Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, i Gemelli vengono guidati dall’energia vivace del Bagatto. Questa carta rappresenta l’inizio, la creatività e la padronanza delle proprie risorse, nonché il desiderio di sperimentare nuovi percorsi senza temere l’ignoto. Simbolo del mago, il Bagatto offre tutti gli strumenti sulla tavola della vita, pronto a utilizzarli con destrezza e spirito d’innovazione. Il suo cappello a forma di infinito ricorda il ciclo perpetuo delle possibilità, in grado di condurre chi lo incarna verso soluzioni inaspettate e brillanti.

Il Bagatto invita a servirsi della parola e dell’intelligenza per aprire varchi dove prima c’erano barriere.

La natura mutevole e curiosa dei Gemelli oggi trova un’eco particolare nell’energia del Bagatto. Sempre attratti dalla novità e dalla scoperta, potreste sentirvi spinti a intraprendere iniziative che fino a ieri sembravano impossibili. Il vostro talento nell’adattare il pensiero e nell’intrecciare relazioni si amplifica alla luce di questa carta, che dona agilità mentale e una vena di geniale audacia. L’oroscopo suggerisce che ogni scelta affrontata con coraggio porterà a nuovi apprendimenti e a incontri fertili di stimoli. Niente appare statico: il cambiamento e la versatilità sono il centro della vostra giornata, animandovi di un entusiasmo contagioso.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto trova corrispondenze nel Trickster delle tradizioni africane e native americane, come il dio Eshu dei Yoruba o il Ragno Anansi nel folklore dell’Africa Occidentale. Simili al mago italiano dei tarocchi, essi incarnano l’ingegno, la capacità di stravolgere le regole e di portare sulla scena sociale novità e imprevedibilità. Nel pantheon indù, la figura di Krishna da giovane ricorda per certi aspetti il Bagatto, dato il suo uso dell’astuzia per ottenere ciò che desidera senza nuocere. In Cina, il personaggio del Viandante del romanzo classico Viaggio in Occidente usa il trasformismo e la parola come strumenti principali nella sua avventura verso la conoscenza.

Tutto ciò restituisce dignità all’arte dell’adattamento e alla sottile magia del dialogo, qualità che i Gemelli riconoscono facilmente in sé.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: osate con la creatività

L’oroscopo invita a seguire la scia del Bagatto, osando laddove l’abitudine fermerebbe l’impulso. Oggi ogni scambio e ogni dialogo saranno occasioni preziose per far emergere la vostra unicit0è, purché non cediate alla superficialità. Dedicatevi a un’attività manuale o mentale che lasci spazio all’invenzione: imparate una nuova parola, scrivete, esplorate un progetto mai iniziato per paura dell’insuccesso. La giornata sarà favorevole alle iniziative intraprendenti, purché guidate da lucidità.

Concedetevi di sperimentare senza giudicarvi troppo, sapendo che ogni errore si trasforma in apprendimento. Il Bagatto insegna che la padronanza nasce dal coraggio di fare il primo passo, mentre la vera magia appartiene a chi osa trasformare la realtà partendo dalla propria mente brillante.