Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, i Pesci vengono accompagnati dalla Luna, arcano maggiore che parla di paesaggi interiori, intuizioni profonde e illusioni sottili. La Luna ha da sempre rappresentato la dimensione del sogno e dell’inconscio, ma nei tarocchi diventa il simbolo di percorsi tortuosi attraversati nella notte dell’anima, dove la luce non è mai diretta ma lascia intravedere misteri e possibilità. La sua presenza nell’oroscopo invita i Pesci a prestare ascolto ai messaggi più sottili e ad accettare che non tutto sia spiegabile con la razionalità.

La Luna sussurra che dietro ogni dubbio può celarsi una rivelazione preziosa, capace di guidare chi si lascia trasportare dalla corrente degli eventi interiori.

Per i Pesci, l’energia della Luna si esprime in tutta la sua potenza oggi: la sensibilità caratteristica di questo segno trova nell’arcano un riflesso potente, con tutte le sue sfumature. Questo è il tempo in cui i nati sotto il segno dei Pesci possono sentire più forte il fascino delle cose non dette, degli incontri fugaci e degli sguardi che raccontano più delle parole. L’oroscopo di oggi suggerisce che potrebbe manifestarsi una percezione intuitiva fuori dal comune, capace di anticipare desideri o cambiamenti negli altri. Tuttavia, la Luna ricorda che questa capacità empatica va gestita con discernimento, evitando di lasciarsi travolgere da paure irrazionali o da fantasie troppo impattanti sulla realtà quotidiana.

Parallelismi con altre culture

La Luna ha sempre avuto un ruolo centrale nell’immaginario di moltissime culture. Nella spiritualità yoruba, la dea Yemanjá rappresenta sia la madre cosmica che la signora della luna e delle acque profonde: essa protegge chi cerca il contatto con le proprie radici inconsce, guidando le anime nei percorsi sotterranei delle emozioni. In Cina, il festival di metà autunno celebra la Luna piena come simbolo di riunione e nostalgia, momento in cui le famiglie si raccolgono insieme per contemplare la bellezza effimera dei riflessi lunari. Anche la mitologia greca attribuiva potere alla Luna attraverso la figura di Selene, sovrana delle notti argentate, che cavalca il cielo e ascolta i desideri segreti degli umani.

Nell’iconografia dell’India vedica, la divinità Chandra personifica la mutevolezza delle emozioni e l’influenza sulle maree interiori, esattamente come i Pesci sanno lasciarsi attraversare dai cambiamenti dell’anima con una naturalezza unica.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: ascoltate la voce onirica della Luna

L’oroscopo dei tarocchi invita oggi i Pesci a rallentare e a concedersi momenti di ascolto profondo, sia verso se stessi sia nei confronti del mondo circostante. Le energie della Luna consigliano di tenere un diario dei sogni oppure di dedicarsi ad attività creative come la pittura o la poesia, lasciando fluire liberamente l’immaginazione. Può essere utile anche uscire sotto la luce notturna, camminare vicino all’acqua o meditare con la consapevolezza che le emozioni, anche quelle confuse, hanno sempre qualcosa da insegnare.

In ogni esperienza quotidiana la Luna suggerisce di non fuggire davanti alle incertezze: accettare il mistero è il primo passo per scoprire ciò che davvero conta, senza paura di smarrirsi nel labirinto delle proprie percezioni. Cercate dunque conforto nella fiducia che tutto ciò che accade nella profondità dell'anima trova prima o poi la sua luce.