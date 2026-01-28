Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, per i Cancro a dominare è la Luna. Questo arcano maggiore rappresenta il viaggio nei territori più profondi dell’inconscio, tra sogni, intuizioni e paure ancestrali. La Luna nei tarocchi non è solo il simbolo della notte, ma un invito a esplorare ciò che sfugge alla luce del sole: le emozioni sepolte, i desideri indefiniti e i dubbi che spesso oscillano tra consapevolezza e mistero. Il suo potere si esprime nella capacità di rivelare, nel silenzio, verità che le parole fanno fatica a descrivere, e di custodire la fragile bellezza della vulnerabilità.

Per i Cancro, questo oroscopo suggerisce una giornata aperta alle risonanze interiori, in cui sensibilità e immaginazione giocano un ruolo predominante. La Luna trova particolare affinità con la natura del segno, spesso plasmata dalle maree emotive e dalle percezioni intuitive. Il Cancro, segno dell’acqua, si riconosce nel ritmo lunare che muove i mari, generando riflessioni intense sulle proprie motivazioni e sulle relazioni. Se l’arcano invita a non temere l’imprevedibile, spinge anche a lasciar emergere desideri profondi e timori senza giudizio, aprendosi alla possibilità che la verità più autentica sia celata nelle sfumature.

Parallelismi con altre culture

In molte tradizioni, la figura della Luna è una protagonista centrale del pensiero simbolico.

Nella mitologia azteca, la dea Coyolxauhqui incarna la notte e le sue ombre mutevoli, rappresentando il coraggio di affrontare il buio per ridefinire la propria identità. Nel folklore yoruba, la Luna prende il nome di Osupa ed è vista come confidente dei segreti del cuore, capace di parlare a chi trova conforto nel silenzio e nella contemplazione. Nei racconti popolari cinesi, il racconto della Dea Chang'e, che vive isolata sulla Luna, trasmette l’idea che la solitudine può portare a profonde trasformazioni, suggerendo come la riflessione sincera sia spesso generatrice di saggezza inattesa. Nella concezione precolombiana dei Maya, la Luna era anche associata alle fasi della vita e alle transizioni, ricordando che ogni mutamento cela un’opportunità di rinascita e di crescita spirituale.

Consiglio delle stelle per gli Cancro: affidatevi alla luce della Luna interiore

L’oroscopo di oggi è un invito a non fuggire di fronte alle proprie ombre. La carta della Luna conduce verso l’ascolto dell’inconscio: mantenete un diario dei sogni o prestate attenzione alle sensazioni che emergono all’improvviso, perché in esse possono celarsi intuizioni preziose. Lasciate che emozioni anche antiche e mai del tutto chiarite trovino la loro espressione, senza temere giudizi o incomprensioni. Piccoli rituali serali, come una passeggiata sotto la luce lunare o il raccoglimento silenzioso, potranno restituirvi un senso di quiete e direzione. La Luna, in questa giornata, suggerisce che la guarigione nasce dall’accettazione degli aspetti più misteriosi della propria anima e dalla fiducia che anche l’incertezza può rivelarsi una guida fedele.