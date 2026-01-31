Per l’oroscopo dei tarocchi di oggi, sabato 31 gennaio 2026, il segno del Leone è illuminato dall’arcano maggiore del Sole. Questa carta simboleggia chiarezza, vitalità e crescita, rappresentando il trionfo della luce sulle tenebre e la gioia che nasce da una comprensione profonda. Nell’iconografia tradizionale, un bambino cavalca liberamente sotto un sole splendente, immerso in un paesaggio sereno: un’immagine di innocenza e forza, di fiducia nella vita. Il Sole, nell’oroscopo dei tarocchi, non promette solo successo, ma anche limpidezza nei pensieri e nelle relazioni, ispirando una capacità di vedere la bellezza in ogni esperienza.

La connessione tra il Leone e il Sole è profonda e immediata. Il segno è associato, per tradizione, agli ardori del cuore e al bisogno di brillare con autenticità. Oggi, il Sole accentua il potere radiante tipico dei Leone, invitando ad abbandonarsi senza paura all’espressione piena della propria personalità. Le energie si fanno favorevoli agli incontri sinceri e all’intensità emotiva, mentre la luce solare, metaforica e reale, invita a sciogliere vecchie ombre interiori. In questo oroscopo, i Leone possono sentire di poter finalmente avanzare, ricaricando corpo e spirito con una vitalità contagiosa. Ogni iniziativa oggi appare facilitata dalla benevolenza di questa carta.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo del Sole attraversa le civiltà, attribuendo alla sua luce una funzione creatrice e rigenerante. Nell’antica India, si rende omaggio a Surya, il dio solare, invocato per favorire salute e prosperità; attraverso il Surya Namaskar, il Saluto al Sole, si celebra quotidianamente l’energia vitale. In Egitto, il Sole era incarnato nel dio Ra, signore del ciclo della vita, colui che attraversava il cielo e donava equilibrio cosmico. Nella tradizione azteca, il Sole rappresentava fonte di volontà e coraggio, tanto da richiedere cerimonie elaborate per garantirne la continuità. Anche nel buddismo tibetano, la luce solare è legata all’illuminazione e alla purezza mentale, sottolineando il ruolo centrale della chiarezza nell’ascesa spirituale.

Questi riferimenti sottolineano, nell’oroscopo di oggi, la potenza trasformativa e il valore universale della luce portata dal Sole.

Consiglio delle stelle per gli Leone: lasciate che la luce risplenda dalle vostre azioni

In questo oroscopo dei tarocchi, il suggerimento è abbracciare il potere luminoso che il Sole vi dona. Oggi è il momento ideale per mostrarvi generosi, sia sul piano affettivo che nelle iniziative quotidiane: un gesto disinteressato, una parola gentile o semplicemente un sorriso sincero possono irradiarsi e coinvolgere chi vi sta attorno. Considerate la possibilità di perseguire attività che vi mettano al centro, non per orgoglio, ma per il piacere di condividere la vostra energia positiva.

Chi si lascia guidare dalla luce del Sole scoprirà che, proprio nelle giornate più fredde dell’anno, è possibile donare calore e fiducia all’ambiente circostante. Coltivate la trasparenza nei rapporti e la lealtà nelle scelte: la gioia che donate oggi ricadrà su di voi ampliando il vostro raggio d’azione e rafforzando il legame con ciò che vi rende autentici.