e ottimismo. È il momento di sperimentare senza paura, portando avanti nuovi progetti anche se ancora embrionali. Atti pratici come iniziare una nuova attività, prendere decisioni coraggiose o imparare una nuova abilità possono rivelarsi particolarmente favorevoli. Coltivare la presenza mentale e la concentrazione aiuterà ad affrontare ogni compito con consapevolezza, evitando la dispersione tipica delle iniziative impulsive. Fare tesoro delle occasioni che si presentano, restando aperti agli imprevisti, permetterà di scoprire un potenziale insospettato nella vita quotidiana e nelle relazioni, nel pieno spirito del Bagatto.